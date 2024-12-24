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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

12/24/2024 2:43:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 24 - 12 - 2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:
أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بحسن تنظيم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (دورة خليجي زين الـ 26) والذي أقيم يوم السبت الماضي على استاد جابر الأحمد الدولي تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم امتنانه لكافة العاملين على تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (دورة خليجي زين الـ 26) والتي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 21 - 12 - 2024 حتى 3 - 1 - 2025 نظير ما بذلوه خلال الفترة الماضية من جهد كبير وعمل دؤوب أثمر عنهما نجاح حفل الافتتاح وإظهاره بصورة تليق بسمعة ومكانة دولة الكويت في المحافل الرياضية مشيدا بالدور الذي قام به معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عبدالرحمن بداح المطيري وأعضاء اللجنة ورؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من اللجنة العليا ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح وأعضاء الاتحاد ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله السالم ومسؤولي وموظفي الهيئة العامة للرياضة وكافة جهات الدولة في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمتطوعون والمتطوعات معربا عن ترحيب مجلس الوزراء بضيوف دولة الكويت الذين توافدوا إلى البلاد لمتابعة فعاليات البطولة.
من جانب آخر أحاط سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة والوفد المرافق له يومي السبت والأحد الماضيين وفحوى لقاءاته مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مشيرا سموه حفظه الله إلى المباحثات الرسمية التي عقدها مع معالي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة وتوسيع آفاق التعاون في شتى المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين لافتا سموه حفظه الله إلى توقيع حكومتي دولة الكويت وجمهورية الهند مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع وبرنامج تنفيذي بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة شؤون الشباب والرياضة في الهند للتعاون في المجال الرياضي للأعوام 2025 – 2028 وبرنامج التبادل الثقافي للأعوام 2025- 2029 بالإضافة إلى توقيع اتفاقية إطارية لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية منوها إلى صدور بيان مشترك عقب هذه الزيارة اتفق فيه الجانبان على رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية استنادا إلى العلاقات التقليدية الوثيقة والودية بين البلدين والرغبة في تعميق التعاون في جميع المجالات.
من جهة أخرى أحاط معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة يومي الأحد والاثنين الماضيين وفحوى مباحثاته الرسمية مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى آلية تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين مؤكدا معاليه عمق العلاقات الأخوية التي تربط الكويت بالسعودية وحرص قيادتي وحكومتي البلدين الشقيقين على تعزيز التكامل الأمني ومواصلة التنسيق المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أحاط معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح المجلس علما بنتائج زيارته الرسمية التي قام بها إلى محافظة البصرة في جمهورية العراق الشقيقة يوم الأربعاء الماضي حيث افتتح معاليه مستشفى الكويت الجراحي الحكومي وذلك كمنحة من دولة الكويت إلى الشعب العراقي الشقيق مؤكدا معاليه أن افتتاح المستشفى يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين ويجسد إيمان دولة الكويت الراسخ بأهمية التعاون والعمل المشترك مع الأشقاء في جمهورية العراق.
وفي ضوء اهتمام مجلس الوزراء بتنفيذ مشاريع البنى التحتية للمدن الإسكانية وتقليل فترة الانتظار والتسريع في توزيع الوحدات السكنية على مستحقي الرعاية السكنية قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات التي تراها مناسبة بسرعة إبرام عقود لتنفيذ مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الدائمة للمدن والمناطق والضواحي السكنية الجاري إنشاؤها أو المخطط لها بما يضمن تسليم هذه المشاريع في المواعيد المحددة.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر بشأن الموقف التنفيذي للاتفاقية الإطارية بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الشيخ عبدالله صباح الصباح وعضو اللجنة محمد الراشد حول المشاريع التي تم البدء بتنفيذها بهذا الشأن إضافة إلى بعض التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء والجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها على أن تقوم اللجنة بموافاة مجلس الوزراء بتقرير كل ثلاثة شهور يتضمن آخر المستجدات والتطورات في شأن تنفيذ الاتفاقية.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية وذلك التزاما بالقواعد الضريبية العالمية ويهدف القانون إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى على أن يبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت من 1 - 1 - 2025.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. (النهاية)

ج ي


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