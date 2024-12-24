((ليوان)) تشارك بفعالية في معرض الأمانة العامة لمجلس التعاون (استثمار وتمكين)

(MENAFN
- Al Watan)
شاركت شركة ليوان للتطوير العقاري، بفعالية في أعمال معرض
(استثمار وتمكين)، الذي نظمته أمانة مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة من 16 - 18 ديسمبر2024، بالرياض، والذي افتتحه معالي الأمين العام للمجلس، الأستاذ/جاسم البديوي، بمشاركة مجموعة من العارضين من الشركات العقارية والبنوك والشركات التمويلية وشركات إدارة المرافق والخدمات وإدارة المحافظ وغيرها من الكيانات ذات العلاقة.
وقدمت شركة ليوان، خلال أعمال المعرض، تعريفا شاملا بمشروعها الرائد والمميز "ليفن ليوان"، بكامل تفاصيله المتعددة الاستخدامات، سكني، تجاري، ترفيهي، والمكون من 470 وحدة سكنية،على مساحة 45 ألف متر مربع، كما استعرضت الشركة أحدث إنجازها الميداني في المشروع والبالغ نحو 40%، من أعمال العظم، وقدمت ليوان عروضا خاصة تتعلق بخصومات حصرية لزوار المعرض.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت "ليوان"، تسهيلات تمويلية، عن طريق أبرز البنوك التي أبرمت معها اتفاقيات تمويلية، منها بنوك الإنماء والبلاد والراجحي والرياض وغيرها، وستواصل الشركة عملها الدؤوب في توفير مشاريع عقارية مميزة، في أبرز أحياء مدينة الرياض.
وبهذه المناسبة، قال الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الدحيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة ليوان، تعليقا على المشاركة: "مشاركتنا في معرض (استثمار وتمكين)، تأتي حرصا من الشركة في التواجد في مختلف الفعاليات والمعارض العقارية، حيث مثل المعرض فرصة مناسبة لتعريف الزوار والعملاء بآخر المراحل المتقدمة التي وصلت إليها مشاريعنا العقارية، وعلى وجه الخصوص مشروعنا الرائد"ليفن ليوان"، كما مثل المعرض أيضا فرصة كبيرة لإطلاع المستثمرين ورجال الأعمال والزوار على إنجازات الشركة في القطاع العقاري".
تعتبر شركة ليوان للتطوير العقاري، إحدى أبرز الشركات التي تعمل في مجال التطوير العقاري، في المملكة العربية السعودية، وتسعى الشركة لإرساء مفاهيم جديدة ومتطورة للتنمية الحضرية المستدامة، وتقديم تصاميم هندسية مبتكرة لمشاريعها تساهم في تعزيز المظاهر الحضرية للمدن، وتستهدف الشركة تطوير نمط معيشي راقي وبيئات سكنية وعمرانية متكاملة تلبي جميع احتياجات فئات المجتمع، ومن خلال توفير نمط حياة وليس السكن فقط، وتعمل الشركة على تعزيز التفاعل المجتمعي مع بيئة السكن لتحقيق الاستدامة، عبر خبرات متكاملة وجهود استثمارية متضافرة تنعكس على منتجات عقارية متطورة.
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