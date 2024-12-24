التعليم العالي وبيالارا تطلقان جائزة الإعلام الشبابي دورة الشهيدة نيرمين حبوش

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN -
أطلقت وزارة التربية
والتعليم العالي، والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، جائزة الإعلام الشبابي للعام 2024-2025 "دورة الشهيدة الصحافية نرمين حبوش"، وهي إحدى مُوظَّفات بيالارا في غزة، وقد استُشهدت مع طفلتها خلال عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع لليوم الـ445.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع طلبة الجامعات على معالجة قضايا العنف ضد المرأة عبر إنتاج أفلام بتقنية الواقع الافتراضي (VR)، تسلط الضوء على هذه القضايا بأساليب مبتكرة، ما يسهم في زيادة الوعي المجتمعي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا المرأة.
وتستهدف الجائزة طلبة الإعلام في جامعات: بيرزيت، والنجاح الوطنية، وفلسطين التقنية – خضوري، وبيت لحم، والكلية العصرية الجامعية.
وأكد الوكيل صالح أهمية هذه الجائزة في استنهاض طاقات طلبة الجامعات لإنتاج محتويات باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، بما يضمن الاستفادة من هذا التطور.
وشدد على أهمية التركيز على إنتاج مواد إعلامية وتوظيف الإعلام عموماً في حماية وخدمة الهوية والرواية الوطنية الفلسطينية في ظل الهجمة الشرسة لطمسها، وكذلك مناقشة القضايا الاجتماعية بطرق إبداعية.
بدورها، أثنت البيطار على جهود الوزارة وحرصها على التوعية بمجال التربية الإعلامية والمعلوماتية، وأهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن بيالارا تسعى من خلال الجائزة "دورة الشهيدة نيرمين حبوش" إلى تعزيز الوعي بموضوعات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لدى طلبة الجامعات، وتطوير إمكانياتهم لإنتاج مواد إعلامية مُتطورة باستخدام تقنيات حديثة.
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