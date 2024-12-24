شركة زين: قيم شحن الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم تتأثر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت شركة زين الأردن أن التعديل الذي طرأ على الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم يؤثر على قيمة الاقتطاع الشهري لكل مشترك في الوقت الحالي.
وأضافت الشركة في تصريح خاص لـ الوكيل الإخباري ان الشركة قامت بتقديم خصم يتراوح ما بين 50 – 60 قرشاً على الاشتراكات الشهرية ولفترة محدودة.
وأوضحت زين بأن أي مشترك قام بشحن خطّه خلال الأيام الماضية على الاشتراكات الجديدة، فإنه سيتم إعادة قيمة الفرق إلى رصيده اليوم.
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