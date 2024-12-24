(خليجي زين 26).. مدرب منتخب عمان يؤكد أهمية الفوز على بطل آسيا المنتخب القطري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 12 (كونا) -- أكد مدرب منتخب
عمان لكرة القدم
رشيد جابر أهمية فوز فريقه على نظيره القطري بنتيجة (2 - 1) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وقال مدرب منتخب عمان في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت على ستاد جابر المبارك الصباح إن فريقه كان في حاجة إلى هذا الفوز خصوصا أمام (بطل آسيا) المنتخب القطري مبينا أن لاعبيه "بذلوا جهدا مضاعفا وكانوا في قمة التركيز حتى بعد التأخر في النتيجة لكن الأهم هو تحقيق الفوز في ظل وجودنا في مجموعة صعبة تضم منتخبات الكويت والإمارات وقطر".
وأوضح أن لاعبي المنتخب العماني تمكنوا من امتصاص الضغط الهجومي لمنتخب قطر "بكل اقتدار" مضيفا أن "وجود الجماهير أسهم كثيرا في تحقيق هذا الفوز".
وأضاف أن الطاقم الفني واللاعبين يتعاملون مع كل مباراة في البطولة بشكل منفرد من دون التفكير في المباريات المقبلة منوها بـ"الأداء الجيد" الذي قدمه اللاعبون في مواجهة الافتتاح أمام منتخب الكويت التي انتهت بالتعادل (1-1) مستدركا أن الفارق بين المباراتين هو أن المنتخب العماني تمكن من تحقيق الثلاث نقاط اليوم.
من جانبه أعرب الإسباني لويس غارسيا مدرب منتخب القطري عن رضاه التام عن أداء لاعبي المنتخب "رغم الهزيمة" معتبرا أن فريقه "كان الأفضل خصوصا في شوط المباراة الثاني".
وقال غارسيا إن منتخب قطر تمكن من التقدم بنتيجة المباراة إلا أن نظيره العماني عاد من ركلة جزاء وفي الشوط الثاني خسر لاعبو قطر بعض الكرات وكانوا يسعون إلى تسجيل الهدف الثاني إلا أن الحظ لم يحالفهم الأمر الذي مكن منتخب عمان من تسجيل الهدف الثاني والفوز.
وأوضح أن "الخسارة صعبة ويجب أن يستمر الفريق في العمل الجاد لإيجاد الحلول سريعا".
ورفع المنتخب العماني رصيده إلى أربع نقاط بعد تعادل الافتتاح مع الكويت فيما أبقى المنتخب القطري على نقطته الوحيدة من تعادل أمام الإمارات. (النهاية)
ح م ش
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