لابيتا، دبي باركس™ آند ريزورتس يتزين بأجواء احتفالية بديعة خلال موسم الأعياد ورأس السنة الجديدة

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- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 12 ديسمبر 2024: موسم أعياد حافل بالفرح والمغامرة والأجواء المميزة بانتظار الضيوف في لابيتا، دبي باركس™ آند ريزورتس، الذي يعد جزءاً من مجموعة أوتوجراف كوليكشن، حيث يدعو المنتجع ضيوفه للاستمتاع بفعاليات مبهرة وأطباق شهية ولحظات ساحرة لا تفوت، في تجربة تناسب جميع أفراد العائلة. كما يمكن للضيوف الدخول إلى ريفرلاند™ دبي، التي تعد البوابة الرائعة لدبي باركس™ آند ريزورتس، إلى جانب المنتزهات الترفيهية الرائعة مثل موشنجيت™ دبي، وLEGOLAND® دبي، وريال مدريد وورلد، ونيون جالاكسي.
فعاليات ليلة الميلاد ويوم الميلاد
سيتحول "بالاما لاونج"، خلال شهر ديسمبر، إلى وجهة احتفالية مزينة بأبهى حلة، تفتح أبوابها من الساعة 8:30 صباحاً حتى 11:00 ليلاً. ويمكن للزوار الاستمتاع بتشكيلة رائعة من الحلويات الاحتفالية التي تشمل بيوت خبز الزنجبيل، وكعكات بانيتوني التقليدية وغيرها من أصناف الكعك المتنوعة وحلوى العيد المميزة. ولمحبي الهدايا الفريدة، يقدم "بالاما" سلالاً حصرية تم تصميمها بعناية لتكون هدية مثالية يمكن مشاركتها أو الاستمتاع بها شخصياً، لتتيح للضيوف نقل هذه الأجواء الاحتفالية إلى منازلهم.
وستنطلق الفعاليات رسمياً يوم 7 ديسمبر مع الاحتفال بإضاءة شجرة الأعياد في "بالاما لاونج آند تراس" من الساعة 5:30 حتى 6:30 مساءً. وسيستمتع الضيوف بالشوكولاتة الساخنة أو المشروبات المثلجة وأطباق الحلوى الاحتفالية على أنغام موسيقى الأعياد الحية. ومع إضاءة الشجرة، ستنبض الأجواء ببهجة العيد، لتمنح الضيوف ذكريات لا تنسى.
ومن 1 إلى 30 ديسمبر، يدعو مطعم "هيكينا" الضيوف إلى تجربة أشهى الأطباق الآسيوية مع بوفيه يشمل مختلف أصناف اللفائف الآسيوية والسوشي غير محدود، بأسعار تبدأ من 150 درهماً للشخص الواحد من الساعة 6:30 مساءً. كما يقدم المطعم قائمة من المأكولات الاحتفالية الغنية بالنكهات، مصحوبة بالشاي المثلج الخاص بعيد الميلاد، ليوفر تجربة مميزة لا تفوت.
وسيقدم مطعم "كاليا" عشاءً احتفالياً يوم 24 ديسمبر من الساعة 6:30 مساءً حتى 11:00 مساءً، حيث يتيح للزوار الاستمتاع بالنكهات الموسمية المميزة وسط أجواء دافئة حافلة بالمرح. ويبدأ السعر من 200 درهم للشخص الواحد مع المشروبات الغازية، أو 300 درهم مع المشروبات الخاصة بالمطعم، أو 400 درهم مع المشروبات الفوارة. كما تتضمن الأمسية أنشطة مصممة خصيصاً للأطفال لتمنحهم تجربة مليئة بالفرح والاحتفالات.
وللاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة، سيقدم منتجع لابيتا، من 24 إلى 26 ديسمبر، مهرجان Lu’WOW Weekender الاحتفالي مع غرف "كينغ" تبدأ أسعارها من 1,499 درهماً (غير شاملة الضرائب والرسوم) وأجنحة عائلية تبدأ من 1,899 درهماً (غير شاملة الضرائب والرسوم). وتتضمن الباقة وجبة البرنش المميزة يوم عيد الميلاد في 25 ديسمبر في مطعم "كاليا"، من الساعة 1:00 ظهراً حتى 4:00 عصراً، بأسعار تبدأ من 285 درهماً للشخص الواحد مع المشروبات الغازية، أو 385 درهماً مع المشروبات الخاصة بالمطعم، أو 485 درهماً مع المشروبات الفوارة. كما تشمل الأنشطة الاحتفالية جلسات يوغا صباحية، وورش عمل صديقة للبيئة للأطفال في مزرعة الزراعة في الماء، بالإضافة إلى أنشطة الرسم على الوجه، والعروض الموسيقية الحية على "بالاما تراس". وتستمر الاحتفالات المميزة وسط ديكورات مستوحاة من أجواء الميلاد والأجواء العائلية الدافئة.
ويستقبل المنتجع الضيوف ليلة الميلاد بحفاوة في بهو الفندق مع مشروبات خاصة مستوحاة من أجواء العيد ومفاجآت احتفالية، وبزيارة مميزة من رجل العيد لإضفاء السعادة على الصغار مع أشهى أصناف الحلوى. وتستمر أجواء المرح في حديقة مطعم "كاليا"، حيث يمكن للأطفال المشاركة في الألعاب الراقصة لعيد الميلاد وتثبيت أنف الرنة وكسر مجسم رجل الثلج للحصول على مفاجآت مميزة. كما سيتم تنظيم فعالية "Sunset Fridays" في "أري بول بار" مع موسيقى دي جي حية تبدأ الساعة 6:00 مساءً، في حين يقدم مطعم "كاليا" عشاءً فاخراً مستوحى من أجواء عيد الميلاد من الساعة 6:30 مساءً حتى 10:00 مساءً، لتمتزج نكهات الأعياد مع الضحكات والأوقات الجميلة.
وتتواصل احتفالات يوم عيد الميلاد مع وجبة فطور فاخرة في مطعم "كاليا" من الساعة 7:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً، تليها جلسة خاصة للأطفال بعنوان "Little Eco Growers" في مزرعة الزراعة المائية من الساعة 11:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.
وتتواصل الاحتفالات في حديقة مطعم "كاليا" مع الموسيقى الحية والألعاب الممتعة، بما في ذلك كسر مجسم رجل الثلج والأنشطة المستوحاة من أجواء العيد، من الساعة 1:00 ظهراً حتى 4:00 عصراً. وينتهي اليوم بتحديات مشوقة وألعاب مائية في مسبح الأطفال من الساعة 4:30 عصراً حتى 5:30 مساءً. ومع حلول المساء، يمكن للضيوف الاسترخاء في جلسة موسيقية مع ثلاث فنانين في "بالاما تراس" من الساعة 7:00 حتى 9:00 ليلاً، للاستمتاع باللحظات الأخيرة من أجواء عيد الميلاد الساحرة.
احتفالات ليلة رأس السنة
يوفر لابيتا الوجهة المثالية لاستقبال 2025 بأجواء استثنائية من خلال مهرجان Lu’WOW Weekender يومي 31 ديسمبر و1 يناير، حيث تبدأ أسعار الغرف من 1,999 درهماً (غير شاملة الضرائب والرسوم)، مع أجنحة عائلية تبدأ من 2,599 درهماً (غير شاملة الضرائب والرسوم). ويتضمن البرنامج عشاء ليلة رأس السنة في مطعم "كاليا" ابتداءً من الساعة 7:00 مساءً بأسعار تبدأ من 325 درهماً للشخص الواحد مع المشروبات الغازية، أو 425 درهماً مع المشروبات الخاصة بالمطعم، أو 525 درهماً مع المشروبات الفوارة لليلة لا تُنسى.
وسترافق الموسيقى الحية الضيوف من الساعة 7:00 حتى 10:00 ليلاً، مع عروض خفة اليد وغرف التصوير لإضفاء مزيد من المرح. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بعرض الألعاب النارية المذهل في تمام الساعة 9:30 مساءً ومنتصف الليل.
ويقدم مطعم "هيكينا" للضيوف عشاءً احتفالياً مع قائمة طعام عائلية مميزة تشمل أطباق السوشي الفاخرة، على أنغام موسيقى حية من الدي جي. وتبدأ أسعار الباقات من 258 درهماً مع المشروبات الغازية، أو 358 درهماً مع المشروبات الخاصة بالمطعم، أو 458 درهماً مع المشروبات الفوارة. ويقدم "أري بول بار" مأكولات مستوحاة من الطابع البولينيزي ومشروبات احتفالية خاصة برأس السنة، مع أداء حي من فرقة موسيقية ثلاثية لإضفاء أجواء استوائية ساحرة على الاحتفالات. ويمكن للضيوف الاستمتاع بدلو يحتوي على خمس من مشروبات الشعير مقابل 169 درهماً فقط من الساعة 7:00 مساءً، لليلة مميزة في الهواء الطلق.
ويقدم "بالاما تراس" تجربة New Year’s Eve Sundowner مع مشروبات فوارة، وعرض مستوحى من تراث جزيرة فيجي، وأداء فرقة ثلاثية لتزيد من حماس الاحتفالات. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالوجبات الخفيفة والمشروبات في أجواء استوائية أثناء استعدادهم لاستقبال عام 2025 بأسلوب مميز.
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