شركة زين: قيم شحن الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم تتأثر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت شركة زين الأردن أن التعديل الذي طرأ على الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم يؤثر على قيمة الاقتطاع الشهري لكل مشترك في الوقت الحالي.



وأضافت الشركة في تصريح خاص لـ الوكيل الإخباري ان الشركة قامت بتقديم خصم يتراوح ما بين 50 – 60 قرشاً على الاشتراكات الشهرية ولفترة محدودة.



وأوضحت زين بأن أي مشترك قام بشحن خطّه خلال الأيام الماضية على الاشتراكات الجديدة، فإنه سيتم إعادة قيمة الفرق إلى رصيده اليوم.