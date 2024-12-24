5 علامات تكشفها يداك.. عن حالتك الصحية

MENAFN - Khaberni) خبرني - يمكن أن يخبرنا مظهر أيدينا كثيراً عن حالتنا الصحية، فإذا كانت الأظافر هشة أو اليدين متورمتين أو أطراف الأصابع شاحبة بشكل غير عادي، قد يكون ذلك علامة واضحة على مشكلة صحية أكثر خطورة.





وهذا ما أكد عليه البروفيسور جون لير، استشاري الأمراض الجلدية في سيركل ألكسندرا في تشيدل وميد تشيشاير، حيث إن نسيج الجلد ومظهر الأظافر يخبراننا كثيراً عن حالتنا الصحية. ومن جهتها تقول الدكتورة زينب لفتاح، استشارية الأمراض الجلدية: «تُظهر الدراسات الجلدية أن التغيرات في لون وملمس ومظهر الأظافر يمكن أن تشير إلى حالات كامنة مثل فقر الدم وأمراض القلب والرئة والكبد».





وفي حين أن بعض الأعراض قد تكون مرتبطة بالشيخوخة أو عوامل نمط الحياة، فإن الأعراض المستمرة أو المتفاقمة يجب تقييمها من قبل طبيب عام أو طبيب أمراض جلدية، حيث يمكن أن تكشف في بعض الأحيان عن مشكلة صحية أساسية أكثر خطورة. وفي ما يلي بعض الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها وفقاً لصحيفة التليغراف:





1 - احمرار راحة اليد





قد يكون احمرار راحة اليد علامة على السخونة أو انقطاع الطمث أو القلق، أو قد تكون الأعراض مرتبطة بالشيخوخة أو ضعف الدورة الدموية. كما قد تكون أيضاً أحد أعراض مشكلة جلدية مثل الأكزيما أو الصدفية. ويمكن أن يكون احمرار راحة اليد حالة وراثية أو ناجمة عن مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، مثل الحمل أو السرطان أو أمراض الكبد. ويمكن أن تؤثر أيضاً في أطراف الأصابع وأسرّة الأظافر وأحياناً باطن القدمين. وتقول د.لفتاح: «قد تكون راحة اليد الحمراء أيضاً علامة على التهاب المفاصل الروماتويدي».





. الحل: استخدام كريم اليدين غير المعطر وارتداء القفازات لغسل الأطباق. وإذا استمرت حالة احمرار راحة اليد لديك، فيجب عليك فحصها من قبل طبيبك العام لمعرفة ما إذا كانت علامة على مشكلة أكثر خطورة.





2 - تورم وانتفاخ المفاصل





قد يكون تورم المفاصل علامة على هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس. وإذا كان الجلد ملتهباً أيضاً، فقد يكون ذلك بسبب التهاب المفاصل الصدفي، وهي حالة طويلة الأمد تسبب آلام المفاصل وتورمها وتيبسها. وتقول د. لفتاح: «تتسبب هشاشة العظام في تصلب المفاصل والألم وتكوين عقيدات عظمية، ويؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تورم المفاصل واحمرارها وتيبسها في الصباح وتشوهات محتملة في الأصابع». لكن في بعض الأحيان يصاب الناس بتورم المفاصل إذا كانت مستويات البروتين لديهم منخفضة للغاية. ويمكن أن يكون سبب تورم الأصابع مرض الغدة الدرقية، أو مشكلة جلدية تسمى التهاب النسيج الخلوي.





. الحل: أولاً، عليك الحصول على تشخيص. بالنسبة لالتهاب المفاصل، هناك علاجات مختلفة، من مضادات الالتهاب إلى الأدوية المثبطة للمناعة أو الأدوية البيولوجية. كذلك يمكن تخفيف التورم والألم عن طريق وضع الثلج، والحفاظ على رفع يدك وتناول الأيبوبروفين. تقول د.لفتاح: «بالنسبة لهشاشة العظام، أظهرت بعض الأبحاث أن مكملات الجلوكوزامين وأوميغا 3 والكولاجين قد تساعد. كما يُنصح بتقليل الوزن وممارسة الرياضة».





3 - آلام وتيبس اليد





هناك مجموعة متنوعة من الأسباب للألم والتيبس، بما في ذلك التهاب المفاصل، وأمراض الجلد مثل الأكزيما أو الصدفية، ومتلازمة رينويد، أو بسبب متلازمة النفق الرسغي (ضغط الأعصاب في الرسغ)، والتي لها مجموعة متنوعة من الأسباب بما في ذلك زيادة الوزن، والإصابة بمرض السكري وعوامل العمل مثل الحركات المتكررة، لذلك التشخيص ضروري.





. الحل: يمكن استخدام الباراسيتامول أو الأيبوبروفين لتخفيف الألم. ويفضل ارتداء ملابس دافئة ومقاومة للماء في الطقس البارد، وترطيب اليدين والتوقف عن التدخين لتحسين الدورة الدموية. تقول د.لفتاح: «لمنع انقباض الأوعية الدموية، يساعد النشاط على تحسين الدورة الدموية، وتجنب الملابس والأحذية الضيقة، والتي يمكن أن تحد من تدفق الدم».





4 - ارتعاش اليدين





هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتعاش اليدين، بما في ذلك القلق والتعب والإفراط في تناول الكافيين. السبب الأكثر شيوعاً هو الرعشة الأساسية الحميدة التي لا تأتي مع أي مرض خطير كامن. وهذه حالة تؤثر في الجهاز العصبي، مما يسبب ارتعاشاً لا إرادياً وإيقاعياً. وتظهر أيضاً مع مرض باركنسون وأمراض عصبية أخرى، أو إذا كانت الغدة الدرقية لديك مفرطة النشاط. وهناك أيضاً بعض اضطرابات العضلات التي يمكن أن تسبب لك الرعشة. لذا فإن التشخيص ضروري.





. الحل: الأدوية الأكثر شيوعاً للرعشة الأساسية الحميدة هي حاصرات بيتا مثل بروبرانولول وأدوية مضادة للصرع مثل بريميدون. فإذا كنت مصاباً بمرض باركنسون، فهناك أدوية يمكن أن تساعد، بما في ذلك ليفودوبا الذي يساعد في تجديد الدوبامين في الدماغ، لذا احصل على تشخيص للحصول على المساعدة المناسبة.





5 - ظهور قشور حمراء





قد تكون هذه الأعراض ناجمة عن التهاب الجلد أو الصدفية. في بعض الأحيان يمكن أن تكون الصدفية مصحوبة ببثور مليئة بالصديد أو تؤدي إلى تشققات مؤلمة. تقول الدكتور لفتاح: «تؤدي الأكزيما إلى جفاف الجلد واحمراره والتهابه، وغالباً ما تكون مصحوبة بتشققات. ويمكن أن يؤدي الالتهاب حول الأظافر أيضاً إلى تشوهات في الأظافر، ويمكن أن تكون الأعراض ناجمة أيضاً عن التهاب الجلد التحسسي».





. الحل: قم بزيارة طبيب الأمراض الجلدية أو مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعتقد أنك تعاني من الصدفية. ولمنع التهاب الجلد، ابتعد عن المواد الكيميائية. وقم بارتداء القفازات لغسل الأطباق وجفف يديك بشكل جيد بعد غسلهما، واستخدم مرطبات اليد قليلاً.