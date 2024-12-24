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فلكية جدة ترصد نجوم الجوزاء ومجرة درب التبانة اليوم

12/24/2024 4:23:33 AM
(MENAFN- Al Watan) تُرصد بسماء الوطن العربي مساء اليوم، نجوم الجوزاء بجانب حزام مجرة درب التبانة، باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سطوع نجوم الجوزاء يمكن رؤيتها من داخل المدن بالعين المجردة، أما بالنسبة لحزام درب التبانة فهناك حاجة لموقع مظلم لرؤيته، مشيرًا إلى أن نجوم الجوزاء تعد واحدة من أسهل الكواكب النجمية التي يمكن تمييزها من خلال النجوم الثلاثة وعلى جانبيها نجمين ساطعين، أحدهما هو النجم الأحمر منكب الجوزاء، والآخر نجم مشرق أزرق أبيض يسمى رجل الجوزاء.

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