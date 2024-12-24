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اتحاد الغرف السعودية يعلن عن البدء في تشكيل أول مجلس أعمال سعودي - كويتي مشترك

12/24/2024 2:43:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 12 (كونا) -- أعلن اتحاد الغرف السعودية اليوم الثلاثاء عن البدء في إجراءات تشكيل أول مجلس أعمال سعودي - كويتي مشترك في خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك خلال لقاء جمع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي مع سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.
واضافت الوكالة ان الجانبين استعرضا بيئة وفرص الاستثمار بين المملكة والكويت وعقد منتدى استثماري بالرياض إلى جانب تمكين المستثمرين الكويتيين من المشاركة في منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025.
ونقلت الوكالة عن رئيس اتحاد الغرف السعودية القول إن مخرجات اللقاء مع السفير الكويتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين منوها بفرص الشراكة الواعدة بين قطاعي الأعمال.
ومن جانبه أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن تطلعه للوصول إلى تكامل اقتصادي شامل بين البلدين مشيرا إلى بيئة الاستثمار بالمملكة وما تشهده من تطور مما جعلها وجهة للمستثمرين من كل أنحاء العالم.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والكويت بلغ 10 مليارات ريال (نحو 67ر2 مليار دولار) عام 2023 منها 4ر8 مليارات ريال (نحو 24ر2 مليار دولار) صادرات سعودية و 6ر1 مليار ريال (نحو 430 مليون دولار) واردات كويتية. (النهاية)

ع ش / م م ج




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