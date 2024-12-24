إنقاذ بصر صبي يبلغ من العمر 13 عاماً بعد إصابة نادرة في عينه بسبب كرة الكريكيت تم علاجه في مستشفى أستر منخول

(MENAFN
- Aster DM Healthcare) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 24 ديسمبر 2024: نجح مستشفى أستر منخول، المصنف رقم 5 في الإمارات العربية المتحدة، على قائمة نيوزويك لأفضل مستشفيات العالم، نجح مؤخراً في إنقاذ بصر طالب هندي يبلغ من العمر 13 عاماً في الصف الثامن، تعرض لإصابة خطيرة في عينه بسبب كرة كريكيت. أدت الإصابة إلى تمزق عملاق في الشبكية يمكن أن يكون موجوداً بأعراض بسيطة ولكن إذا تم تجاهله وتركه دون علاج فقد يؤدي إلى انفصال الشبكية وهي حالة قد تؤدي إلى درجة من العمى ويمكن أن تسبب فقداناً دائماً للرؤية. وبفضل الرعاية السريعة والخبيرة التي قدمها الفريق الطبي في مستشفى أستر، تم تشخيص التمزق مبكراً وعلاجه بنجاح، مما منع المزيد من الضرر وقام بالحفاظ على بصر الطفل.
وقعت الحادثة عندما كان الطفل يلعب مع أصدقائه في موقف سيارات بالقرب من مكان سكنه، حيث ضربت كرة كريكيت عينه اليسرى، مما تسبب في ألم واحمرار وعدم وضوح في الرؤية. وعلى الرغم من تلقي الطفل العلاج الأولي باستخدام كيس ثلج، إلا أن أعراضه ساءت، مما دفع والديه إلى طلب الرعاية الطبية في عيادة أستر بر دبي. وعند إحالته إلى مستشفى أستر المنخول، أكد الفحص الشامل الذي أجرته الدكتورة غزالة حسن منصوري، أخصائية طب وجراحة العيون في مستشفى أستر المنخول، وجود تمزق كبير وكسور متعددة في شبكية العين اليسرى.
أكّد الفحص الشامل للعين الذي أجرته الدكتورة غزالة، والذي تضمن تصويراً تفصيلياً لشبكية العين (تصوير قاع العين) وتصويرمقطعي بصري (OCT)، أكّد وجود تمزق كبير، على شكل زاوية قائمة (90 درجة) في شبكية العين، مما يعرض الصبي لخطر انفصال الشبكية الفوري. وإدراكاً للحاجة الملحة، أوصت الدكتورة غزالة بالتدخل الفوري باستخدام علاج وقائي بالليزر غير جراحي (وابل الليزر الوقائي) لإغلاق التمزق ومنع حدوث انفصال الشبكية.
تم إجراء عملية الليزر، التي استغرقت بين 15 و 20 دقيقة فقط، باستخدام قطرات مخدرة للعين (تخدير موضعي) لضمان راحة الطفل. وباستخدام ليزر أخضر بطول موجة 532 نانومتر، طبقت الدكتورة غزالة 3 أو4 صفوف من بقع الليزر حول التمزق وكسور الشبكية، مما أدى بنجاح إلى إغلاق المناطق المعرضة للخطر. وقد سمح الإجراء السريع للطفل بالخروج من المستشفى في نفس اليوم، مع تأكيد التقييمات المتابعة أن العلاج بالليزر نجح في التئام تمزقات الشبكية وسدها.
واستمر الطفل، الذي عاد الآن إلى وطنه، في التعافي مع رعاية متابعة إضافية. وقد عاد بصره إلى طبيعته تماماً، حيث تم شفاء جميع المناطق المعالجة بالليزر تماماً.
وأضافت الدكتورة غزالة حسن منصوري، أخصائية طب العيون في مستشفى أستر في منخول، "يعد التشخيص المبكر والتدخل السريع أمراً بالغ الأهمية عند التعامل مع حالات مثل التمزقات العملاقة في الشبكية. وفي هذه الحالة، كان العلاج بالليزر في الوقت المناسب مهماً جداً لمنع انفصال الشبكية وإنقاذ بصر الطفل. ومن المشجع أن نرى المريض يتعافى بشكل جيد ويستأنف أنشطته الطبيعية، لذلك أنا أشجع جميع الآباء على طلب الرعاية التخصصية الفورية إذا تعرض طفلهم لأي إصابة في العين، حيث يمكن للعلاج السريع منع المضاعفات طويلة الأمد".
إن التمزقات العملاقة في الشبكية (GRTs) هي تمزقات كبيرة وخطيرة تغطي أكثر من ربع سطحها (90 درجة)، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى انفصال الشبكية، وهو سبب رئيسي لفقدان البصر. تشكل التمزقات العملاقة في الشبكية (GRTs) حوالي 1.5٪ من حالات انفصال الشبكية الناجمة عن تمزقات فيها، وقد يكون علاجها بالجراحة صعباً، خاصة عند الأطفال3، وذلك لأن هناك خطر أعلى إبان حدوث مضاعفات مثل التندب في العين (اعتلال الشبكية الزجاجي التكاثري أو PVR)، ونقص التغيرات الطبيعية في العين (انفصال الجسم الزجاجي الخلفي أو PVD) والذي يمكن أن يجعل العلاج أكثر تعقيداً. وعلى الرغم من أن التمزقات العملاقة في الشبكية نادرة، حيث تحدث في 0.09 فقط لكل 100000 شخص3، إلا أنها أكثر عرضة للحدوث بعد ضربة قوية على العين، كما في هذه الحالة.
تمثل حالات الأطفال حوالي 18.9% من جميع حالات إصابات العين1، وتمثل حالات انفصال الشبكية في الأطفال ما بين 3.2% إلى 6.6% من جميع حالات انفصال الشبكية، مع معدل حدوث يتراوح بين 0.38 إلى 0.69 لكل 100000 طفل2 ، ويمكن أن يمنع التعرف المبكر والعلاج بالليزر انفصال الشبكية، والحفاظ على الرؤية وتجنب الحاجة إلى الجراحات التوغلية.
تسلط هذه الحالة الضوء على أهمية التعرف المبكر والتدخل في منع فقدان البصر بسبب إصابات العين عند الأطفال. إن الاستخدام الناجح للعلاج بالليزر غير التوغلي في مستشفى أستر منخول، يوضح التزام المستشفى بتقديم رعاية طب العيون من الطراز العالمي، لذلك نشجع الآباء على طلب الرعاية الطبية الفورية بعد أي إصابة في العين لضمان العلاج في الوقت المناسب ومنع العواقب طويلة الأمد.
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