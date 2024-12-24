أعلنت شركة .Perma-Pipe International Holdings, Inc عن النتائج المالية للربع الثالث

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Perma-Pipe International Holdings, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PPIH) اليوم عن النتائج المالية للربع الثاني والفترة المالية حتى تاريخه المنتهية في 31 أكتوبر 2024.
أشار الرئيس التنفيذي David Mansfield إلى أنه "قد بلغ صافي المبيعات في الربع الثالث 41.6 مليون دولار، وهو انخفاض قدره 4.1 مليون دولار، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. كما بلغ صافي الدخل المنسوب إلى الأسهم العادية 2.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 0.5 مليون دولار، أو 29%، مقارنة بـ 1.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024، بلغ صافي المبيعات 113.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة بالأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2023. كما كان صافي الدخل المنسوب إلى الأسهم العادية البالغ 7.2 مليون دولار، يمثل زيادة قدرها 5.4 مليون دولار، أو 294%، مقارنة بصافي الدخل المنسوب إلى الأسهم العادية البالغ 1.8 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2023".
وأضاف السيد Mansfield قائلاً: "أظهرت المتأخرات في الربع الثالث نموًا كبيرًا ووصلت الآن إلى 114.2 مليون دولار. وهو ما يعادل إيرادات تسعة أشهر تقريبًا بناءً على إيرادات السنوات السابقة. إن التعزيز المستمر لأعمالنا المتراكمة على مدى الربعين الماضيين أمر مشجع ويوفر شعورًا بالتفاؤل مع اقتراب العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، يمثل المتأخرات في نهاية الربع الثالث أعلى مستوى منذ التحول من MFRI إلى Perma-Pipe، والذي حدث في مارس 2017".
وقال السيد Mansfield: "لا تزال نتائج الربع الثالث والسنة المالية 2024 حتى الآن تعكس أداءً استثنائيًا، والذي ظل ثابتًا على مدار العام. وتجدر الإشارة إلى أن صافي دخلنا المنسوب إلى الأسهم العادية للأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 يمثل أعلى مستوى للأرباح على أساس سنوي منذ الانتقال من MFRI إلى Perma-Pipe".
واختتم السيد Mansfield حديثه قائلاً: "نحن سعداء بمستوى النشاط التجاري الذي شهدناه ونستمر في رؤيته، كما يدعمه الارتفاع الكبير في المتأخرات وسعر السهم. تُمثل الزيادات في الإنفاق على البنية التحتية في المملكة العربية السعودية والهند والإمارات العربية المتحدة محركات رئيسية لتحسننا العام، حيث تمكننا قوة نتائجنا المالية من الاستمرار في تنفيذ المبادرات الإستراتيجية".
نتائج الربع الثالث من السنة المالية 2024
بلغ صافي المبيعات 41.6 مليون دولار و45.7 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. ويعود الانخفاض البالغ 4,1 مليون دولار، أو 9%، إلى توقيت تنفيذ المشروع.
بلغ إجمالي الربح 14.1 مليون دولار، أو 34% من صافي المبيعات، و13.2 مليون دولار، أو 29% من صافي المبيعات، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023، على التوالي. ويعود الارتفاع البالغ 0.9 مليون دولار في المقام الأول إلى تحسن الهوامش بسبب مزيج المنتجات.
بلغت المصروفات العامة والإدارية 7.3 مليون دولار و5.7 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود السبب في الزيادة البالغة 1.6 مليون دولار إلى ارتفاع نفقات الرواتب والرسوم المهنية في الربع.
بلغت مصاريف البيع 1.2 مليون دولار و1.5 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود سبب الانخفاض البالغ 0.3 مليون دولار إلى انخفاض نفقات الرواتب في الربع.
ظلت مصاريف الفائدة الصافية ثابتة وبلغت 0.5 مليون دولار و0.6 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي.
بلغت المصروفات الأخرى 0.1 مليون دولار و0.5 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود الانخفاض البالغ 0.4 مليون دولار، في المقام الأول، إلى تقلبات أسعار الصرف في المعاملات بالعملة الأجنبية.
بلغ معدل العائد الفعلي للشركة 32% و31% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود التغيير في معدل الضريبة الفعلي إلى القدرة على التعرف على المزايا الضريبية على الخسائر في الولايات المتحدة في العام الحالي بينما كان العام السابق يتضمن بدل تقييم كامل وتغييرات في مزيج الدخل والخسارة في ولايات قضائية مختلفة.
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى الأسهم العادية 2.5 مليون دولار و1.9 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود الارتفاع البالغ 0.6 مليون دولار بشكل أساسي إلى التنفيذ الأفضل للمشروع خلال الربع.
نتائج السنة المالية 2024 حتى تاريخه
وبلغ صافي المبيعات 113.4 مليون دولار و110.5 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. وجاءت الزيادة البالغة 2.9 مليون دولار، أو 3%، نتيجة لزيادة حجم المبيعات في منطقة الشرق الأوسط.
بلغ إجمالي الربح 38.1 مليون دولار، أو 34% من صافي المبيعات، و29.4 مليون دولار، أو 27% من صافي المبيعات، في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023، على التوالي. ويعود الارتفاع البالغ 8.7 مليون دولار في المقام الأول إلى تحسن الهوامش نتيجة لمزيج المنتجات.
بلغت المصروفات العامة والإدارية 19.5 مليون دولار و16.4 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود سبب الزيادة البالغة 3.1 مليون دولار إلى ارتفاع نفقات الرواتب والرسوم المهنية.
بلغت مصاريف البيع 3.8 مليون دولار و4.2 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود الانخفاض البالغ 0.4 مليون دولار إلى انخفاض نفقات الرواتب.
بلغت مصاريف الفائدة الصافية 1.5 مليون دولار و1.8 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود الانخفاض البالغ 0.3 مليون دولار، في المقام الأول، إلى انخفاض أسعار الفائدة على بعض الديون ذات المعدلات المتغيرة.
بلغت المصروفات الأخرى 0.2 مليون دولار و0.4 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. وجاء التغيير في المقام الأول بسبب تقلبات أسعار الصرف في المعاملات بالعملة الأجنبية.
بلغ معدل العائد الفعلي للشركة 28% و49% في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود التغيير في معدل الضريبة الفعلي إلى القدرة على التعرف على المزايا الضريبية على الخسائر في الولايات المتحدة في العام الحالي بينما كان العام السابق يتضمن بدل تقييم كامل وتغييرات في مزيج الدخل والخسارة في ولايات قضائية مختلفة.
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى الأسهم العادية 7.2 مليون دولار و1.8 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر 2024 و2023 على التوالي. يعود السبب الرئيسي في الزيادة البالغة 5.4 مليون دولار إلى التحسن في تنفيذ المشاريع خلال العام.
. Perma-Pipe International Holdings, Inc
تُعد شركة .Perma-Pipe International Holdings, Inc (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") شركة رائدة عالميًا في مجال الأنابيب المعزولة مسبقًا وأنظمة الكشف عن التسربات لتجميع النفط والغاز والتدفئة والتبريد المركزي والتطبيقات الأخرى. وتستخدم الشركة خبراتها الواسعة في الهندسة والتصنيع لتطوير حلول الأنابيب التي تحل التحديات المعقدة المتعلقة بالنقل الآمن والفعال للعديد من أنواع السوائل. في المجموع، لدى الشركة عمليات في أربعة عشر موقعًا في ستة بلدان.
البيانات التطلعية
تشكل بعض البيانات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي يمكن التعرف عليها من خلال استخدام المصطلحات التطلعية، "بيانات تطلعية" وفقًا للمادة 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل، والمادة 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، المعدل، وتخضع للملاذات الآمنة التي تم إنشاؤها بموجب ذلك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأداء والعمليات المستقبلية المتوقعة للشركة. ويجب النظر إلى هذه البيانات باعتبارها عرضة للعديد من المخاطر وعدم اليقين الموجودة في عمليات الشركة وبيئة الأعمال. وتشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) التقلبات في أسعار النفط والغاز الطبيعي وتأثيرها على حجم طلبات العملاء لمنتجات الشركة؛ و(2) قدرة الشركة على شراء المواد الخام بأسعار مناسبة والحفاظ على علاقات مفيدة مع مورديها؛ و(3) انخفاض الإنفاق الحكومي على المشاريع التي تستخدم منتجات الشركة، والتحديات التي تواجه سيولة عملاء الشركة غير الحكوميين وإمكانية الوصول إلى أموال رأس المال؛ و(4) قدرة الشركة على سداد ديونها وتجديد التسهيلات الائتمانية الدولية المنتهية؛ و(5) قدرة الشركة على تنفيذ خطتها الإستراتيجية بفعالية وتحقيق ربحية مستدامة وتدفقات نقدية إيجابية؛ و(6) قدرة الشركة على تحصيل حسابات مدينة طويلة الأجل تتعلق بمشروع في الشرق الأوسط؛ و(7) قدرة الشركة على تفسير التغييرات في اللوائح والتشريعات الضريبية؛ و(8) قدرة الشركة على استخدام صافي خسائرها التشغيلية المرحّلة؛ و(9) عكس الإيرادات والأرباح المسجلة مسبقًا الناتجة عن التقديرات غير الدقيقة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالاعتراف بإيرادات الشركة "على مدار الوقت"؛ و(10) فشل الشركة في إرساء والحفاظ على رقابة داخلية فعالة على التقارير المالية؛ و(11) توقيت استلام الطلبات وتنفيذها وتسليمها وقبولها لمنتجات الشركة؛ و(12) قدرة الشركة على التفاوض بنجاح على ترتيبات الفوترة التقدمية لعقودها الكبيرة؛ و(13) التسعير العدواني من قِبل المنافسين الحاليين ودخول منافسين جدد في الأسواق التي تعمل فيها الشركة؛ و(14) قدرة الشركة على تصنيع منتجات خالية من العيوب الكامنة والتعافي من تكلفة الموردين الذين قد يقدمون مواد معيبة للشركة؛ و(15) تخفيضات أو إلغاء الطلبات المدرجة في قائمة متأخرات الشركة؛ و(16) المخاطر وعدم اليقين الخاصة بالعمليات التجارية الدولية للشركة؛ و(17) قدرة الشركة على جذب والاحتفاظ بكبار مسؤولي الإدارة والموظفين الرئيسيين؛ و(18) قدرة الشركة على تحقيق الفوائد المتوقعة من مبادرات النمو الخاصة بها؛ و(19) تأثير الأوبئة والأزمات الصحية العامة الأخرى على الشركة وعملياتها؛ و(20) تأثير تهديدات الأمن السيبراني على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة. نحث المساهمين والمستثمرين المحتملين والقراء الآخرين على مراعاة هذه العوامل بعناية عند تقييم البيانات التطلعية، ونحذرهم من الاعتماد بشكل مفرط على مثل هذه البيانات التطلعية. إن البيانات التطلعية الواردة هنا صادرة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. يمكنك العثور على معلومات أكثر تفصيلاً حول العوامل التي قد تؤثر على أدائنا في ملفاتنا المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، والتي تتوفر على وتحت قسم مركز المستثمرين على موقعنا الإلكتروني ( ).
تتضمن المعلومات الإضافية المتعلقة بالنتائج المالية للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر 2024، بما في ذلك مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج العمليات، في التقرير ربع السنوي للشركة على النموذج 10-Q للفترة ربع السنوية المنتهية في 31 أكتوبر 2024، والذي سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة في أو حوالي تاريخ هذا البيان وسيكون متاحًا على و .لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الشركة.
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