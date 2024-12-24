فلكية جدة ترصد نجوم الجوزاء ومجرة درب التبانة اليوم

(MENAFN
- Al Watan)
تُرصد بسماء الوطن العربي مساء اليوم، نجوم الجوزاء بجانب حزام مجرة درب التبانة، باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سطوع نجوم الجوزاء يمكن رؤيتها من داخل المدن بالعين المجردة، أما بالنسبة لحزام درب التبانة فهناك حاجة لموقع مظلم لرؤيته، مشيرًا إلى أن نجوم الجوزاء تعد واحدة من أسهل الكواكب النجمية التي يمكن تمييزها من خلال النجوم الثلاثة وعلى جانبيها نجمين ساطعين، أحدهما هو النجم الأحمر منكب الجوزاء، والآخر نجم مشرق أزرق أبيض يسمى رجل الجوزاء.
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