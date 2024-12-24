Tuesday, 24 December 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 آلاف خطوة يومياً.. 'مفتاحك' لمكافحة الاكتئاب

12/24/2024 5:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن المشي 5 آلاف خطوة في اليوم يساعد بتقليل أعراض الاكتئاب، وأن فائدة المشي تتزايد مع زيادة المسافة التي يقطعها الشخص يومياً.
وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "Jama Network Open"، قام الباحثون بتحليل نتائج 33 ورقة بحثية سابقة تناولت أكثر من 97 ألف شخص من 13 دولة.


واستخدم المتطوعون في التجربة أجهزة لقياس المسافة والسرعة وهواتف ذكية، لتحديد عدد الخطوات التي يقطعونها يومياً، مع الإبلاغ عن التغيرات التي تطرأ على حالتهم الصحية.


5 الآف خطوة
وتبين أن السير 5 آلاف خطوة يومياً يرتبط بتراجع أعراض الاكتئاب، التي تقترن بالشعور بالحزن والتوتر، والعزلة الاجتماعية، واضطرابات النوم وفقدان الشهية والشعور بالارهاق.


وبحسب الدراسة، فإن السير أكثر من 7500 خطوة يقلل أعراض الاكتئاب بنسبة 42%.

ويؤكد أعضاء الدراسة، في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أنه رغم الحاجة للتحقق من صحة هذه النتائج، فإن الحرص على التريض يومياً وإحصاء عدد الخطوات التي يقطعها الشخص بشكل يومي يعود بالفائدة على مختلف الجوانب الصحية، وليس فقط فيما يتعلق بأمراض القلب.

24


MENAFN24122024000208011052ID1109026545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث