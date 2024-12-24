ريحانة السعودية تطور مشروع راى ويست باستثمارات 11 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة ريحانة للتطوير العقارى السعودية، مشروع“راى ويست” فى مدينة 6 أكتوبر باستثمارات 11 مليار جنيه، والذى يعتبر أول مشروعاتها فى السوق العقارى المصرى.

قال خالد عبد الناصر، مدير القطاع التجارى بشركة ريحانة للتطوير العقارى، إن الشركة تسعى للتوسع فى القطاع العقارى المصرى، وتخطط لإطلاق مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

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أضاف عبد الناصر لـ”البورصة”، أن شركة ريحانة للتطوير العقارى تأسست عام 1984 فى مدينة جدة بالسعودية، حيث بدأت أعمالها فى قطاع المقاولات، وأصبحت من المقاولين المصنفين ضمن الفئة الأولى لدى الهيئة السعودية للمقاولين، ثم توجهت لمجال التطوير العقارى.

أوضح أن شركة“ريحانة” لديها سابقة أعمال فى عدد من المجالات من ضمنها القطاع الصناعى فى الصين وتركيا، والاستيراد والتصدير فى الإمارات.

وقال عبد الناصر، إن مشروع“راى ويست” يقام على مساحة 38 ألف متر مربع فى مدينة 6 أكتوبر، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية، ليصبح مركزًا متكاملًا يلبى كافة احتياجات العملاء.

أضاف أن الشركة تعاونت مع مكتب“هانى سعد” للإشراف على تصميم المشروع وتنفيذه، بالإضافة إلى شركة“إتقان للاستشارات الهندسية” التى نفذت الدراسات السوقية لضمان توافق المشروع مع متطلبات السوق واحتياجات العملاء.

أوضح أن المشروع يتكون من 9 مبانٍ، تضم وحدات بمساحات متنوعة تتراوح بين 42 مترا و300 متر مربع، وتبدأ أسعار الوحدات التجارية من 7.77 مليون جنيه، بينما تصل أسعار الوحدات الطبية والإدارية إلى 4.25 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة توفر أنظمة سداد تبدأ بمقدم 10% مع إمكانية التقسيط على فترات تصل إلى 8 سنوات، مما يجعل الوحدات متاحة لشريحة واسعة من العملاء.

وقال عبد الناصر إن المشروع يتم تنفيذه خلال 3 سنوات فقط، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لافتًا إلى أن الشركة حريصة على تقديم منتج متكامل يلبى احتياجات العملاء ويعزز من قيمة المشروع بعد تشغيله.

أضاف أن“ريحانة للتطوير” تتفاوض مع شركة إدارة إماراتية متخصصة لتشغيل المشروع لضمان تقديم خدمات عالية الجودة بعد التسليم.

وأكد أن السوق المصرى يعتبر من أكثر الأسواق العقارية جاذبية فى المنطقة، نظرًا لوجود طلب حقيقى على مختلف المنتجات العقارية.

أوضح أن الشركة ترى فى السوق المصرى فرصة واعدة للاستثمار، خاصة فى ظل المشروعات التنموية الكبرى التى يتم تنفيذها حاليًا.

وقال إن الشركة تخطط للتوسع بشكل أكبر فى السوق المصرى خلال السنوات المقبلة، موضحًا أنها تعتزم إطلاق مشروعين جديدين خلال عام 2025 بإجمالى استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه.

أضاف أن المشروع الأول بنشاط تجارى إدارى فى مدينة الشيخ زايد، والمشروع الثانى بنشاط سكنى فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، ومن المقرر طرح أحد المشروعين خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح عبد الناصر، أنه رغم التحديات التى تواجه السوق العقارى المصرى مثل ارتفاع التكاليف وتباطؤ المبيعات فى بعض القطاعات، فإن شركة“ريحانة” ترى أن السوق لا يزال واعدًا بفضل الطلب الحقيقى الكبير على الشراء.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى تمويلها على مصادر ذاتية، مما يتيح لها تنفيذ مشروعاتها بسرعة وبدون أى تأخير.

وقال إن الشركة تولى أهمية كبيرة لتوفير منتجات تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق.

أضاف أن الدعم الحكومى، مثل تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، يعد عنصرًا أساسيا فى تعزيز استثمارات الشركات الأجنبية والمحلية فى القطاع العقارى المصرى.

وأوضح أن الشركة تولى اهتمامًا خاصًا بخدمات ما بعد البيع، مشيرًا إلى أنها تحتفظ بنسبة كبيرة من المشروع تحت إدارتها لضمان استمرارية تقديم خدمات متميزة بعد تشغيل المشروع.

وقال إن الشركة تعمل على استقطاب العملاء الأجانب والمصريين بالخارج، الذين يشكلون حاليًا 40% من إجمالى مبيعاتها، وتستهدف الشركة زيادة هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تقديم وحدات فندقية وطبية تلبى متطلبات هذه الفئات.

أضاف أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ فى مناطق الشيخ زايد، والتجمع الخامس، والساحل الشمالى، وتخطط لاستغلال هذه الأراضى فى مشروعات جديدة تتنوع بين السكنى، والتجارى، والإدارى، بالإضافة إلى المشروعات الفندقية.

أوضح أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية طفرة عمرانية هائلة، تمثلت فى تطوير وبناء العديد من المدن الجديدة التى غيرت خريطة الاستثمار العقارى فى البلاد، ويأتى على رأس هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إنه إلى جانب العاصمة الإدارية، شهدت مدينة العلمين الجديدة نهضة عمرانية كبيرة، حيث أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية على ساحل البحر المتوسط.

أضاف أن الساحل الشمالى أيضًا كان جزءًا من هذه الطفرة، حيث شهد تطوير العديد من القرى السياحية والمنتجعات الفاخرة التى تلبى احتياجات السياح من الداخل والخارج، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة.

وأكد أن هذه المشروعات دفعت العديد من المستثمرين الأجانب لدخول السوق المصرى، فالموقع الاستراتيجى لمصر، إلى جانب التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين، جعل السوق العقارى المصرى واحدًا من أكثر الأسواق جذبًا فى المنطقة.