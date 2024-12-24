ريحانة السعودية تطور مشروع راى ويست باستثمارات 11 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة ريحانة للتطوير العقارى السعودية، مشروع“راى ويست” فى مدينة 6 أكتوبر باستثمارات 11 مليار جنيه، والذى يعتبر أول مشروعاتها فى السوق العقارى المصرى.
قال خالد عبد الناصر، مدير القطاع التجارى بشركة ريحانة للتطوير العقارى، إن الشركة تسعى للتوسع فى القطاع العقارى المصرى، وتخطط لإطلاق مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.
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أضاف عبد الناصر لـ”البورصة”، أن شركة ريحانة للتطوير العقارى تأسست عام 1984 فى مدينة جدة بالسعودية، حيث بدأت أعمالها فى قطاع المقاولات، وأصبحت من المقاولين المصنفين ضمن الفئة الأولى لدى الهيئة السعودية للمقاولين، ثم توجهت لمجال التطوير العقارى.
أوضح أن شركة“ريحانة” لديها سابقة أعمال فى عدد من المجالات من ضمنها القطاع الصناعى فى الصين وتركيا، والاستيراد والتصدير فى الإمارات.
وقال عبد الناصر، إن مشروع“راى ويست” يقام على مساحة 38 ألف متر مربع فى مدينة 6 أكتوبر، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية، ليصبح مركزًا متكاملًا يلبى كافة احتياجات العملاء.
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أضاف أن الشركة تعاونت مع مكتب“هانى سعد” للإشراف على تصميم المشروع وتنفيذه، بالإضافة إلى شركة“إتقان للاستشارات الهندسية” التى نفذت الدراسات السوقية لضمان توافق المشروع مع متطلبات السوق واحتياجات العملاء.
أوضح أن المشروع يتكون من 9 مبانٍ، تضم وحدات بمساحات متنوعة تتراوح بين 42 مترا و300 متر مربع، وتبدأ أسعار الوحدات التجارية من 7.77 مليون جنيه، بينما تصل أسعار الوحدات الطبية والإدارية إلى 4.25 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة توفر أنظمة سداد تبدأ بمقدم 10% مع إمكانية التقسيط على فترات تصل إلى 8 سنوات، مما يجعل الوحدات متاحة لشريحة واسعة من العملاء.
وقال عبد الناصر إن المشروع يتم تنفيذه خلال 3 سنوات فقط، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لافتًا إلى أن الشركة حريصة على تقديم منتج متكامل يلبى احتياجات العملاء ويعزز من قيمة المشروع بعد تشغيله.
أضاف أن“ريحانة للتطوير” تتفاوض مع شركة إدارة إماراتية متخصصة لتشغيل المشروع لضمان تقديم خدمات عالية الجودة بعد التسليم.
خطة لطرح مشروعين جديدين خلال 2025 باستثمارات 20 مليار جنيه
وأكد أن السوق المصرى يعتبر من أكثر الأسواق العقارية جاذبية فى المنطقة، نظرًا لوجود طلب حقيقى على مختلف المنتجات العقارية.
أوضح أن الشركة ترى فى السوق المصرى فرصة واعدة للاستثمار، خاصة فى ظل المشروعات التنموية الكبرى التى يتم تنفيذها حاليًا.
وقال إن الشركة تخطط للتوسع بشكل أكبر فى السوق المصرى خلال السنوات المقبلة، موضحًا أنها تعتزم إطلاق مشروعين جديدين خلال عام 2025 بإجمالى استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه.
أضاف أن المشروع الأول بنشاط تجارى إدارى فى مدينة الشيخ زايد، والمشروع الثانى بنشاط سكنى فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، ومن المقرر طرح أحد المشروعين خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح عبد الناصر، أنه رغم التحديات التى تواجه السوق العقارى المصرى مثل ارتفاع التكاليف وتباطؤ المبيعات فى بعض القطاعات، فإن شركة“ريحانة” ترى أن السوق لا يزال واعدًا بفضل الطلب الحقيقى الكبير على الشراء.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى تمويلها على مصادر ذاتية، مما يتيح لها تنفيذ مشروعاتها بسرعة وبدون أى تأخير.
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وقال إن الشركة تولى أهمية كبيرة لتوفير منتجات تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق.
أضاف أن الدعم الحكومى، مثل تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، يعد عنصرًا أساسيا فى تعزيز استثمارات الشركات الأجنبية والمحلية فى القطاع العقارى المصرى.
وأوضح أن الشركة تولى اهتمامًا خاصًا بخدمات ما بعد البيع، مشيرًا إلى أنها تحتفظ بنسبة كبيرة من المشروع تحت إدارتها لضمان استمرارية تقديم خدمات متميزة بعد تشغيل المشروع.
وقال إن الشركة تعمل على استقطاب العملاء الأجانب والمصريين بالخارج، الذين يشكلون حاليًا 40% من إجمالى مبيعاتها، وتستهدف الشركة زيادة هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تقديم وحدات فندقية وطبية تلبى متطلبات هذه الفئات.
أضاف أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ فى مناطق الشيخ زايد، والتجمع الخامس، والساحل الشمالى، وتخطط لاستغلال هذه الأراضى فى مشروعات جديدة تتنوع بين السكنى، والتجارى، والإدارى، بالإضافة إلى المشروعات الفندقية.
أوضح أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية طفرة عمرانية هائلة، تمثلت فى تطوير وبناء العديد من المدن الجديدة التى غيرت خريطة الاستثمار العقارى فى البلاد، ويأتى على رأس هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال إنه إلى جانب العاصمة الإدارية، شهدت مدينة العلمين الجديدة نهضة عمرانية كبيرة، حيث أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية على ساحل البحر المتوسط.
أضاف أن الساحل الشمالى أيضًا كان جزءًا من هذه الطفرة، حيث شهد تطوير العديد من القرى السياحية والمنتجعات الفاخرة التى تلبى احتياجات السياح من الداخل والخارج، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة.
وأكد أن هذه المشروعات دفعت العديد من المستثمرين الأجانب لدخول السوق المصرى، فالموقع الاستراتيجى لمصر، إلى جانب التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين، جعل السوق العقارى المصرى واحدًا من أكثر الأسواق جذبًا فى المنطقة.
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