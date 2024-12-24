ويبوك تطلق نموذج اشتراكات جديد مع العديد من المزايا الحصرية

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت منصة ويبوك، التطبيق الرائد الذي أرسى معايير جديدة في مجال حجز التذاكر والتفاعل الرقمي، عن إطلاق نموذج اشتراك جديد يهدف للارتقاء بتجربة المستخدمين خلال الفعاليات. ويتضمن النموذج خمس باقات مخصصة تشمل باقة الوناسة وباقة موسم الرياض والباقات الذهبية والألماسية والسوداء،
بما يضمن توفير خدمات مريحة ومميزة لمختلف العملاء.
خيارات وصول مفتوحة : يمكن للمستخدمين حجز تذاكرهم دون الحاجة للاشتراك، مع توفر فعاليات حصرية ومزايا استثنائية للمشتركين.
باقات مرنة:
باقة الوناسة: توفر وصولاً معقول التكلفة برسوم سحب منخفضة تبلغ 5 ريالات سعودية، وإمكانية إعادة بيع التذكرة بزيادة تصل إلى مرة ونصف من سعرها الأصلي.
باقة موسم الرياض : تشمل الباقة تذكرة إضافية لكل فعالية ضمن موسم الرياض مع إمكانية إعادة بيعها بضعف السعر الأصلي.
الباقة الذهبية: تتيح للمستخدمين إمكانية الحجز المبكر (قبل ساعة من بدء الحجوزات) وتخطي طوابير الانتظار، بالإضافة إلى تذكرتين إضافيتين لكل فعالية مع خدمة البث المدفوع مجاناً لمدة شهر.
الباقة الألماسية: تمنح العملاء أولوية الوصول (قبل 12 ساعة) مع خمس تذاكر إضافية وخدمة البث المدفوع مجاناً لمدة شهرين دون رسوم سحب.
الباقة السوداء: توفر وصولاً حصرياً لكبار الشخصيات مع إمكانية الحجز قبل 48 ساعة، وخدمة بث لا محدودة وإمكانية إعادة بيع التذكرة بما يصل إلى 10 أضعاف سعرها الأصلي.
مزايا باقات الاشتراك
وصول حصري: يحظى المشتركون بمزايا الوصول إلى الفعاليات المميزة وفعاليات موسم الرياض المتوفرة ضمن التطبيق.
الراحة: تسهم المزايا الفريدة مثل تخطي طوابير الانتظار والحجز المبكر في تسهيل عملية حجز التذاكر.
المرونة: يمكن ترقية الاشتراكات أو إلغاؤها في أي وقت، مع وجود تأثيرات لتراجع التصنيف في نهاية دورة الفواتير.
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