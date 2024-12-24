للمرة السادسة خلال شهر: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - مثّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وذلك للمرة السادسة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
ونقلا عن القناة الـ14 الإسرائيلية، يواصل نتنياهو تفنيد البنود في الدعوى المرفوعة ضده في قضية الـ 4000، وذلك بعد أن عبّر عن غضبه في الجلسة السابقة من أن هذه الاتهامات باطلة، ومن المتوقع أن ينتقل الدفاع إلى البنود التالية، من أصل 315 بندا في لائحة الاتهام.
وتم استئناف محاكمة نتنياهو في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إذ مثل أمام المحكمة مرتين يومي 11 و12 من كانون الأول/ ديسمبر، بينما كان مثوله الثالث في 16 من الشهر ذاته، والرابع في 18، والخامس في 23.
ومن المتوقع أن يستمر مثول نتنياهو أمام المحكمة حتى الانتهاء من الاستماع إلى إفادته حول التهم الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقد قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
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