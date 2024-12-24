وزير الشؤون الكويتية: الاجتماع التنسيقي الخليجي يعزز مسيرة التنمية الاجتماعية المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 24 - 12 (كونا) -- أكدت وزير
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء أهمية الاجتماع التنسيقي الـ48 لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره منصة لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي لشعوب الخليج.
وقالت الحويلة في كلمة خلال الاجتماع الذي عقد في مملكة البحرين إن التنسيق الخليجي في القضايا الاجتماعية يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن شكرها لوزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين أسامة العلوي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال كما ثمنت جهود دولة قطر إبان ترؤسها الدورة السابقة لمجلس التعاون مشيدة بنجاح فعاليات المهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة موضوعات مهمة منها القضايا الاجتماعية المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومتابعة تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بشأن الفقر في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى مناقشة مسودة إعلان برلين للقمة العالمية الثالثة للإعاقة المزمع عقدها في أبريل 2025.
وأضافت أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التنسيق حول تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بما يسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفي ختام كلمتها أعربت الحويلة عن ثقتها في أن هذا الاجتماع سيشكل انطلاقة جديدة نحو تعزيز التعاون الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي داعية الله عز وجل أن يوفق الجهود المبذولة لخدمة شعوب دول الخليج وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والرفاه. (النهاية)
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