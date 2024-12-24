سعادة المزروعي: الموازنة العامة لإمارة الشارقة تعكس قوة اقتصاد الإمارة وتعزز مسيرتها التنموية المستدامة

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- Misbar Communications) أكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لعام 2025، بإجمالي نفقات بلغت 42 ملياراً و7 ملايين درهم، والأكبر في تاريخ الإمارة، تعكس قوة اقتصاد الشارقة ومتانة الوضع المالي الذي تتمتع به الإمارة وقدرتها على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.
وأشار سعادة المزروعي إلى أن الموازنة تؤكد مجدداً أن الشارقة ماضية نحو المستقبل المزدهر بخطوات واثقة ورؤية واضحة وضع أسسها صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث تمنح الموازنة كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية أرضية صلبة لمواصلة عملية النمو والازدهار، منوهاً إلى أهمية الموازنة في دعم المناخ الاقتصادي في إمارة الشارقة من خلال تخصيص 27% من إجمالي الموازنة لقطاع التنمية الاقتصادية، إلى جانب تصدر قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها 7% عن موازنة عام 2024، انطلاقاً من أهمية تطوير البنية التحتية بوصفها الركيزة الأساسية لعملية التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الإمارة على جذب كبرى الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
وأكد سعادته أن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي حريصتان على تحقيق الاستثمار الأمثل للموازنة عبر العمل على تنفيذ خططها التنموية، ومواصلة جهودها في تعزيز البيئة الاقتصادية للإمارة واستقطاب الاستثمارات، بهدف دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة وترسيخ مكانتها الرائدة كوجهة استثمارية عالمية.
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