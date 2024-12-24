5 علامات تكشفها يداك.. عن حالتك الصحية

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- Khaberni) خبرني - يمكن أن يخبرنا مظهر أيدينا كثيراً عن حالتنا الصحية، فإذا كانت الأظافر هشة أو اليدين متورمتين أو أطراف الأصابع شاحبة بشكل غير عادي، قد يكون ذلك علامة واضحة على مشكلة صحية أكثر خطورة.
وهذا ما أكد عليه البروفيسور جون لير، استشاري الأمراض الجلدية في مستشفى سيركل ألكسندرا في تشيدل وميد تشيشاير، حيث إن نسيج الجلد ومظهر الأظافر يخبراننا كثيراً عن حالتنا الصحية. ومن جهتها تقول الدكتورة زينب لفتاح، استشارية الأمراض الجلدية: «تُظهر الدراسات الجلدية أن التغيرات في لون وملمس ومظهر الأظافر يمكن أن تشير إلى حالات كامنة مثل فقر الدم وأمراض القلب والرئة والكبد».
وفي حين أن بعض الأعراض قد تكون مرتبطة بالشيخوخة أو عوامل نمط الحياة، فإن الأعراض المستمرة أو المتفاقمة يجب تقييمها من قبل طبيب عام أو طبيب أمراض جلدية، حيث يمكن أن تكشف في بعض الأحيان عن مشكلة صحية أساسية أكثر خطورة. وفي ما يلي بعض الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها وفقاً لصحيفة التليغراف:
1 - احمرار راحة اليد
قد يكون احمرار راحة اليد علامة على السخونة أو انقطاع الطمث أو القلق، أو قد تكون الأعراض مرتبطة بالشيخوخة أو ضعف الدورة الدموية. كما قد تكون أيضاً أحد أعراض مشكلة جلدية مثل الأكزيما أو الصدفية. ويمكن أن يكون احمرار راحة اليد حالة وراثية أو ناجمة عن مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، مثل الحمل أو السرطان أو أمراض الكبد. ويمكن أن تؤثر أيضاً في أطراف الأصابع وأسرّة الأظافر وأحياناً باطن القدمين. وتقول د.لفتاح: «قد تكون راحة اليد الحمراء أيضاً علامة على التهاب المفاصل الروماتويدي».
. الحل: استخدام كريم اليدين غير المعطر وارتداء القفازات لغسل الأطباق. وإذا استمرت حالة احمرار راحة اليد لديك، فيجب عليك فحصها من قبل طبيبك العام لمعرفة ما إذا كانت علامة على مشكلة أكثر خطورة.
2 - تورم وانتفاخ المفاصل
قد يكون تورم المفاصل علامة على هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس. وإذا كان الجلد ملتهباً أيضاً، فقد يكون ذلك بسبب التهاب المفاصل الصدفي، وهي حالة طويلة الأمد تسبب آلام المفاصل وتورمها وتيبسها. وتقول د. لفتاح: «تتسبب هشاشة العظام في تصلب المفاصل والألم وتكوين عقيدات عظمية، ويؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تورم المفاصل واحمرارها وتيبسها في الصباح وتشوهات محتملة في الأصابع». لكن في بعض الأحيان يصاب الناس بتورم المفاصل إذا كانت مستويات البروتين لديهم منخفضة للغاية. ويمكن أن يكون سبب تورم الأصابع مرض الغدة الدرقية، أو مشكلة جلدية تسمى التهاب النسيج الخلوي.
. الحل: أولاً، عليك الحصول على تشخيص. بالنسبة لالتهاب المفاصل، هناك علاجات مختلفة، من مضادات الالتهاب إلى الأدوية المثبطة للمناعة أو الأدوية البيولوجية. كذلك يمكن تخفيف التورم والألم عن طريق وضع الثلج، والحفاظ على رفع يدك وتناول الأيبوبروفين. تقول د.لفتاح: «بالنسبة لهشاشة العظام، أظهرت بعض الأبحاث أن مكملات الجلوكوزامين وأوميغا 3 والكولاجين قد تساعد. كما يُنصح بتقليل الوزن وممارسة الرياضة».
3 - آلام وتيبس اليد
هناك مجموعة متنوعة من الأسباب للألم والتيبس، بما في ذلك التهاب المفاصل، وأمراض الجلد مثل الأكزيما أو الصدفية، ومتلازمة رينويد، أو بسبب متلازمة النفق الرسغي (ضغط الأعصاب في الرسغ)، والتي لها مجموعة متنوعة من الأسباب بما في ذلك زيادة الوزن، والإصابة بمرض السكري وعوامل العمل مثل الحركات المتكررة، لذلك التشخيص ضروري.
. الحل: يمكن استخدام الباراسيتامول أو الأيبوبروفين لتخفيف الألم. ويفضل ارتداء ملابس دافئة ومقاومة للماء في الطقس البارد، وترطيب اليدين والتوقف عن التدخين لتحسين الدورة الدموية. تقول د.لفتاح: «لمنع انقباض الأوعية الدموية، يساعد النشاط على تحسين الدورة الدموية، وتجنب الملابس والأحذية الضيقة، والتي يمكن أن تحد من تدفق الدم».
4 - ارتعاش اليدين
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتعاش اليدين، بما في ذلك القلق والتعب والإفراط في تناول الكافيين. السبب الأكثر شيوعاً هو الرعشة الأساسية الحميدة التي لا تأتي مع أي مرض خطير كامن. وهذه حالة تؤثر في الجهاز العصبي، مما يسبب ارتعاشاً لا إرادياً وإيقاعياً. وتظهر أيضاً مع مرض باركنسون وأمراض عصبية أخرى، أو إذا كانت الغدة الدرقية لديك مفرطة النشاط. وهناك أيضاً بعض اضطرابات العضلات التي يمكن أن تسبب لك الرعشة. لذا فإن التشخيص ضروري.
. الحل: الأدوية الأكثر شيوعاً للرعشة الأساسية الحميدة هي حاصرات بيتا مثل بروبرانولول وأدوية مضادة للصرع مثل بريميدون. فإذا كنت مصاباً بمرض باركنسون، فهناك أدوية يمكن أن تساعد، بما في ذلك ليفودوبا الذي يساعد في تجديد الدوبامين في الدماغ، لذا احصل على تشخيص للحصول على المساعدة المناسبة.
5 - ظهور قشور حمراء
قد تكون هذه الأعراض ناجمة عن التهاب الجلد أو الصدفية. في بعض الأحيان يمكن أن تكون الصدفية مصحوبة ببثور مليئة بالصديد أو تؤدي إلى تشققات مؤلمة. تقول الدكتور لفتاح: «تؤدي الأكزيما إلى جفاف الجلد واحمراره والتهابه، وغالباً ما تكون مصحوبة بتشققات. ويمكن أن يؤدي الالتهاب حول الأظافر أيضاً إلى تشوهات في الأظافر، ويمكن أن تكون الأعراض ناجمة أيضاً عن التهاب الجلد التحسسي».
. الحل: قم بزيارة طبيب الأمراض الجلدية أو مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعتقد أنك تعاني من الصدفية. ولمنع التهاب الجلد، ابتعد عن المواد الكيميائية. وقم بارتداء القفازات لغسل الأطباق وجفف يديك بشكل جيد بعد غسلهما، واستخدم مرطبات اليد قليلاً.
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