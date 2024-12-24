انخفاض مؤشر نيكي في الختام مع ضعف حركة التداول .. وسهم هوندا يقفز بأكثر من 12% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع مؤشر“نيكي” الياباني في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ضعف حركة خلال موسم عطلات أعياد الكريسماس، وعقب صدور محضر اجتماع في أكتوبر، والذي أظهر تفضيل صناع السياسات لمواصلة رفع أسعار الفائد.

أنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.32% إلى 39036 نقطة، فيما استقر نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” عند 2727 نقطة.

موضوعاتخام الحديد ينخفض دون 100 دولارًا للطن مع تفاقم أزمة العقارات بالصين صندوق الثروة النرويجي يستثمر نحو مليار دولار في عقارات مكتبية أمريكية ارتفاع أسعار الذهب لتعزز مكاسبها السنوية إلى 27%

كان سهم“هوندا” الأفضل أداءً ضمن مؤشر“نيكي”، إذ صعد بنسبة 12.22% إلى 1432.5 ين بعدما كشفت صانعة السيارات يوم أمس عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.1 تريليون ين (7 مليارات دولار)، فضلاً عن بدء مباحثات اندماجها مع“نيسان” رسمياً.

قال“ماكي ساودا” محلل الأوراق المالية في“نومورا سكيورتيز” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن حركة السوق اليابانية سوف تفتقر لاتجاه واضح خلال الفترة الراهنة بسبب غياب الأحداث والمؤثرات نتيجة موسم العطلات.

ومن المقرر أن تعمل البورصة اليابانية على مدار الأسبوع الجاري بصورة طبيعية دون عطلات أو إغلاقات مبكرة، بعكس غالبية الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية.

وعلى صعيد آخر، صدر محضر اجتماع بنك اليابان الذي انعقد في أكتوبر الماضي وجرى خلاله تثبيت تكاليف الاقتراض، وأظهر تأييد صناع السياسات لمواصلة رفع أسعار الفائدة ولكن بحذر حال سير الاقتصاد المحلي في الاتجاه المتوقع.

كرر وزير المالية الياباني“كاتسونوبو كاتو” في مؤتمر صحفي اليوم تحذيره بشأن التقلبات المفرطة في أسعار الصرف الأجنبية، قائلاً إن السلطات على استعداد للتحرك ودعم استقرار الين.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 157.10 ين .

المصدر: