((ليوان)) تشارك بفعالية في معرض الأمانة العامة لمجلس التعاون (استثمار وتمكين)

MENAFN - Al Watan) شاركت شركة ليوان للتطوير العقاري، بفعالية في أعمال (استثمار وتمكين)، الذي نظمته أمانة مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة من 16 - 18 ديسمبر2024، بالرياض، والذي افتتحه معالي الأمين العام للمجلس، الأستاذ/جاسم البديوي، بمشاركة مجموعة من العارضين من الشركات العقارية والبنوك والشركات التمويلية وشركات إدارة المرافق والخدمات وإدارة المحافظ وغيرها من الكيانات ذات العلاقة.

وقدمت شركة ليوان، خلال أعمال المعرض، تعريفا شاملا بمشروعها الرائد والمميز "ليفن ليوان"، بكامل تفاصيله المتعددة الاستخدامات، سكني، تجاري، ترفيهي، والمكون من 470 وحدة سكنية،على مساحة 45 ألف متر مربع، كما استعرضت الشركة أحدث إنجازها الميداني في المشروع والبالغ نحو 40%، من أعمال العظم، وقدمت ليوان عروضا خاصة تتعلق بخصومات حصرية لزوار المعرض.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت "ليوان"، تسهيلات تمويلية، عن طريق أبرز البنوك التي أبرمت معها اتفاقيات تمويلية، منها بنوك الإنماء والبلاد والراجحي والرياض وغيرها، وستواصل الشركة عملها الدؤوب في توفير مشاريع عقارية مميزة، في أبرز أحياء مدينة الرياض.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الدحيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة ليوان، تعليقا على المشاركة: "مشاركتنا في معرض (استثمار وتمكين)، تأتي حرصا من الشركة في التواجد في مختلف الفعاليات والمعارض العقارية، حيث مثل المعرض فرصة مناسبة لتعريف الزوار والعملاء بآخر المراحل المتقدمة التي وصلت إليها مشاريعنا العقارية، وعلى وجه الخصوص مشروعنا الرائد"ليفن ليوان"، كما مثل المعرض أيضا فرصة كبيرة لإطلاع المستثمرين ورجال الأعمال والزوار على إنجازات الشركة في القطاع العقاري".

تعتبر شركة ليوان للتطوير العقاري، إحدى أبرز الشركات التي تعمل في مجال التطوير العقاري، في المملكة العربية السعودية، وتسعى الشركة لإرساء مفاهيم جديدة ومتطورة للتنمية الحضرية المستدامة، وتقديم تصاميم هندسية مبتكرة لمشاريعها تساهم في تعزيز المظاهر الحضرية للمدن، وتستهدف الشركة تطوير نمط معيشي راقي وبيئات سكنية وعمرانية متكاملة تلبي جميع احتياجات فئات المجتمع، ومن خلال توفير نمط حياة وليس السكن فقط، وتعمل الشركة على تعزيز التفاعل المجتمعي مع بيئة السكن لتحقيق الاستدامة، عبر خبرات متكاملة وجهود استثمارية متضافرة تنعكس على منتجات عقارية متطورة.