الوفيات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 12 (كونا) -- في ذمة الله:
- سليمان خالد خميس الشراح 84 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: السلام ق3 ش319 م8
- سكينة محمد حاجيه شمساه 84 عاما (شيعت)
(أرملة سيد باقر سيد محمد الحسيني)
الرجال: سلوى شارع المسجد الأقصى حسينية سيد محمد الحسيني (العزاء ابتداء من اليوم)
النساء: سلوى حسينية سيد محمد الحسيني (ابتداء من اليوم عصرا فقط)
- فرحان سعد شريدة الشمري 62 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء
- أحمد سالم الراشد بن حميد 84 عاما (شيع)
الرجال: مبارك العبدالله ق2 ش209 م80
النساء: حطين ق3 ش313 م20
- ناصر محمد جاسم الطليحي 61 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: القصور ق3 ش3 م26
- كوثر إبراهيم علي رمضان 25 عاما (شيعت)
(زوجة حسين بدر الشطي)
الرجال: ميدان حولي الحسينية الأشكنانية
النساء: الصليبخات حسينية سرور
- نظيمة إبراهيم حمد الناصر 64 عاما (شيعت)
(زوجة بدر عبدالرحمن الحمدان)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: العقيلة ق1 ش112 م49
- جزاع ضاوي محمد الرشيدي 51 عاما (يشيع غدا بعد صلاة العصر بمقبرة صبحان)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء
- علية محمد أحمد العلي 70 عاما (شيعت)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: المسايل ق5 ش501 م79
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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