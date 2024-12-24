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ندوة في الطفيلة حول الرؤية الملكية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

12/24/2024 9:07:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن/الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في محافظة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، ندوة نقاشية بعنوان: "رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي"، بمشاركة عدد من المستفيدين من برامج الهيئة في المحافظة.


وقال نائب محافظ الطفيلة، الدكتور سلطان الماضي، خلال الندوة التي أقيمت في مقر الهيئة بالطفيلة، إن ما يميز القيادة الهاشمية هو شمولية النهج حول القضايا الإقليمية، حيث التأكيد على أهمية دعم الأشقاء في فلسطين في مواجهة الظروف القاسية، سواء من خلال تسهيل المساعدات الإنسانية أو عبر الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء العدوان وتعزيز فرص التهدئة في المنطقة.

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