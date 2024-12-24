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قرارات من البنك المركزي بشأن قسط التأمين الإلزامي على المركبات

12/24/2024 6:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلاقاً من دور البنك المركزي الأردني في إيجاد معادلة توازن بين ضمان الاستدامة المالية للشركات التي تقدم خدمة التأمين الإلزامي للمركبات، وتخفيف الأعباء ما أمكن على المواطنين، وضمان حصول المتضررين على التعويض العادل، فقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات بصورة تراعي تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان استدامة القطاع التأميني في المملكة. وقد جاءت هذه التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2025/1/1، بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص الفجوة الناشئة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي.
وشملت التعديلات الجديدة حزمة من التعليمات، من ضمنها تعليمات أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات بما يضمن التعامل مع المتضررين بنزاهة وعدالة وشفافية، وتقديم إرشادات توجيهية للمتضرر وتزويده بمعلومات كافية عن إجراءات إتمام عملية تقديم وتسوية المطالبة، ومساعدته في تقديمها، وإلزام شركات التأمين تسديد التعويض للمتضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وفي حال عدم التزام شركة التأمين فسيتم فرض عقوبات قد تصل لغرامة مالية قدرها 10آلاف دينار، ومضاعفتها في حال التكرار.
وجاءت هذه الأسس أيضاً لمواكبة التطور الحاصل في سوق المركبات من خلال إمكانية إصلاح مركبة المتضرر التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات في الوكالة أو لدى مركز الإصلاح المعتمد لدى مصدر الكفالة.
وكما أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات أقساط التأمين الالزامي للمركبات التي من شأنها تحقق المصلحة العامة وتوازن بين حماية حقوق المواطن وتحفيز الالتزام بقواعد المرور بما يسهم بشكل فاعل في تعزيز السلامة العامة، وفي الوقت نفسه تمكين شركات التأمين من تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير المعتمدة عالميا . وتضمنت التعليمات الجديدة ما يلي : -
1. تثبيت قسط التأمين المعمول به حالياً لكافة فئات المركبات.
2- المحافظة على خصم نسبته 15% على قسط التأمين الالزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية لكافة فئات المركبات، ليصبح قسط التأمين 66.9 دينار بدلاً من 78.75 دينار للمركبات الخصوصية و141.3 دينار بدلاً من 166.25 دينار للمركبات العمومية.
3- في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ (12) دينار لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي فقط . أي أنها لن تطبق على مركبات التأجير والباصات الخصوصي والعمومي والحافلات المتوسطة خصوصي وعمومي وسيارات الشحن والمركبات الزراعية والانشائية ومركبات تدريب السواقة ومركبات الطوارئ ومركبات نقل الموتى ومركبات المطاعم المتنقلة والدراجات الآلية .
يشار إلى أن هذه التعديلات الجديدة تُعد خطوة استراتيجية هامة ونقلة نوعية تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين تعزيز حقوق المستفيدين من عقود التأمين وتحفيز الإلتزام بقواعد المرور، مما يسهم بشكل فاعل في تعزيز السلامة العامة. وفي الوقت نفسه، توفر دعماً لشركات التأمين، لتمكينها من تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير المعتمدة عالمياً، وتعزز من تطور قطاع التأمين في المملكة واستدامته، وزيادة ثقة المواطنين بشركات التأمين من خلال رفع الشفافية والفعالية في التعامل.








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