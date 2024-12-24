Tuesday, 24 December 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ويبوك تطلق نموذج اشتراكات جديد مع العديد من المزايا الحصرية

12/24/2024 10:15:04 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت منصة ويبوك، التطبيق الرائد الذي أرسى معايير جديدة في مجال حجز التذاكر والتفاعل الرقمي، عن إطلاق نموذج اشتراك جديد يهدف للارتقاء بتجربة المستخدمين خلال الفعاليات. ويتضمن النموذج خمس باقات مخصصة تشمل باقة الوناسة وباقة موسم الرياض والباقات الذهبية والألماسية والسوداء، بما يضمن توفير خدمات مريحة ومميزة لمختلف العملاء.

  • خيارات وصول مفتوحة : يمكن للمستخدمين حجز تذاكرهم دون الحاجة للاشتراك، مع توفر فعاليات حصرية ومزايا استثنائية للمشتركين.
  • باقات مرنة:
    • باقة الوناسة: توفر وصولاً معقول التكلفة برسوم سحب منخفضة تبلغ 5 ريالات سعودية، وإمكانية إعادة بيع التذكرة بزيادة تصل إلى مرة ونصف من سعرها الأصلي.
    • باقة موسم الرياض : تشمل الباقة تذكرة إضافية لكل فعالية ضمن موسم الرياض مع إمكانية إعادة بيعها بضعف السعر الأصلي.
    • الباقة الذهبية: تتيح للمستخدمين إمكانية الحجز المبكر (قبل ساعة من بدء الحجوزات) وتخطي طوابير الانتظار، بالإضافة إلى تذكرتين إضافيتين لكل فعالية مع خدمة البث المدفوع مجاناً لمدة شهر.
    • الباقة الألماسية: تمنح العملاء أولوية الوصول (قبل 12 ساعة) مع خمس تذاكر إضافية وخدمة البث المدفوع مجاناً لمدة شهرين دون رسوم سحب.
    • الباقة السوداء: توفر وصولاً حصرياً لكبار الشخصيات مع إمكانية الحجز قبل 48 ساعة، وخدمة بث لا محدودة وإمكانية إعادة بيع التذكرة بما يصل إلى 10 أضعاف سعرها الأصلي.

مزايا باقات الاشتراك

  • وصول حصري: يحظى المشتركون بمزايا الوصول إلى الفعاليات المميزة وفعاليات موسم الرياض المتوفرة ضمن التطبيق.
    • الراحة: تسهم المزايا الفريدة مثل تخطي طوابير الانتظار والحجز المبكر في تسهيل عملية حجز التذاكر.
    • المرونة: يمكن ترقية الاشتراكات أو إلغاؤها في أي وقت، مع وجود تأثيرات لتراجع التصنيف في نهاية دورة الفواتير.

MENAFN24122024007116015312ID1109027664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث