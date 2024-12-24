استقرار سعر الصرف يدعم نمو القطاع العقارى فى 2025 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى نمو حجم أعمال شركات الاستثمار العقارى خلال العام المقبل، بدعم من الاستقرار المتوقع لسعر صرف الجنيه المصرى، ما يؤدى إلى استقرار أسعار مواد البناء.

وأكد الخبراء، أن استقرار عامل التكلفة يدعم خطط شركات العقارات لطرح مشروعات جديدة، كما يؤدى إلى تجنب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار البيع، مع زيادة إقبال العملاء على الشراء.

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أوضح الخبراء، أن زيادة الطلب على شراء العقارات، خاصة بمناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، ساهم فى تحفيز الشركات الكبرى بالسوق على طرح المزيد من المشروعات الجديدة بتلك المناطق.

توقع فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن يشهد العام المقبل استقرارًا أكبر فى القطاع العقارى مقارنة، بسبب استقرار الأوضاع الاقتصادية التى تشجع المطورين على ضخ استثمارات بالسوق العقارى.

وقال فوزى، إن عام 2024 شهد الكثير من المتغيرات والصعوبات أبرزها تقلبات أسعار مواد البناء وخامات التشطيب بسبب الارتفاعات القياسية فى سعر الصرف.

أضاف أن أسعار العقارات ستواصل الارتفاع نتيجة للطلب الحقيقى فى السوق، لافتا إلى أن القطاع العقارى قادر على تصحيح مساره بشكل دائم والحفاظ على جاذبيته كأفضل الأدوات الاستثمارية والأعلى ربحية داخل السوق المصرى.

أوضح أنه يجب العمل على تنشيط الصناديق العقارية التى مازالت غائبة عن المشهد وتفعيل سوق تداول الحصص العقارية فى البورصة كأحد الحلول التمويلية المهمة للسوق العقارى.

وأكد أن العام المقبل سوف يشهد توسع بعض المطورين الكبار فى الأسواق الخارجية، موضحًا أن القطاع العقارى يمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع فى الأسواق الإقليمية بفضل الكفاءات المصرية والخبرات الواسعة التى تراكمت خلال السنوات الماضية.

وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقارى، إن القطاع العقارى أثبت أنه أفضل الأوعية الادخارية خلال الأعوام السابقة على الرغم من مروره بالكثير من التحديات والصعوبات.

أضاف فكرى، أن العام الحالى شهد ارتفاعًا فى سعر الصرف وزيادة فى معدل التضخم وارتفاع تكلفة مواد البناء وتحديات التمويل بعد زيادة الفائدة، ما تسبب فى ارتباك بالرؤية المستقبلية للشركات حتى الإعلان عن صفقة رأس الحكمة والاتفاق على حزمة تمويلية جديدة مع صندوق النقد وما تبعها من تحسن فى الأوضاع الاقتصادية.

أوضح أن عام 2025 سوف يشهد المزيد من التوسعات من قبل الشركات العقارية خاصة فى القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل وزايد الجديدة بسبب الطلب المتزايد عليها من شريحة كبيرة من العملاء.

أشار إلى أن السوق العقارى فى حاجة لتأسيس اتحاد المطورين لتنظيم العلاقة بين الحكومة والعملاء والمطورين مع أهمية تحقيق توازن فى عملية البيع بين الشركات والعملاء.

وأكد أنه يجب إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة معاملات القطاع العقارى وطروحات الشركات لمشاريعها مما يسهم فى تعزيز الشفافية ودعم خطط المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال أيمن سامى، مدير مكتب“جيه إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن الربع الأول من العام المقبل سوف يشهد انتعاشة وطلب كبير على شراء العقارات مع انتهاء مدة الشهادات البنكية وحصول المواطنين على مدخراتهم وتوجه شريحة كبيرة من العملاء للاستثمار فى العقارات باعتباره الملاذ الآمن.

أضاف سامى، أن أسعار العقارات فى 2024 ارتفعت بشكل كبير ووصلت الزيادة إلى 140% مقارنة بالعام السابق، لافتًا إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين أصبحت لا تتناسب مع أسعار العقارات المطروحة.

أوضح أن الشركات من جانبها لجأت إلى زيادة مدد الأقساط فارتفع المتوسط العام إلى 8 و10 سنوات بدون مقدم، ما أدى إلى زيادة الضغوط على التدفقات النقدية للشركات.

أشار إلى أن تغطية الفجوة التمويلية عادة ما تكون عبر القروض البنكية إذا كانت الشركة متوافقة مع متطلبات البنك، أما الشركات حديثة العهد فى السوق فتعتمد بشكل أكبر على رأسمال المساهمين أو إتمام عمليات توريق للشيكات مع تسليم المشروع.

وقال إن الخبراء المصرفيون يتوقعون انخفاض سعر الفائدة خلال العام المقبل بنسب تتراوح من 7% إلى 8% وهو ما سيكون له انعكاس إيجابى على أسعار العقارات.

أضاف سامى، أن القطاع التجارى والإدارى استحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات العقارات خلال عام 2024 لأنه يعتبر الأكثر الربحية ولأن أغلب مبيعات العملاء كانت بهدف الاستثمار، متوقعًا استمرار النمو فى المبيعات خلال العام المقبل.

وقال أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، إن العام المقبل سوف يشهد استمرار معدلات النمو فى مبيعات القطاع العقارى وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية بسبب زيادة معدلات الطلب على شراء العقارات.

أضاف الشناوى، أن عام 2025 سيشهد خروج العديد من المطورين الجدد من السوق العقارى بسبب مواجهة مشكلات تتعلق بالملاءة المالية.

وتابع:“بعض المطورين دخلوا السوق دون دراسات جدوى حقيقية وقدموا عروضًا سعرية وأنظمة أقساط لا تتلاءم مع القدرات المالية للشركات ما أدى إلى عدم القدرة على استكمال المشروعات”.

أوضح أن السوق العقارى يحتاج إلى إطلاق مبادرات تمويل عقارى للعملاء تتعامل مع الواقع ويستفيد منها كل المشروعات، مع السماح بتمويل المشروعات تحت الإنشاء وإلغاء شروط تسجيل الوحدات، وذلك لدعم المطور من أجل استكمال مشروعاته بشكل أفضل ودون ضغوط مالية.

وأشار إلى أن الشركات الكبرى بالسوق العقارى سوف تحتفط بمبيعاتها خلال العام المقبل بسبب ثقة العملاء فيها وضمان تسليم وحدتها على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بالشركات الصغيرة.

وقال إن القطاع العقارى سيكون أفضل الأوعية الادخارية خلال العام المقبل باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار وبسبب نجاحه فى تحقيق عوائد جيدة للعملاء، كما من المتوقع ارتفاع معدلات الطلب على الشراء رغم ارتفاع الأسعار.

أضاف أن ارتفاع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى أدى إلى زيادة جاذبية العقارات المصرية للأجانب والمصريين العالمين بالخارج، لافتًا إلى أن عام 2024 شهد ارتفاع معدلات الشراء من العملاء فى دول الخليج، خاصة بمشروعات العاصمة الإدارية والساحل الشمالى.

أوضح أن الشركات العقارية عليها دراسة عناصر التكلفة وسعر البيع بشكل متواصل، مشيرًا إلى أن البيع يجب أن يكون وفقًا للمستهدفات التى تحقق التدفقات النقدية المطلوبة والباقى يكون مخزونًا عقاريًا.