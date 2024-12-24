مرشحة للكونغرس الأمريكي تدعو لإعدام المهاجرين غير الشرعيين (فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشرت المرشحة للكونغرس عن ولاية تكساس الأمريكية فالنتينا غوميز فيديو تطلق فيه النار على رأس دمية شبهتها باللاجئين غير الشرعيين.





وظهرت فالنتينا غوميز في الفيديو وهي تحمل مسدسا، وتقف بجانب مقعد مثبت عليه دمية مقيدة اليدين إلى الخلف، وقالت: "يجب إعدام اللاجئين غير الشرعيين الذين يغتصبون أو يقتلون الأمريكيين، الأمر بهذه البساطة".





وسارع مستخدمو وسائل إلى إدانة الفيديو، حيث سلط الكثيرون الضوء على الطبيعة المزعجة لمقترحها والنبرة المثيرة للانقسام في رسالتها.





وعلق أحد المستخدمين: "أولا، تريدون إعادة عمليات الإعدام العلنية التي تم حظرها على مستوى البلاد منذ ما يقرب من 100 عام. ثم تريدون إنشاء نظام عدالة من مستويين يجرد غير المواطنين من إنسانيتهم ​​على وجه التحديد بدلا من تضمين بعض الأحكام لتسليمهم أو ترحيلهم؟ إنه أمر مروع".





وأعرب مستخدم آخر عن خوفه من نفوذ فالنتينا غوميز المتزايد: "هذا أمر مرعب. إنها تروج للعنف وتثير الكراهية. كيف يُسمح بذلك على أي منصة؟". وتجمع بعض المؤيدين خلفها، وأشادوا بها على جرأتها وقول الحقيقة، لكن الاستجابة الساحقة عكست قلقا عميقا".





وعلق أحد المنتقدين قائلا: "إن الدعوة إلى عمليات الإعدام التي ترعاها الدولة وتشجيع العنف الذي تمارسه جماعات المتطوعين ليست شجاعة، إنها تطرف خطير".





وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأنه سيوقع في أول يوم له في منصبه على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير الشرعيين.

ولا تزال مسألة تنظيم سياسة الهجرة موضوع نقاش ساخن في الولايات المتحدة الأمريكية.

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