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إيران ترفع الحظر عن (واتساب) و(غوغل بلاي)

12/24/2024 2:43:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 24 - 12 (كونا) -- قررت السلطات المحلية الإيرانية اليوم الثلاثاء رفع الحجب عن موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) وتطبيق (غوغل بلاي) بعد عامين على فرض حظر استخدامهما.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني (الإنترنت) قرر رفع القيود المفروضة على بعض المواقع الأجنبية للتواصل الاجتماعي والأكثر استخداما كتطبيق (واتساب) ومتجر (غوغل بلاي).
وكانت إيران قد حجبت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية منها تطبيق (واتساب) و(غوغل بلاي) عام 2022 بعد احتجاجات اندلعت على خلفية وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران ل "عدم التزامها" بقوانين الحجاب. (النهاية)

م و / ر س



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