الجمارك: هذا ما تم ضبطه داخل مركبة خاصة - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت دوريات مكافحة التهريب من خلال عمليات البحث 233 كف حشيش مخدر في مركبة خاصة تعود لأحد الأشخاص.

وقالت الجمارك في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى تنظيم الضبط بالكمية المضبوطة وحسب الأصول وتم تسليمها لإدارة مكافحة المخدرات تمهيدا لإجراء المقتضى القانوني.



وفي هذا الصدد أكد الناطق الإعلامي أنه وبتوجيهات من المدير العام بالوكالة بأن كوادر دائرة الجمارك الأردنية تعمل في كافة المراكز الجمركية ومديرياتها وعلى مدار الساعة جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى وفي جهد تنسيقي وعلى أعلى المستويات في محاربة هذه الآفة المدمرة وغيرها من المواد التي تشكل خطراً على المجتمع ضمن واجباتها التي تقوم بها في حماية المواطنين من العبث بصحتهم او الاقتصاد الوطني على حد سواء.







