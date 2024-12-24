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الوفيات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

12/24/2024 2:43:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- في ذمة الله:

- سليمان خالد خميس الشراح 84 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: السلام ق3 ش319 م8

- سكينة محمد حاجيه شمساه 84 عاما (شيعت)
(أرملة سيد باقر سيد محمد الحسيني)
الرجال: سلوى شارع المسجد الأقصى حسينية سيد محمد الحسيني (العزاء ابتداء من اليوم)
النساء: سلوى حسينية سيد محمد الحسيني (ابتداء من اليوم عصرا فقط)

- فرحان سعد شريدة الشمري 62 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء

- أحمد سالم الراشد بن حميد 84 عاما (شيع)
الرجال: مبارك العبدالله ق2 ش209 م80
النساء: حطين ق3 ش313 م20

- ناصر محمد جاسم الطليحي 61 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: القصور ق3 ش3 م26

- كوثر إبراهيم علي رمضان 25 عاما (شيعت)
(زوجة حسين بدر الشطي)
الرجال: ميدان حولي الحسينية الأشكنانية
النساء: الصليبخات حسينية سرور

- نظيمة إبراهيم حمد الناصر 64 عاما (شيعت)
(زوجة بدر عبدالرحمن الحمدان)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: العقيلة ق1 ش112 م49

- جزاع ضاوي محمد الرشيدي 51 عاما (يشيع غدا بعد صلاة العصر بمقبرة صبحان)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء

- علية محمد أحمد العلي 70 عاما (شيعت)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: المسايل ق5 ش501 م79


إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)




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