الهوس بالمشاهير عند الأطفال والمراهقين.. كيف تحمي ابنك من التأثير

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعد الإعجاب بالمشاهير مرحلة طبيعية يمر بها الأطفال، وخصوصًا في فترة المراهقة. ومع ذلك، قد يتطور هذا الإعجاب أحيانًا إلى هوس يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.

لكن متى يتحول الإعجاب بالمشاهير إلى مشكلة تستدعي الانتباه؟ وكيف يمكن للآباء مساعدة أطفالهم في التعامل مع هذه الظاهرة؟

متى يتحول إعجاب الأطفال بالمشاهير إلى هوس؟

وفقاً لموقع (Positive Parenting) عادةً، ينجذب الأطفال إلى المشاهير لأنهم يمثلون رموزًا للنجاح والقوة؛ إذ يشير الدكتور تيموثي ليج، ممارس الصحة النفسية، إلى أن الأطفال غالبًا ما يرون المشاهير على أنهم قدوة دون إدراك أنهم يظهرون صورة محسّنة لحياتهم من خلال وسائل الإعلام.

قد يبدأ الأطفال الصغار بالإعجاب بشخصيات كرتونية أو أبطال خارقين، بينما يميل المراهقون إلى التعلق بنجوم السينما والموسيقى.

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علامات تحول الإعجاب بالمشاهير إلى هوس مرضي

الهوس بالمشاهير عند الأطفال والمراهقين

من الطبيعي أن يقلّد الأطفال والمراهقون أسلوب المشاهير في طريقة ارتداء الملابس أو تسريحات الشعر كجزء من استكشاف هويتهم الشخصية. لكن، عندما يتجاوز هذا التقليد حدوده الطبيعية، يصبح الأمر مقلقًا.

من بين السلوكيات التي تدل على الهوس المقلق بالمشاهير لدى الأطفال والمراهقين:

إنفاق أموال طائلة: شراء صور أو منتجات متعلقة بالمشاهير بشكل مفرط. إدمان وسائل التواصل الاجتماعي: قضاء ساعات طويلة في متابعة أخبار المشاهير وتفاصيل حياتهم اليومية. إهمال الأنشطة الأساسية: مثل الواجبات المدرسية، النوم، أو الأنشطة الاجتماعية بسبب الانشغال بالمشاهير. سلوكيات غير مألوفة: كالحصول على وشوم أو تغيير المظهر بشكل مفرط. عندما تبدأ هذه السلوكيات في التأثير على حياة الطفل اليومية، يصبح تدخل الآباء أمر الضروري ومُلّح.

في بعض الحالات، يتحول الإعجاب بالمشاهير إلى هوس مَرَضي يؤثر على الصحة النفسية للطفل. قد تشمل هذه الحالات:

العزلة الاجتماعية: تفضيل الوحدة على التفاعل مع الأصدقاء والعائلة.

إهمال الدراسة أو الأنشطة اليومية: مما يؤدي إلى تراجع الأداء الأكاديمي.

الاكتئاب أو الأفكار الانتحارية: خاصة إذا كان الطفل يعاني من شعور بعدم تقدير الذات أو يعتقد أن المشاهير يعرفونه شخصيًا. في مثل هذه الحالات، يصبح من الضروري استشارة مختص نفسي لتقييم الحالة وتقديم الدعم اللازم.

كيف يساعد الآباء أطفالهم في التعامل مع الهوس بالمشاهير؟

هناك العديد من الخطوات التي يمكن للآباء اتخاذها لمساعدة أطفالهم على الحفاظ على توازن صحي في حياتهم:

توجيه الأطفال نحو قدوات إيجابية: مثل العلماء، الرياضيين، أو الأشخاص الذين يُظهرون قيمًا بنّاءة.

التعامل مع مشاعر الطفل بجدية: عدم التقليل من مشاعر الإعجاب، بل فهمها والتعامل معها بوعي.

تشجيع الهوايات والأنشطة: مثل الرياضة، القراءة، أو تعلم مهارات جديدة تعزز من استقلاليتهم وتعطيهم شعورًا بالإنجاز.

الانخراط في اهتماماتهم: مشاركة الأبناء في الأنشطة التي يحبونها، مثل متابعة الأفلام أو الحفلات الموسيقية، ولكن بطريقة متوازنة.

فتح قنوات الحوار: تعزيز التواصل المستمر مع الأبناء لخلق بيئة آمنة تجعلهم يشعرون بأنهم يستطيعون التعبير عن مشاعرهم.

على الرغم من أن الإعجاب بالمشاهير قد يبدو أمرًا مقلقًا أحيانًا، إلا أنه يمكن أن يكون فرصة للآباء لتوجيه أطفالهم نحو اكتشاف أنفسهم وبناء شخصيتهم.

من خلال تقديم الدعم اللازم وتعزيز الحوار المستمر، يمكن مساعدة للآباء مساعدة الأطفال على تطوير احترام الذات والتركيز على بالقيم الإيجابية بدلًا من التعلق المفرط بالشخصيات المشهورة.