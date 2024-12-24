مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 12 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 24 - 12 - 2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:
أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بحسن تنظيم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(دورة خليجي زين الـ 26) والذي أقيم يوم السبت الماضي على استاد جابر الأحمد الدولي تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحضور سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم امتنانه لكافة العاملين على تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (دورة خليجي زين الـ 26) والتي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 21 - 12 - 2024 حتى 3 - 1 - 2025 نظير ما بذلوه خلال الفترة الماضية من جهد كبير وعمل دؤوب أثمر عنهما نجاح حفل الافتتاح وإظهاره بصورة تليق بسمعة ومكانة دولة الكويت في المحافل الرياضية مشيدا بالدور الذي قام به معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عبدالرحمن بداح المطيري وأعضاء اللجنة ورؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من اللجنة العليا ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح وأعضاء الاتحاد ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله السالم ومسؤولي وموظفي الهيئة العامة للرياضة وكافة جهات الدولة في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمتطوعون والمتطوعات معربا عن ترحيب مجلس الوزراء بضيوف دولة الكويت الذين توافدوا إلى البلاد لمتابعة فعاليات البطولة.
من جانب آخر أحاط سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة والوفد المرافق له يومي السبت والأحد الماضيين وفحوى لقاءاته مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مشيرا سموه حفظه الله إلى المباحثات الرسمية التي عقدها مع معالي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة وتوسيع آفاق التعاون في شتى المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين لافتا سموه حفظه الله إلى توقيع حكومتي دولة الكويت وجمهورية الهند مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع وبرنامج تنفيذي بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة شؤون الشباب والرياضة في الهند للتعاون في المجال الرياضي للأعوام 2025 – 2028 وبرنامج التبادل الثقافي للأعوام 2025- 2029 بالإضافة إلى توقيع اتفاقية إطارية لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية منوها إلى صدور بيان مشترك عقب هذه الزيارة اتفق فيه الجانبان على رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية استنادا إلى العلاقات التقليدية الوثيقة والودية بين البلدين والرغبة في تعميق التعاون في جميع المجالات.
من جهة أخرى أحاط معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة يومي الأحد والاثنين الماضيين وفحوى مباحثاته الرسمية مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى آلية تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين مؤكدا معاليه عمق العلاقات الأخوية التي تربط الكويت بالسعودية وحرص قيادتي وحكومتي البلدين الشقيقين على تعزيز التكامل الأمني ومواصلة التنسيق المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أحاط معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح المجلس علما بنتائج زيارته الرسمية التي قام بها إلى محافظة البصرة في جمهورية العراق الشقيقة يوم الأربعاء الماضي حيث افتتح معاليه مستشفى الكويت الجراحي الحكومي وذلك كمنحة من دولة الكويت إلى الشعب العراقي الشقيق مؤكدا معاليه أن افتتاح المستشفى يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين ويجسد إيمان دولة الكويت الراسخ بأهمية التعاون والعمل المشترك مع الأشقاء في جمهورية العراق.
وفي ضوء اهتمام مجلس الوزراء بتنفيذ مشاريع البنى التحتية للمدن الإسكانية وتقليل فترة الانتظار والتسريع في توزيع الوحدات السكنية على مستحقي الرعاية السكنية قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات التي تراها مناسبة بسرعة إبرام عقود لتنفيذ مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الدائمة للمدن والمناطق والضواحي السكنية الجاري إنشاؤها أو المخطط لها بما يضمن تسليم هذه المشاريع في المواعيد المحددة.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر بشأن الموقف التنفيذي للاتفاقية الإطارية بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الشيخ عبدالله صباح الصباح وعضو اللجنة محمد الراشد حول المشاريع التي تم البدء بتنفيذها بهذا الشأن إضافة إلى بعض التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء والجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها على أن تقوم اللجنة بموافاة مجلس الوزراء بتقرير كل ثلاثة شهور يتضمن آخر المستجدات والتطورات في شأن تنفيذ الاتفاقية.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية وذلك التزاما بالقواعد الضريبية العالمية ويهدف القانون إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى على أن يبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت من 1 - 1 - 2025.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. (النهاية)
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