5 آلاف خطوة يومياً.. 'مفتاحك' لمكافحة الاكتئاب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن المشي 5 آلاف خطوة في اليوم يساعد بتقليل أعراض الاكتئاب، وأن فائدة المشي تتزايد مع زيادة المسافة التي يقطعها الشخص يومياً.وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "Jama Open"، قام الباحثون بتحليل نتائج 33 ورقة بحثية سابقة تناولت أكثر من 97 ألف شخص من 13 دولة.



واستخدم المتطوعون في التجربة أجهزة لقياس المسافة والسرعة وهواتف ذكية، لتحديد عدد الخطوات التي يقطعونها يومياً، مع الإبلاغ عن التغيرات التي تطرأ على حالتهم الصحية.



5 الآف خطوة

وتبين أن السير 5 آلاف خطوة يومياً يرتبط بتراجع أعراض الاكتئاب، التي تقترن بالشعور بالحزن والتوتر، والعزلة الاجتماعية، واضطرابات النوم وفقدان الشهية والشعور بالارهاق.



وبحسب الدراسة، فإن السير أكثر من 7500 خطوة يقلل أعراض الاكتئاب بنسبة 42%.

ويؤكد أعضاء الدراسة، في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أنه رغم الحاجة للتحقق من صحة هذه النتائج، فإن الحرص على التريض يومياً وإحصاء عدد الخطوات التي يقطعها الشخص بشكل يومي يعود بالفائدة على مختلف الجوانب الصحية، وليس فقط فيما يتعلق بأمراض القلب.

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