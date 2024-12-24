قضت والدته وأشعل النيران انتقاماً.. سر حريق مستشفى مصري

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في واقعة انتقامية ارتكبها شاب في الثلاثين من عمره، أشعل محمد النيران بأحد مستشفيات صعيد مصر وذلك بعد وفاة والدته أثناء تلقيها العلاج داخل مستشفى
الصدر بمحافظة قنا المصرية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط الشاب المتهم بإشعال النيران، ما أدى إلى إصابة 17 مريضًا بحالة اختناق.
وتبين من التحقيقات قيام شاب بإشعال النيران في العنبر انتقاما لوفاة والدته داخل المستشفى، مستخدما زجاجة بنزين، فتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة.
في التفاصيل، كشفت تحريات فريق البحث الجنائي أن هناك شبهة جنائية وراء اشتعال النيران في عنبر الدرن المغلق بالمستشفى، وأن السبب ليس ماسا كهربائيا كما كان الاعتقاد في بداية الواقعة.
أضرم النيران مستخدما البنزين
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعى "محمد .ا"، يبلغ من العمر 35 عاما، مقيم بمركز نجع حمادي، وذلك بعد أن رحلت والدته داخل المستشفى أثناء علاجها، فقرر الانتقام من المستشفى لما اعتبره إهمالا في علاج والدته، وقام بشراء زجاجة بنزين، وغافل العاملين بالمستشفى وأضرم النيران بالعنبر، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.
وتم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيقات معه، وطلبت النيابة أيضا تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها.
وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إشارة من مرفق الإسعاف بقنا يوم الثلاثاء الماضي يفيد بنشوب حريق بمستشفى الصدر، وانتقلت قوة الدفاع المدني والحريق وسيارات الإسعاف لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق بأحد العنابر نتج عنه انتشار الأدخنة وإخلاء المرضى من العنبر، وتم نقل 17 مصابا باختناقات إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.
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