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لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تبحث آلية تنفيذ خطة عملها خلال الفترة المقبلة

12/24/2024 8:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة ، لبحث آلية تنفيذ خطة عملها خلال الفترة المقبلة.
ونوه البدادوة إلى أن اللجنة ستعقد سلسلة اجتماعات مع أصحاب الاختصاص والمعنيين بقطاع النقل للتعرف على الحلول للتحديات التي تواجه مجالات قطاع النقل، ودراسة استراتيجية قطاع النقل للأعوام 2024-2028.
وشدد البدادوة على أهمية وحساسية قطاع النقل حيث أن القطاع يشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية ومحور أساسي في رؤية التحديث الاقتصادي وتمثل أنشطته محفز اقتصادي لرفع معدل النمو، كما أن إنشاء ميناء معان البري يعد من أهم المشاريع الاستثمارية في القطاع، داعياً الحكومة إلى توفير كافة أشكال الدعم لتحفيزه مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص لإيجاد الأرضية المشتركة للنهوض به.

وأشار البدادوة، إلى أن أبرز القضايا المطروحة في القطاع هي غياب مرجعية موحدة تعنى في إدارة القطاع عبر الازدواجية في عمل الدوائر الحكومية العاملة في القطاع مما أدى إلى غياب المتابعة والتنظيم في بعض مجالات القطاع مثل موضوع التطبيقات الذكية التي لم يتم التوصل لحلول لها منذ عام 2018، وارتفاع كلف الأعمال بالقطاع مما يؤثر على المستثمرين والعاملين في القطاع.
وأكد البدادوة، أن اللجنة ستقوم بمتابعه القضايا المتعلقة في محور لجنة الخدمات العامة من قوانين وأعمال وزارة الأشغال العامة وأمانة عمان الكبرى والبلديات التي تواجه مشاكل وتحديات عديدة تمس حياة المواطن.
ودعا البدادوة أثناء الاجتماع النواب الحضور وهم طارق بني هاني، محمد المحاميد، نبيل الشيشاني، مي الحراحشة، وليد المصري، عبد الرؤوف الربيحات، زهير الخشمان، جهاد مدانات ، لتقديم مقترحاتهم حول آلية تنفيذ برامج اللجنة .








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