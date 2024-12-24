الخطوط الجوية التركية تبدأ تسيير رحلاتها إلى سانتياغو في تشيلي

(MENAFN
- Ogilvy) أعلنت الخطوط الجوية التركية، عن توسيع نطاق وجهاتها ضمن القارتين الامريكيتين، من خلال البدء بإطلاق رحلاتها إلى سانتياغو،عاصمة تشيلي، والتي تشكل الوجهة رقم 26 في الأمريكتين، تتمتع هذه الوجهة بأهمية قصوى حيث أدت الى زيادة عدد البلدان في شبكة الناقل الوطني في المنطقة إلى 10 دول، كما ارتفع العدد في العالم ليصل الى 131.
بدءًا من اليوم، ستقوم الخطوط الجوية التركية، بتسيير أربع رحلات أسبوعية من إسطنبول إلى سانتياغو عبر ساو باولو. تجدد هذه الوجهة الجديدة التأكيد على التزام الناقل الوطني بتعزيز وجوده في الأمريكتين.
وقال بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية: "تستمر الخطوط الجوية التركية، بصفتها شركة الطيران التي تسير رحلات إلى وجهات دولية أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم، في العمل على ربط القارات والثقافات. يؤكد إطلاق رحلاتنا إلى سانتياغو، على التزامنا بتقديم خيارات ربط لا مثيل لها للمسافرين. ستساهم هذه الرحلات في تعزيز حركة التجارة والسياحة، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل الثقافي بين البلدين. نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن طائراتنا ليختبروا تجربة خدماتنا المميزة وكرم الضيافة التركية التي تشتهر بها تركيا، وذلك أثناء اكتشافهم الجمال الساحر لتشيلي وتركيا وما هو أبعد من ذلك".
جدول الرحلات :
رقم الرحلة تاريخ البدء الأيام الانطلاق الوصول
TK 215 18/12/2024 1.34.6. اسطنبول 20:35 ساو باولو 04:15
TK 215 19/12/2024 .2.45.7 ساو باولو 05:50 سانتياغو 09:45
TK 216 19/12/2024 .2.45.7 سانتياغو 11:40 ساو باولو 15:15
TK 216 19/12/2024 .2.45.7 ساو باولو 16:50 اسطنبول 11:20
*جميع الأوقات هي بالتوقيت المحلي
يمكن لركاب الخطوط الجوية التركية السفر من إسطنبول إلى سانتياغو مقابل 1,099 دولار أمريكي ومن سانتياغو إلى إسطنبول مقابل 999 دولار أمريكي، وذلك حتى تاريخ 31 مارس 2025. تتوفر هذه الأسعار التنافسية على الموقع الرسمي لشركة الخطوط الجوية التركية وقد تختلف في مكاتب مبيعات التذاكر أو ضمن الوكالات.
تبرز سانتياغو كوجهة جذابة للمسافرين من جميع أنحاء العالم من خلال ما تحتضنه من التاريخ الغني، والمراكز الثقافية، والمناظر الطبيعية الخلابة لجبال الأنديز. وتتجاوز هذه الخطوة المتمثلة في إضافة الوجهة الجديدة، على توسيع شبكة رحلات الخطوط الجوية التركية، بل تعزز أيضًا الروابط بين تركيا وتشيلي.
بهدف توفير تجربة سفر أكثر سلاسة، تقدم الخطوط الجوية التركية مجموعة واسعة من الخدمات المميزة للمسافرين على متن خطوطها. تشمل هذه الخدمات برنامج التوقف في اسطنبول (Stopover) ، الذي يوفر إقامة فندقية مجانية للركاب العابرين الذين لديهم فترة ربط لا تقل لمدة 20 ساعة أو أكثر، كذلك برنامج TourIstanbul، الذي يوفر جولات سياحية مجانية برفقة مرشدين لزيارة معالم إسطنبول التاريخية للركاب الذين لديهم فترة ربط تتراوح بين 6 إلى 24 ساعة.
لا تقتصر هذه الوجهة الجديدة على تعزيز سهولة الوصول إلى أمريكا الجنوبية فحسب، بل توفر أيضًا للمسافرين فرصة استثنائية لاكتشاف عجائب تشيلي الطبيعية والثقافية.
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