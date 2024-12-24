انخفاض مؤشر نيكي في الختام مع ضعف حركة التداول .. وسهم هوندا يقفز بأكثر من 12% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع مؤشر“نيكي” الياباني في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ضعف حركة التداول
خلال موسم عطلات أعياد الكريسماس، وعقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي
في أكتوبر، والذي أظهر تفضيل صناع السياسات لمواصلة رفع أسعار الفائد.
أنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.32% إلى 39036 نقطة، فيما استقر نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” عند 2727 نقطة.
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كان سهم“هوندا” الأفضل أداءً ضمن مؤشر“نيكي”، إذ صعد بنسبة 12.22% إلى 1432.5 ين بعدما كشفت صانعة السيارات يوم أمس عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.1 تريليون ين (7 مليارات دولار)، فضلاً عن بدء مباحثات اندماجها مع“نيسان” رسمياً.
قال“ماكي ساودا” محلل الأوراق المالية في“نومورا سكيورتيز” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن حركة السوق اليابانية سوف تفتقر لاتجاه واضح خلال الفترة الراهنة بسبب غياب الأحداث والمؤثرات نتيجة موسم العطلات.
ومن المقرر أن تعمل البورصة اليابانية على مدار الأسبوع الجاري بصورة طبيعية دون عطلات أو إغلاقات مبكرة، بعكس غالبية الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية.
وعلى صعيد آخر، صدر محضر اجتماع بنك اليابان الذي انعقد في أكتوبر الماضي وجرى خلاله تثبيت تكاليف الاقتراض، وأظهر تأييد صناع السياسات لمواصلة رفع أسعار الفائدة ولكن بحذر حال سير الاقتصاد المحلي في الاتجاه المتوقع.
كرر وزير المالية الياباني“كاتسونوبو كاتو” في مؤتمر صحفي اليوم تحذيره بشأن التقلبات المفرطة في أسعار الصرف الأجنبية، قائلاً إن السلطات على استعداد للتحرك ودعم استقرار الين.
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 157.10 ين .
المصدر:
MENAFN24122024000202011048ID1109026350
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