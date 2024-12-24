مقتل امرأة داخل قطار مترو في نيويورك جراء حريق متعمد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في حادثة مروعة وغريبة، أقدم رجل على إشعال النار في امرأة نائمة بمترو أنفاق، ثم وقف يشاهدها تحترق بكل هدوء.

وأظهرت صور المراقبة التي التقطتها كاميرات عربة القطار في مدينة بروكلين الأميركية، الرجل واقفاً ويداه في جيوب سترته، بينما تلتهم النيران المرأة، وهو يشاهدها بكل برودة أعصاب، كما بيّن مقطع فيديو آخر لعملية القتل الوحشية أن الرجل كان يحاول تأجيج النيران بقميص أو ما شابه بينما كانت النيران ترتفع إلى أعلى سقف المترو.

من جهتها، أعلنت الشرطة ومسؤولون اتحاديون أن الرجل وهو مهاجر يتحدر من غواتيمالا ويبلغ من العمر 33 عاما، سيواجه تهما بالقتل والحرق العمد بعد أن أشعل النار في امرأة وشاهدها تحترق حتى الموت.

وألقي القبض على سيباستيان زابيتا، بعد حوالي ست ساعات من إضرامه النار بواسطة قداحة في ملابس امرأة بدت نائمة في عربة متوقفة بمحطة مترو أنفاق كوني آيلاند-ستيلويل أفينيو في بروكلين.

واستخدم عمال مترو الأنفاق ورجال الشرطة في المحطة معدات إطفاء الحرائق لإخماد النيران التي التهمت المرأة، وأُعلنت وفاتها في مكان الحادث.



لبنان 24