الاحتفال بالطلاق.. عادة غريبة تنتشر في الجزائر

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع تسجيلها ارتفاعاً في البلاد، انتشرت عادة اجتماعية جديدة وغريبة، وهي الاحتفال بالطلاق، والذي قد يضاهي احتفالات الزواج بحد ذاته، والمعروفة في الجزائر بأنها عبارة عن احتفالات صاخبة وولائم ضخمة يحضر لها لأشهر.





فقد انتشرت هذه العادة وتضمنت احتفالات يتم خلالها تحضير مأدبة بين العائلة والأقارب أو حتى الخروج والاحتفال بالتنقل في مواكب سيارات بين الشوارع.





جدل على التواصل

وانتشرت على مواقع التواصل مناشير وفيديوهات لاحتفالات أقامها مطلقون، وأغلبهم نساء، اعتبروا أنها "مناسبة سعيدة عكس ما يروج له، كون الانفصال أحيانا يكون نهاية لعلاقة مؤلمة".





فيما أحدث ذلك جدلا على التواصل بين المؤيدين لهذه الفكرة والرافضين لها. وكتب أحدهم "صحيح أن الطلاق مرادف للفشل، وهو فشل العلاقة الزوجية، ولكنه قد يكون أيضا مرادفا للنجاح، إذا كان هناك تخلص من علاقة سامة".





وأضافت أخرى: "لا أدري لماذا نعتبر الطلاق مناسبة سيئة، إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين باستحالة استمرار العلاقة بينهما".





في حين ومن منطلق الحفاظ على العادات الاجتماعية، رأى آخرون أن "ما يفعله هؤلاء يشجع على الطلاق": "الطلاق هو دليل على فشل مرحلة من مراحل حياة الفرد، الاحتفال به هو احتفال بالفشل". وقالت أخرى: "الاحتفالات التي نراها على التواصل لن تفعل سوى إفساد المجتمع".





ما تفسير الظاهرة؟

وحسب المختص الاجتماعي، يوسف بن مراد، فإن "تفسير ظاهرة الاحتفال بالطلاق تكون حسب كل حالة"، وأوضح قائلا لـ"العربية.نت": "بالنسبة للذين ينشرون تلك الاحتفالات على التواصل، فالغالب أنهم يوجهون رسالة إلى الطليق بأن مغادرته ليست النهاية ولكن قد تكون بداية جديدة".





كما أضاف بن مراد، أن "المرأة حتى وإن كانت سعيدة بانتهاء العلاقة (هذا وارد جدا) لا حاجة لها بأن تنشر ذلك على التواصل".





ومن بين الحالات أيضا "هروب المرأة من واقع أليم بتلك الطريقة، ومحاولة لإثبات وجودها أمام نفسها أولا، ثم أمام المجتمع".





وأردف المتحدث أنه "لا توجد علاقات سامة تجعل الخلاص منها مدعاة فعلا للاحتفال والفرح، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة".





ارتفاع حالات الطلاق

يذكر أن الجزائر، حسب الإحصائيات الرسمية، شهدت ارتفاعا في حالات الطلاق خلال سنة 2024 مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تمّ تسجيل حوالي 240 حالة طلاق يوميا، ما يعادل أكثر من 87 ألفا و600 حالة طلاق سنويا، بنسبة 33 بالمائة من حالات الزواج.