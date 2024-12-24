الهوس بالمشاهير عند الأطفال والمراهقين.. كيف تحمي ابنك من التأثير

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- Khaberni) خبرني - يعد الإعجاب بالمشاهير مرحلة طبيعية يمر بها الأطفال، وخصوصًا في فترة المراهقة. ومع ذلك، قد يتطور هذا الإعجاب أحيانًا إلى هوس يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.
لكن متى يتحول الإعجاب بالمشاهير إلى مشكلة تستدعي الانتباه؟ وكيف يمكن للآباء مساعدة أطفالهم في التعامل مع هذه الظاهرة؟
متى يتحول إعجاب الأطفال بالمشاهير إلى هوس؟
وفقاً لموقع (Positive Parenting) عادةً، ينجذب الأطفال إلى المشاهير لأنهم يمثلون رموزًا للنجاح والقوة؛ إذ يشير الدكتور تيموثي ليج، ممارس الصحة النفسية، إلى أن الأطفال غالبًا ما يرون المشاهير على أنهم قدوة دون إدراك أنهم يظهرون صورة محسّنة لحياتهم من خلال وسائل الإعلام.
قد يبدأ الأطفال الصغار بالإعجاب بشخصيات كرتونية أو أبطال خارقين، بينما يميل المراهقون إلى التعلق بنجوم السينما والموسيقى.
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علامات تحول الإعجاب بالمشاهير إلى هوس مرضي
الهوس بالمشاهير عند الأطفال والمراهقين
من الطبيعي أن يقلّد الأطفال والمراهقون أسلوب المشاهير في طريقة ارتداء الملابس أو تسريحات الشعر كجزء من استكشاف هويتهم الشخصية. لكن، عندما يتجاوز هذا التقليد حدوده الطبيعية، يصبح الأمر مقلقًا.
من بين السلوكيات التي تدل على الهوس المقلق بالمشاهير لدى الأطفال والمراهقين:
إنفاق أموال طائلة: شراء صور أو منتجات متعلقة بالمشاهير بشكل مفرط. إدمان وسائل التواصل الاجتماعي: قضاء ساعات طويلة في متابعة أخبار المشاهير وتفاصيل حياتهم اليومية. إهمال الأنشطة الأساسية: مثل الواجبات المدرسية، النوم، أو الأنشطة الاجتماعية بسبب الانشغال بالمشاهير. سلوكيات غير مألوفة: كالحصول على وشوم أو تغيير المظهر بشكل مفرط. عندما تبدأ هذه السلوكيات في التأثير على حياة الطفل اليومية، يصبح تدخل الآباء أمر الضروري ومُلّح.
في بعض الحالات، يتحول الإعجاب بالمشاهير إلى هوس مَرَضي يؤثر على الصحة النفسية للطفل. قد تشمل هذه الحالات:
العزلة الاجتماعية: تفضيل الوحدة على التفاعل مع الأصدقاء والعائلة.
إهمال الدراسة أو الأنشطة اليومية: مما يؤدي إلى تراجع الأداء الأكاديمي.
الاكتئاب أو الأفكار الانتحارية: خاصة إذا كان الطفل يعاني من شعور بعدم تقدير الذات أو يعتقد أن المشاهير يعرفونه شخصيًا. في مثل هذه الحالات، يصبح من الضروري استشارة مختص نفسي لتقييم الحالة وتقديم الدعم اللازم.
كيف يساعد الآباء أطفالهم في التعامل مع الهوس بالمشاهير؟
هناك العديد من الخطوات التي يمكن للآباء اتخاذها لمساعدة أطفالهم على الحفاظ على توازن صحي في حياتهم:
توجيه الأطفال نحو قدوات إيجابية: مثل العلماء، الرياضيين، أو الأشخاص الذين يُظهرون قيمًا بنّاءة.
التعامل مع مشاعر الطفل بجدية: عدم التقليل من مشاعر الإعجاب، بل فهمها والتعامل معها بوعي.
تشجيع الهوايات والأنشطة: مثل الرياضة، القراءة، أو تعلم مهارات جديدة تعزز من استقلاليتهم وتعطيهم شعورًا بالإنجاز.
الانخراط في اهتماماتهم: مشاركة الأبناء في الأنشطة التي يحبونها، مثل متابعة الأفلام أو الحفلات الموسيقية، ولكن بطريقة متوازنة.
فتح قنوات الحوار: تعزيز التواصل المستمر مع الأبناء لخلق بيئة آمنة تجعلهم يشعرون بأنهم يستطيعون التعبير عن مشاعرهم.
على الرغم من أن الإعجاب بالمشاهير قد يبدو أمرًا مقلقًا أحيانًا، إلا أنه يمكن أن يكون فرصة للآباء لتوجيه أطفالهم نحو اكتشاف أنفسهم وبناء شخصيتهم.
من خلال تقديم الدعم اللازم وتعزيز الحوار المستمر، يمكن مساعدة للآباء مساعدة الأطفال على تطوير احترام الذات والتركيز على بالقيم الإيجابية بدلًا من التعلق المفرط بالشخصيات المشهورة.
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