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التعليم العالي وبيالارا تطلقان جائزة الإعلام الشبابي دورة الشهيدة نيرمين حبوش

12/24/2024 5:10:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN -
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، جائزة الإعلام الشبابي للعام 2024-2025 "دورة الشهيدة الصحافية نرمين حبوش"، وهي إحدى مُوظَّفات بيالارا في غزة، وقد استُشهدت مع طفلتها خلال عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع لليوم الـ445.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع طلبة الجامعات على معالجة قضايا العنف ضد المرأة عبر إنتاج أفلام بتقنية الواقع الافتراضي (VR)، تسلط الضوء على هذه القضايا بأساليب مبتكرة، ما يسهم في زيادة الوعي المجتمعي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا المرأة.

وتستهدف الجائزة طلبة الإعلام في جامعات: بيرزيت، والنجاح الوطنية، وفلسطين التقنية – خضوري، وبيت لحم، والكلية العصرية الجامعية.

وأكد الوكيل صالح أهمية هذه الجائزة في استنهاض طاقات طلبة الجامعات لإنتاج محتويات باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، بما يضمن الاستفادة من هذا التطور.

وشدد على أهمية التركيز على إنتاج مواد إعلامية وتوظيف الإعلام عموماً في حماية وخدمة الهوية والرواية الوطنية الفلسطينية في ظل الهجمة الشرسة لطمسها، وكذلك مناقشة القضايا الاجتماعية بطرق إبداعية.

بدورها، أثنت البيطار على جهود الوزارة وحرصها على التوعية بمجال التربية الإعلامية والمعلوماتية، وأهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن بيالارا تسعى من خلال الجائزة "دورة الشهيدة نيرمين حبوش" إلى تعزيز الوعي بموضوعات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لدى طلبة الجامعات، وتطوير إمكانياتهم لإنتاج مواد إعلامية مُتطورة باستخدام تقنيات حديثة.

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