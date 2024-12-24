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(خليجي زين 26).. مدرب منتخب عمان يؤكد أهمية الفوز على بطل آسيا المنتخب القطري

12/24/2024 2:43:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- أكد مدرب منتخب عمان لكرة القدم رشيد جابر أهمية فوز فريقه على نظيره القطري بنتيجة (2 - 1) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وقال مدرب منتخب عمان في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت على ستاد جابر المبارك الصباح إن فريقه كان في حاجة إلى هذا الفوز خصوصا أمام (بطل آسيا) المنتخب القطري مبينا أن لاعبيه "بذلوا جهدا مضاعفا وكانوا في قمة التركيز حتى بعد التأخر في النتيجة لكن الأهم هو تحقيق الفوز في ظل وجودنا في مجموعة صعبة تضم منتخبات الكويت والإمارات وقطر".
وأوضح أن لاعبي المنتخب العماني تمكنوا من امتصاص الضغط الهجومي لمنتخب قطر "بكل اقتدار" مضيفا أن "وجود الجماهير أسهم كثيرا في تحقيق هذا الفوز".
وأضاف أن الطاقم الفني واللاعبين يتعاملون مع كل مباراة في البطولة بشكل منفرد من دون التفكير في المباريات المقبلة منوها بـ"الأداء الجيد" الذي قدمه اللاعبون في مواجهة الافتتاح أمام منتخب الكويت التي انتهت بالتعادل (1-1) مستدركا أن الفارق بين المباراتين هو أن المنتخب العماني تمكن من تحقيق الثلاث نقاط اليوم.
من جانبه أعرب الإسباني لويس غارسيا مدرب منتخب القطري عن رضاه التام عن أداء لاعبي المنتخب "رغم الهزيمة" معتبرا أن فريقه "كان الأفضل خصوصا في شوط المباراة الثاني".
وقال غارسيا إن منتخب قطر تمكن من التقدم بنتيجة المباراة إلا أن نظيره العماني عاد من ركلة جزاء وفي الشوط الثاني خسر لاعبو قطر بعض الكرات وكانوا يسعون إلى تسجيل الهدف الثاني إلا أن الحظ لم يحالفهم الأمر الذي مكن منتخب عمان من تسجيل الهدف الثاني والفوز.
وأوضح أن "الخسارة صعبة ويجب أن يستمر الفريق في العمل الجاد لإيجاد الحلول سريعا".
ورفع المنتخب العماني رصيده إلى أربع نقاط بعد تعادل الافتتاح مع الكويت فيما أبقى المنتخب القطري على نقطته الوحيدة من تعادل أمام الإمارات. (النهاية)

ح م ش


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