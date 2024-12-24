اتحاد الغرف السعودية يعلن عن البدء في تشكيل أول مجلس أعمال سعودي - كويتي مشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 24 - 12 (كونا) -- أعلن اتحاد الغرف السعودية اليوم الثلاثاء عن البدء في إجراءات تشكيل أول مجلس أعمال سعودي - كويتي مشترك في خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك خلال لقاء جمع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي مع سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.
واضافت الوكالة ان الجانبين استعرضا بيئة وفرص الاستثمار بين المملكة والكويت وعقد منتدى استثماري بالرياض إلى جانب تمكين المستثمرين الكويتيين من المشاركة في منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025.
ونقلت الوكالة عن رئيس اتحاد الغرف السعودية القول إن مخرجات اللقاء مع السفير الكويتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين منوها بفرص الشراكة الواعدة بين قطاعي الأعمال.
ومن جانبه أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن تطلعه للوصول إلى تكامل اقتصادي شامل بين البلدين مشيرا إلى بيئة الاستثمار بالمملكة وما تشهده من تطور مما جعلها وجهة للمستثمرين من كل أنحاء العالم.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والكويت بلغ 10 مليارات ريال (نحو 67ر2 مليار دولار) عام 2023 منها 4ر8 مليارات ريال (نحو 24ر2 مليار دولار) صادرات سعودية و 6ر1 مليار ريال (نحو 430 مليون دولار) واردات كويتية. (النهاية)
ع ش / م م ج
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