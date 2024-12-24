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سفير السعودية لدى أوكرانيا يقدّم أوراق اعتماده للرئيس فولوديمير زيلينسكي

12/24/2024 4:23:23 AM
(MENAFN- Al Watan) قدّم السفير محمد بن عبدالعزيز البركة، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية أوكرانيا، إلى فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذلك أثناء مراسم الحفل الذي أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف.
ونقل السفير البركة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته، وتمنياتهما للشعب الأوكراني بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه رحب فخامة الرئيس الأوكراني بسفير خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وحمّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتمنياته للمملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء. حضر مراسم الحفل معالي وزير الخارجية الأوكراني اندري صبيغا، ونائب رئيس البعثة ماجد السلمي.

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