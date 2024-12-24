إيران ترفع الحظر عن (واتساب) و(غوغل بلاي)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 24 - 12 (كونا) -- قررت السلطات المحلية الإيرانية اليوم الثلاثاء رفع الحجب عن موقع التواصل الاجتماعي
(واتساب) وتطبيق (غوغل بلاي) بعد عامين على فرض حظر استخدامهما.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني (الإنترنت) قرر رفع القيود المفروضة على بعض المواقع الأجنبية للتواصل الاجتماعي والأكثر استخداما كتطبيق (واتساب) ومتجر (غوغل بلاي).
وكانت إيران قد حجبت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية منها تطبيق (واتساب) و(غوغل بلاي) عام 2022 بعد احتجاجات اندلعت على خلفية وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران ل "عدم التزامها" بقوانين الحجاب. (النهاية)
م و / ر س
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