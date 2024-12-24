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وزير الشؤون الكويتية: الاجتماع التنسيقي الخليجي يعزز مسيرة التنمية الاجتماعية المشتركة

12/24/2024 2:43:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 24 - 12 (كونا) -- أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء أهمية الاجتماع التنسيقي الـ48 لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره منصة لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي لشعوب الخليج.
وقالت الحويلة في كلمة خلال الاجتماع الذي عقد في مملكة البحرين إن التنسيق الخليجي في القضايا الاجتماعية يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن شكرها لوزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين أسامة العلوي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال كما ثمنت جهود دولة قطر إبان ترؤسها الدورة السابقة لمجلس التعاون مشيدة بنجاح فعاليات المهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة موضوعات مهمة منها القضايا الاجتماعية المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومتابعة تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بشأن الفقر في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى مناقشة مسودة إعلان برلين للقمة العالمية الثالثة للإعاقة المزمع عقدها في أبريل 2025.
وأضافت أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التنسيق حول تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بما يسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفي ختام كلمتها أعربت الحويلة عن ثقتها في أن هذا الاجتماع سيشكل انطلاقة جديدة نحو تعزيز التعاون الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي داعية الله عز وجل أن يوفق الجهود المبذولة لخدمة شعوب دول الخليج وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والرفاه. (النهاية)





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