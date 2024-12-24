تراجع أعداد الحيوانات المنوية عالميا.. أزمة حقيقية أم مجرد خرافة؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - في ظل الحديث المستمر عن انخفاض عدد الحيوانات المنوية على مستوى العالم، يبدو أن العلماء قد بدأوا في التشكيك في صحة هذه الفكرة.

فبدلًا من التركيز على الكمية، اقترح العلماء أن تركز الأبحاث بشكل أكبر على جودة الحيوانات المنوية.

دراسة تكشف مفاجآت

وكشفت البيانات، بناء على دراسة جديدة قام بها مجموعة من الباحثين في المملكة المتحدة وكندا والدنمارك، عن انخفاض أعداد الحيوانات المنوية حول العالم، لتثير بذلك جدلاً واسعًا في الأوساط العلمية، حتى أن بعض الخبراء أطلقوا عليها "أزمة الحيوانات المنوية" أو Spermageddon، معربين عن قلقهم من التأثيرات السلبية المحتملة على صحة الخصوبة لدى الذكور في سن النشاط الجنسي.

ورغم هذه التحذيرات، فإن الدراسة تقدم صورة مغايرة تمامًا، حيث أظهرت أن انخفاض العدد ليس بالحدة التي كان يُعتقد بها.

تراجع أعداد الحيوانات المنوية

نتائج مغايرة استندت الدراسة الجديدة على تحليل بيانات 6758 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، من أربع مدن دنماركية. وقد تقدم هؤلاء الرجال بطلبات للتبرع بالحيوانات المنوية في أكبر بنك للحيوانات المنوية في العالم، كريوس إنترناشيونال.

وبين عامي 2017 و2022، حلل الفريق العلمي العينات بالطريقة نفسها، ليجدوا أن هناك تغيرات طفيفة للغاية في أعداد الحيوانات المنوية.

نتائج غير حاسمة

في تصريح للبروفيسور ألان باسي من جامعة مانشستر، قال: "كان يُعتقد عالميًا أن عدد الحيوانات المنوية يتناقص، ولكن دراستنا أظهرت عدم وجود تغيير كبير في هذا السياق بين 2017 و2022، ما يعني أنه في هذه المجموعة من المتبرعين في الدنمارك، لم يكن هناك أي انخفاض ملحوظ في تركيز الحيوانات المنوية".

تراجع أعداد الحيوانات المنوية

لكن عند التعمق في النتائج، لاحظ الباحثون تراجعًا طفيفًا في التركيز الإجمالي للحيوانات المنوية بين عامي 2019 و2022، بنسبة تتراوح من 0.1 إلى 5% سنويًا. ورغم أن هذا الانخفاض لم يكن ذا دلالة إحصائية كبيرة، إلا أن الفريق لاحظ انخفاضًا مفاجئًا في حركة الحيوانات المنوية، وهو ما يعتبر مؤشرًا على جودتها وليس كميتها.

جائحة كورونا وتأثيرها المحتمل كما أشار البروفيسور روبرت مونتغمري إلى أن التراجع في حركة الحيوانات المنوية يتزامن تقريبًا مع بداية جائحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل واضح على تأثير الفيروس على الحيوانات المنوية بشكل مباشر، يعتقد العلماء أن إجراءات الوقاية مثل الحجر الصحي والنظام الغذائي المتغير قد يكون لها تأثيرات غير مباشرة على جودة الحيوانات المنوية.

التركيز على الجودة بدلًا من الكمية في تعليق على الدراسة، قال الطبيب كريس بارات، الذي لم يكن جزءًا من فريق البحث: "الدراسات السابقة لم تركز بشكل كافٍ على حركة الحيوانات المنوية. لكن هذه الدراسة تقدم بيانات مهمة لأنها تظهر الحاجة للتركيز على جودة الحيوانات المنوية بدلاً من كميتها".

الخطوات المستقبلية: ماذا بعد؟ أوصى الباحثون بإجراء المزيد من الدراسات حول أنماط الحياة للمتبرعين بالحيوانات المنوية، حيث قد تساعد هذه البيانات في فهم الأسباب المحتملة لانخفاض جودة الحيوانات المنوية، وهو ما قد يسهم في تطوير استراتيجيات لتحسين هذه الجودة على نطاق واسع.