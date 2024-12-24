أعلنت شركة .Perma-Pipe International Holdings, Inc عن النتائج المالية للربع الثالث

أشار الرئيس التنفيذي David Mansfield إلى أنه "قد بلغ صافي المبيعات في الربع الثالث 41.6 مليون دولار، وهو انخفاض قدره 4.1 مليون دولار، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. كما بلغ صافي المنسوب إلى الأسهم العادية 2.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 0.5 مليون دولار، أو 29%، مقارنة بـ 1.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024، بلغ صافي المبيعات 113.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة بالأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2023. كما كان صافي الدخل المنسوب إلى الأسهم العادية البالغ 7.2 مليون دولار، يمثل زيادة قدرها 5.4 مليون دولار، أو 294%، مقارنة بصافي الدخل المنسوب إلى الأسهم العادية البالغ 1.8 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2023".

وأضاف السيد Mansfield قائلاً: "أظهرت المتأخرات في الربع الثالث نموًا كبيرًا ووصلت الآن إلى 114.2 مليون دولار. وهو ما يعادل إيرادات تسعة أشهر تقريبًا بناءً على إيرادات السنوات السابقة. إن التعزيز المستمر لأعمالنا المتراكمة على مدى الربعين الماضيين أمر مشجع ويوفر شعورًا بالتفاؤل مع اقتراب العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، يمثل المتأخرات في نهاية الربع الثالث أعلى مستوى منذ التحول من MFRI إلى Perma-Pipe، والذي حدث في مارس 2017".

وقال السيد Mansfield: "لا تزال نتائج الربع الثالث والسنة المالية 2024 حتى الآن تعكس أداءً استثنائيًا، والذي ظل ثابتًا على مدار العام. وتجدر الإشارة إلى أن صافي دخلنا المنسوب إلى الأسهم العادية للأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 يمثل أعلى مستوى للأرباح على أساس سنوي منذ الانتقال من MFRI إلى Perma-Pipe".

واختتم السيد Mansfield حديثه قائلاً: "نحن سعداء بمستوى النشاط التجاري الذي شهدناه ونستمر في رؤيته، كما يدعمه الارتفاع الكبير في المتأخرات وسعر السهم. تُمثل الزيادات في الإنفاق على البنية التحتية في المملكة العربية السعودية والهند والإمارات العربية المتحدة محركات رئيسية لتحسننا العام، حيث تمكننا قوة نتائجنا المالية من الاستمرار في تنفيذ المبادرات الإستراتيجية".

نتائج الربع الثالث من السنة المالية 2024

بلغ صافي المبيعات 41.6 مليون دولار و45.7 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. ويعود الانخفاض البالغ 4,1 مليون دولار، أو 9%، إلى توقيت تنفيذ المشروع.

بلغ إجمالي الربح 14.1 مليون دولار، أو 34% من صافي المبيعات، و13.2 مليون دولار، أو 29% من صافي المبيعات، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023، على التوالي. ويعود الارتفاع البالغ 0.9 مليون دولار في المقام الأول إلى تحسن الهوامش بسبب مزيج المنتجات.

بلغت المصروفات العامة والإدارية 7.3 مليون دولار و5.7 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود السبب في الزيادة البالغة 1.6 مليون دولار إلى ارتفاع نفقات الرواتب والرسوم المهنية في الربع.

بلغت مصاريف البيع 1.2 مليون دولار و1.5 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود سبب الانخفاض البالغ 0.3 مليون دولار إلى انخفاض نفقات الرواتب في الربع.

ظلت مصاريف الفائدة الصافية ثابتة وبلغت 0.5 مليون دولار و0.6 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي.

بلغت المصروفات الأخرى 0.1 مليون دولار و0.5 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود الانخفاض البالغ 0.4 مليون دولار، في المقام الأول، إلى تقلبات أسعار الصرف في المعاملات بالعملة الأجنبية.

بلغ معدل العائد الفعلي للشركة 32% و31% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود التغيير في معدل الضريبة الفعلي إلى القدرة على التعرف على المزايا الضريبية على الخسائر في الولايات المتحدة في العام الحالي بينما كان العام السابق يتضمن بدل تقييم كامل وتغييرات في مزيج الدخل والخسارة في ولايات قضائية مختلفة.

بلغ صافي الدخل المنسوب إلى الأسهم العادية 2.5 مليون دولار و1.9 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود الارتفاع البالغ 0.6 مليون دولار بشكل أساسي إلى التنفيذ الأفضل للمشروع خلال الربع.

نتائج السنة المالية 2024 حتى تاريخه

وبلغ صافي المبيعات 113.4 مليون دولار و110.5 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. وجاءت الزيادة البالغة 2.9 مليون دولار، أو 3%، نتيجة لزيادة حجم المبيعات في منطقة الشرق الأوسط.

بلغ إجمالي الربح 38.1 مليون دولار، أو 34% من صافي المبيعات، و29.4 مليون دولار، أو 27% من صافي المبيعات، في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023، على التوالي. ويعود الارتفاع البالغ 8.7 مليون دولار في المقام الأول إلى تحسن الهوامش نتيجة لمزيج المنتجات.

بلغت المصروفات العامة والإدارية 19.5 مليون دولار و16.4 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود سبب الزيادة البالغة 3.1 مليون دولار إلى ارتفاع نفقات الرواتب والرسوم المهنية.

بلغت مصاريف البيع 3.8 مليون دولار و4.2 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود الانخفاض البالغ 0.4 مليون دولار إلى انخفاض نفقات الرواتب.

بلغت مصاريف الفائدة الصافية 1.5 مليون دولار و1.8 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود الانخفاض البالغ 0.3 مليون دولار، في المقام الأول، إلى انخفاض أسعار الفائدة على بعض الديون ذات المعدلات المتغيرة.

بلغت المصروفات الأخرى 0.2 مليون دولار و0.4 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. وجاء التغيير في المقام الأول بسبب تقلبات أسعار الصرف في المعاملات بالعملة الأجنبية.

بلغ معدل العائد الفعلي للشركة 28% و49% في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود التغيير في معدل الضريبة الفعلي إلى القدرة على التعرف على المزايا الضريبية على الخسائر في الولايات المتحدة في العام الحالي بينما كان العام السابق يتضمن بدل تقييم كامل وتغييرات في مزيج الدخل والخسارة في ولايات قضائية مختلفة.

بلغ صافي الدخل المنسوب إلى الأسهم العادية 7.2 مليون دولار و1.8 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود السبب الرئيسي في الزيادة البالغة 5.4 مليون دولار إلى التحسن في تنفيذ المشاريع خلال العام.

. Perma-Pipe International Holdings, Inc

تُعد شركة .Perma-Pipe International Holdings, Inc (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") شركة رائدة عالميًا في مجال الأنابيب المعزولة مسبقًا وأنظمة الكشف عن التسربات لتجميع النفط والغاز والتدفئة والتبريد المركزي والتطبيقات الأخرى. وتستخدم الشركة خبراتها الواسعة في الهندسة والتصنيع لتطوير حلول الأنابيب التي تحل التحديات المعقدة المتعلقة بالنقل الآمن والفعال للعديد من أنواع السوائل. في المجموع، لدى الشركة عمليات في أربعة عشر موقعًا في ستة بلدان.

البيانات التطلعية

تشكل بعض البيانات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي يمكن التعرف عليها من خلال استخدام المصطلحات التطلعية، "بيانات تطلعية" وفقًا للمادة 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل، والمادة 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، المعدل، وتخضع للملاذات الآمنة التي تم إنشاؤها بموجب ذلك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأداء والعمليات المستقبلية المتوقعة للشركة. ويجب النظر إلى هذه البيانات باعتبارها عرضة للعديد من المخاطر وعدم اليقين الموجودة في عمليات الشركة وبيئة الأعمال. وتشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) التقلبات في أسعار النفط والغاز الطبيعي وتأثيرها على حجم طلبات العملاء لمنتجات الشركة؛ و(2) قدرة الشركة على شراء المواد الخام بأسعار مناسبة والحفاظ على علاقات مفيدة مع مورديها؛ و(3) انخفاض الإنفاق الحكومي على المشاريع التي تستخدم منتجات الشركة، والتحديات التي تواجه سيولة عملاء الشركة غير الحكوميين وإمكانية الوصول إلى أموال رأس المال؛ و(4) قدرة الشركة على سداد ديونها وتجديد التسهيلات الائتمانية الدولية المنتهية؛ و(5) قدرة الشركة على تنفيذ خطتها الإستراتيجية بفعالية وتحقيق ربحية مستدامة وتدفقات نقدية إيجابية؛ و(6) قدرة الشركة على تحصيل حسابات مدينة طويلة الأجل تتعلق بمشروع في الشرق الأوسط؛ و(7) قدرة الشركة على تفسير التغييرات في اللوائح والتشريعات الضريبية؛ و(8) قدرة الشركة على استخدام صافي خسائرها التشغيلية المرحّلة؛ و(9) عكس الإيرادات والأرباح المسجلة مسبقًا الناتجة عن التقديرات غير الدقيقة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالاعتراف بإيرادات الشركة "على مدار الوقت"؛ و(10) فشل الشركة في إرساء والحفاظ على رقابة داخلية فعالة على التقارير المالية؛ و(11) توقيت استلام الطلبات وتنفيذها وتسليمها وقبولها لمنتجات الشركة؛ و(12) قدرة الشركة على التفاوض بنجاح على ترتيبات الفوترة التقدمية لعقودها الكبيرة؛ و(13) التسعير العدواني من قِبل المنافسين الحاليين ودخول منافسين جدد في الأسواق التي تعمل فيها الشركة؛ و(14) قدرة الشركة على تصنيع منتجات خالية من العيوب الكامنة والتعافي من تكلفة الموردين الذين قد يقدمون مواد معيبة للشركة؛ و(15) تخفيضات أو إلغاء الطلبات المدرجة في قائمة متأخرات الشركة؛ و(16) المخاطر وعدم اليقين الخاصة بالعمليات التجارية الدولية للشركة؛ و(17) قدرة الشركة على جذب والاحتفاظ بكبار مسؤولي الإدارة والموظفين الرئيسيين؛ و(18) قدرة الشركة على تحقيق الفوائد المتوقعة من مبادرات النمو الخاصة بها؛ و(19) تأثير الأوبئة والأزمات الصحية العامة الأخرى على الشركة وعملياتها؛ و(20) تأثير تهديدات الأمن السيبراني على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة. نحث المساهمين والمستثمرين المحتملين والقراء الآخرين على مراعاة هذه العوامل بعناية عند تقييم البيانات التطلعية، ونحذرهم من الاعتماد بشكل مفرط على مثل هذه البيانات التطلعية. إن البيانات التطلعية الواردة هنا صادرة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. يمكنك العثور على معلومات أكثر تفصيلاً حول العوامل التي قد تؤثر على أدائنا في ملفاتنا المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، والتي تتوفر على وتحت قسم مركز المستثمرين على موقعنا الإلكتروني ( ).

تتضمن المعلومات الإضافية المتعلقة بالنتائج المالية للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024، بما في ذلك مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج العمليات، في التقرير ربع السنوي للشركة على النموذج 10-Q للفترة ربع السنوية المنتهية في 31 أكتوبر 2024، والذي سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة في أو حوالي تاريخ هذا البيان وسيكون متاحًا على و .لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الشركة.