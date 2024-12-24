5 آلاف خطوة يومياً.. 'مفتاحك' لمكافحة الاكتئاب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت دراسة حديثة أن المشي 5 آلاف خطوة في اليوم يساعد بتقليل أعراض الاكتئاب، وأن فائدة المشي تتزايد مع زيادة المسافة التي يقطعها الشخص يومياً.
وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "Jama Network
Open"، قام الباحثون بتحليل نتائج 33 ورقة بحثية سابقة تناولت أكثر من 97 ألف شخص من 13 دولة.
واستخدم المتطوعون في التجربة أجهزة لقياس المسافة والسرعة وهواتف ذكية، لتحديد عدد الخطوات التي يقطعونها يومياً، مع الإبلاغ عن التغيرات التي تطرأ على حالتهم الصحية.
5 الآف خطوة
وتبين أن السير 5 آلاف خطوة يومياً يرتبط بتراجع أعراض الاكتئاب، التي تقترن بالشعور بالحزن والتوتر، والعزلة الاجتماعية، واضطرابات النوم وفقدان الشهية والشعور بالارهاق.
وبحسب الدراسة، فإن السير أكثر من 7500 خطوة يقلل أعراض الاكتئاب بنسبة 42%.
ويؤكد أعضاء الدراسة، في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أنه رغم الحاجة للتحقق من صحة هذه النتائج، فإن الحرص على التريض يومياً وإحصاء عدد الخطوات التي يقطعها الشخص بشكل يومي يعود بالفائدة على مختلف الجوانب الصحية، وليس فقط فيما يتعلق بأمراض القلب.
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