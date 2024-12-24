«منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم» يُحقق سجلاً حافلاً بالإنجازات في 2024

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الدوحة، قطــــــــــــــــــــــــر، --24 ديسمبر 2024_ احتفل «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، بمرور عامٍ استثنائي، حصدَ خلاله العديد من الجوائز المتميزة والترشيحات المرموقة، بما في ذلك فوزه بــ "جائزة قطر للسياحة 2024"، عن فئتي "التجربة الاستثنائية في المنتجعات الصحية" و "التجربة الاستثنائية لمرافق السبا".
ومن أبرز إنجازات المنتجع لهذا العام، تصنيفه ضمن "أفضل 21 جهة لتجارب العناية بالصحة" في قائمة "أفضل ما في العالم 2024" الصادرةِ عن ناشيونال جيوغرافيك، بالإضافة لفوزه بجائزة "المنتجع الصحي المناسب لكافة الفئات العمرية لهذا العام" ضمن جوائز"Compare Retreats Luxury Wellness Travel Awards "، كما حصل أيضاً على جائزة "أفضل منتجع صحي في الشرق الأوسط" ضمن جوائز "The Luxury Spa Edit Awards". بالإضافة إلى ذلك، مُنٍح «منتجع زُلال الصحي» تصنيف "المنتجع الرائد في منطقة الشرق الأوسط" ضمن جوائز "World Travel Awards". وقد تم إدراج المنتجع في قائمة "أفضل 10 وجهات سبا على مستوى العالم" ضمن جوائز " Conde Nast Readers’ Choice Awards 2024".
وفي السياقِ ذاته، تم اختيار «منتجع زُلال الصحي» كــ "أفضل منتجع صــــــــــــــحي في دولة قـــطــــــــــــــــــــر" ضمن مجموعــــــــــــــــــــــة جوائز "World Spa Awards 2024"، كما حصدَ جائزة "أفضل منتجع للعناية بالصحة لهذا العام" خلال حفل توزيع جوائز "ديستنيشن ديلوكس 2024"، إضافةً إلى جائزة "أفضل وجهة سبا للعام" ضمن جوائز "Ohlala Spa and Wellness Awards 2024".
وعلى صعيدٍ آخر، أثبت المنتجع تميزاً لافتاً في مجالِ الطهي هذا العام، حيث حصل "مطعم السدر" الذي يقدم خدماته في المنتجع، على جائزة "أفضل مطعم صحي فندقي في العالم" ضمن "جوائز الطهي العالمية 2024". كما حصل المطعم أيضاً على جائزة "غرين أند كلين داينينغ" ضمن جوائز "FACT Dining Awards 2024" تقديراً لجهوده في تحقيق الاستدامة وتقديم مأكولات ووصفات تعتني بمعايير العناية بالصحة وتركّز على تحقيقها.
وتعليقاً على الإنجازات التي حققها المنتجع خلال العام، قال المدير العام لـ «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم» السيد/ عمار عبدالصمد: "تعكسُ الجوائز التي حققناها خلال هذا العام، جهود فِرقنا وخُبرائنا وتفانيهم بالعمل، وسعينا المتواصل لتوفير مساحةٍ للاسترخاء والراحة والتعافي لكافة ضيوفنا، تمكّنهم من تعزيز تواصلهم مع عائلاتهم ومع الثقافة المحلية الغنية في قطر. حيث نعمل على تقديم تجارب متميزة من خلال تبني أساليب الطب العربي والإسلامي التقليدي، ودعم الاستدامة في جميع أنشطتنا، وإضافةً إلى تصميم برامج صحية عائلية مخصّصة، تتماشى مع احتياجات الضيوف، ومكرّسة لتلبيتها. كما أننا سعداء للغاية بالإشادة، والتقدير الكبير، الذي نناله على المستوى العالمي، احتفاءً بهذه الجهود الكبيرة."
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