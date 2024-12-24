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قضت والدته وأشعل النيران انتقاماً.. سر حريق مستشفى مصري

12/24/2024 5:12:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في واقعة انتقامية ارتكبها شاب في الثلاثين من عمره، أشعل محمد النيران بأحد مستشفيات صعيد مصر وذلك بعد وفاة والدته أثناء تلقيها العلاج داخل مستشفى الصدر بمحافظة قنا المصرية.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط الشاب المتهم بإشعال النيران، ما أدى إلى إصابة 17 مريضًا بحالة اختناق.


وتبين من التحقيقات قيام شاب بإشعال النيران في العنبر انتقاما لوفاة والدته داخل المستشفى، مستخدما زجاجة بنزين، فتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة.


في التفاصيل، كشفت تحريات فريق البحث الجنائي أن هناك شبهة جنائية وراء اشتعال النيران في عنبر الدرن المغلق بالمستشفى، وأن السبب ليس ماسا كهربائيا كما كان الاعتقاد في بداية الواقعة.


أضرم النيران مستخدما البنزين

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعى "محمد .ا"، يبلغ من العمر 35 عاما، مقيم بمركز نجع حمادي، وذلك بعد أن رحلت والدته داخل المستشفى أثناء علاجها، فقرر الانتقام من المستشفى لما اعتبره إهمالا في علاج والدته، وقام بشراء زجاجة بنزين، وغافل العاملين بالمستشفى وأضرم النيران بالعنبر، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.


وتم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيقات معه، وطلبت النيابة أيضا تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها.


وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إشارة من مرفق الإسعاف بقنا يوم الثلاثاء الماضي يفيد بنشوب حريق بمستشفى الصدر، وانتقلت قوة الدفاع المدني والحريق وسيارات الإسعاف لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق بأحد العنابر نتج عنه انتشار الأدخنة وإخلاء المرضى من العنبر، وتم نقل 17 مصابا باختناقات إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

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