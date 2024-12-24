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أمانة عمّان توضح حول شكاوى تأخر صرف مستحقات صندوق التكافل

12/24/2024 8:08:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة استمرار صرف مكافآت نهاية الخدمة المستحقة لمتقاعدي الأمانة من صندوق التكافل الاجتماعي.
وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد كان 1600 موظفا في حين تم صرف المكافآت لنحو 1200 منهم مع تبقي نحو 400 موظفا لم يتم الصرف لهم حتى الآن.
وأشار إلى أنه سيتم استكمال الصرف لباقي الموظفين المتقاعدين خلال الأسابيع القادمة، مؤكدا أن الصرف يجري على الدور لكل الموظفين وأن الأمانة تصرف المكافآت أولا بأول دون تأخير.
وكان اشتكى عدد من متقاعدي أمانة عمّان الكبرى في اتصال مع "برنامج الوكيل" من تأخر الصرف مكافآت نهاية الخدمة المستحقة لهم من صندوق التكافل الاجتماعي.
وطالبوا بضرورة الإسراع بصرف المكافآت لهم حيث أنهم قدموا طلبات الإحالة على التقاعد للاستفادة من قرار أمانة عمّان الكبرى بمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.








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