"المركز" يرعى دورة تدريبية لطلبة جامعة الكويت في مجال تقييم الأعمال للبروفيسور أسوات داموداران

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- TRACCS) الكويت، 24 ديسمبر 2024 - قام المركز المالي الكويتي "المركز" برعاية دورة تدريبية مكثفة في مجال تقييم الشركات، تم تنظيمها من قبل مركز التداول التابع لكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، بالتعاون مع البروفيسور أسوات داموداران من كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك. وتأتي هذه الرعاية تأكيداً على دور "المركز" في دعم تعزيز العلم والمعرفة ورفع مستوى الوعي المالي للطلاب وتحقيق التميز في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في الكويت.
ويُعد البروفيسور داموداران شخصية أكاديمية بارزة في مجال التمويل المؤسسي وتقييم الشركات، ذات سجلًا حافلًا بالجوائز التي تعكس مستواه الرفيع، بما في ذلك زمالة ديفيد مارغوليس للتميز في التدريس وجائزة ريتشارد إل. روزنثال للابتكار في الاستثمار والتمويل المؤسسي.
أُقيمت الدورة الشاملة بإشراف الدكتور سليمان البدر، الأستاذ المساعد للاستثمار والتمويل في جامعة الكويت، والحائز على جائزة التميز في التدريس من جامعة إلينوي لعام 2010. وقد قدمت الدورة التدريبية فرصة فريدة للطلاب المتميزين الذين تم اختيارهم لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم في مجال تقييم الشركات. وتضمنت الدورة المكثفة تثقيف المشاركين حول مبادئ التقييم الأساسية والتقنيات المتقدمة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية واشتملت الموضوعات المطروحة نماذج خصم التدفقات النقدية، وطرق التقييم المعاصرة، وآليات التقدير في ظل عدم اليقين الاقتصادي، وتحليل ومقارنة السيناريوهات المعقدة.
وعن دور "المركز" في رعاية هذه الدورة، تحدث السيد أحمد فؤاد الفلاح، العضو المنتدب، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في "المركز"، قائلاً: "نفخر بدعمنا لهذه المبادرة من قبل مركز التداول التابع لجامعة الكويت الذين حرصوا على تقديم مثل هذه الفرص الثرية لتمكين الطلاب من تطوير مهاراتهم المهنية في عالم الاستثمار. ونقدر الدور الفاعل للجامعة في تنظيم هذه المبادرات بالكويت التي تسهم في توسيع آفاق الطلاب وتُبرز أهمية الخدمات المصرفية الاستثمارية في العصر الحديث والاستفادة من خبرات البروفسور داموداران العالمية. ويسعدنا أن نكون من أوائل الداعمين للبرامج التعليمية التي تستهدف بناء المعرفة والمهارات في الكويت، كونها تشكل أحد الركائز الأساسية في استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية".
ولاستكمال الدورة التدريبية، قام "المركز" بدعوة الطلاب المشاركين لعرض ملخص عن الدورة والأساسيات التي قاموا بتعلمها خلال الفترة، وإبراز قدراتهم على تطبيق المبادئ المستفادة في سيناريوهات واقعية خلال جلسة خاصة. وحضر الجلسة السيد ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة، والسيد علي خليل، الرئيس التنفيذي، والسيد عبد اللطيف النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال، والسيد أحمد فؤاد الفلاح، العضو المنتدب لإدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، ممثلين "المركز". وبعد أن تم تقديم العروض، قدم "المركز" شهادات تقدير للطلاب المشاركين تكريماً لتفانيهم وشغفهم بإكمال هذا البرنامج التدريبي المكثف.
ويأتي دعم "المركز" للبرنامج التدريبي ضمن سعيه لبناء القدرات البشرية، وهو أحد ركائز استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، حيث يحرص "المركز" على رعاية الفعاليات والبرامج التعليمية التي تهدف إلى صقل مهارات الشباب الكويتي ليساهموا بدورهم في تلبية متطلبات السوق، كعقول ومهارات الكويتية واعدة في القطاع المالي.
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