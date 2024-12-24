العراق: هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تضري شمالي محافظة (نينوى)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اربيل - 24 - 12 (كونا) –- اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم الثلاثاء عن حدوث هزة ارضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر شمالي محافظة (نينوى).
وذكرت الهيئة في بيان ان مراصدها الزلزالية سجلت هزة ارضية قرب قضاء (مخمور) التابع لمحافظة (نينوى) حدثت مساء اليوم وقد شعر بها ساكنو المنطقة دون حدوث خسائر.
وكانت الهيئة قد اعلنت عن تسجيل 22 هزة أرضية داخل الأراضي العراقية خلال شهر نوفمبر الماضي وتسجيل 20 هزة ارضية خلال اكتوبر الماضي. (النهاية)
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