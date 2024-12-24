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العراق: هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تضري شمالي محافظة (نينوى)

12/24/2024 2:43:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 24 - 12 (كونا) –- اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم الثلاثاء عن حدوث هزة ارضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر شمالي محافظة (نينوى).
وذكرت الهيئة في بيان ان مراصدها الزلزالية سجلت هزة ارضية قرب قضاء (مخمور) التابع لمحافظة (نينوى) حدثت مساء اليوم وقد شعر بها ساكنو المنطقة دون حدوث خسائر.
وكانت الهيئة قد اعلنت عن تسجيل 22 هزة أرضية داخل الأراضي العراقية خلال شهر نوفمبر الماضي وتسجيل 20 هزة ارضية خلال اكتوبر الماضي. (النهاية)

ص ب ر / ف ا س




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