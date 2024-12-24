Tuesday, 24 December 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نمو الصادرات الوطنية بنسبة 4.0% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024

12/24/2024 5:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير الى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.9%، والصادرات الوطنية بنسبة 4.0%، والمعاد تصديره بنسبة 29.5% مقارنه بنفس الفترة من عام 2023 .
وجاء هذا النمو متزامنا مع زيادة طفيفة بالمستوردات بنسبة 0.2%، مما أدى الى تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة (5.1%) خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024 مقارنه بنفس الفترة من عام 2023.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 7,876 مليون ديناراً اردنياً، حيث شكلت الصادرات الوطنية 7,160 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 716 مليون ديناراً اردنياً، في حين بلغت قيمة المستوردات 15,665 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (7,789) مليون ديناراً اردنياً حتى نهاية تشرين الأول من عام 2024، مقارنة مع (8,205) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.
كما بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الأول من عام 2024 ما مقداره 812 مليون ديناراً اردنياً، منها 747 مليون ديناراً اردنياً للصادرات الوطنية و65 مليون ديناراً اردنياً للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,653 مليون ديناراً اردنياً مما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة (841) مليون خلال تشرين الأول من عام 2024.
ويعكس ذلك تحسنا واضحا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنه بنفس الشهر من عام 2023، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 17.1%، والمعاد تصديره بنسبة 4.8%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة (5.4%)، مما ادى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (19.7%)
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% حتى نهاية تشرين الأول من عام 2024، مقارنة بنسبة 48% لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر تشرين الأول وحده الى 49% مقارنة بنسبة 40% في نفس الشهر من عام 2023 بارتفاع مقداره 9 نقاط مئوية.
ساهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من "الألبسة وتوابعها من مصنرات" "محضرات الصيدلة" في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات بعض السلع الأخرى مثل "الأسمدة الأزوتية او الكيماوية ، الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام". وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية" في حين انخفضت واردات "النفط الخام ومشتقاته"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الأدوات الكهربائية"،"الحبوب"، مما ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات ( انظر الجدول 1 ).
ارتفعت الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بما فيها الولايات المتحدة، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها بلجيكا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية الى الدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، اما على مستوى المستوردات فقد شهدت ارتفاعا من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تراجعت من الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها رومانيا









MENAFN24122024000208011052ID1109026547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث