مارجينز للتطوير تطرح مشروع لوسيل باستثمارات 15 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة مارجينز للتطوير العقارى مشروع“لوسيل” فى مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة 20 مليار جنيه.

قال المهندس محمد الأعصر، رئيس مجلس إدارة شركة مارجينز للتطوير العقارى، إن مشروع“لوسيل” يقام على مساحة 30 فدانًا بنشاط عمرانى متكامل، ويتكون من وحدات سكنية متنوعة، بالإضافة إلى فندق يحتوى على 250 غرفة فندقية.

موضوعاتمطلع يناير.. بدء استقبال طلبات تراخيص المبانى بالمدن الجديدة إلكترونيًا قفزة فى أسعار الدولار بالبنوك المصرية مع ترقب قرار“المركزى” بشأن الفائدة إنطلاق منتدى الأعمال المصرى الإيطالى الربع الأول من 2025

أضاف الأعصر لـ”البورصة”، أن شركة“مارجينز للتطوير” تخطط للانتهاء من تنفيذ مشروع“لوسيل” وتشغيله خلال عام 2028.

أوضح أن الشركة سوف تطرح المشروع على ثلاث مراحل بيعية، وتستهدف المرحلة الأولى لتحقيق مبيعات بقيمة 2.2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن سعر المتر المربع بالوحدة السكنية بالمشروع يبدأ من 49 ألف جنيه، ويتم سداد 5% مقدم وتقسيط الباقى على أقساط لمدة 10 سنوات.

وقال الأعصر، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

أضاف أن الشركة تستهدف ضخ مليار جنيه بنهاية العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقًا لخطط التنفيذ الموضوعة.

أوضح أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات فى الأعمال الإنشائية بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام المقبل بهدف التسريع من وتيرة الأعمال والالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء وفقًا للبرنامج الزمنى.

وأشار إلى أن شركة“مارجينز للتطوير” تمتلك محفظة أراضى تقدر بنحو 200 فدان بقيمة استثمارية تتجاوز 40 مليار جنيه.

وقال الأعصر، إن“مارجينز” تمتلك شركة مقاولات فى السعودية تحت اسم“جلوبال هيلز”، وتستهدف تنفيذ حجم أعمال بقيمة 15 مليون ريال خلال العام المقبل.

أضاف أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ جميع مشروعاتها، نظراً لامتلاكها ملاءة مالية جيدة تمكنها من تنفيذ المشروعات وفقًا للمواعيد المحددة.

أوضح أن الشركة لا تلجأ إلى التمويلات البنكية فى ظل ارتفاع سعر الفائدة والذى يمكن أن يؤدى إلى ضغط مالى كبير على المطور العقارى.

أشار إلى أن حجم استثمارات شركة“مارجينز للتطوير” فى القطاع العقارى يبلغ نحو 25 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة.

وقال الأعصر، إن الشركة تخطط لطرح مشروعين جديدين فى مصر والسعودية خلال العام المقبل.

أضاف أن المشروع الذى سوف تطرحه الشركة بمصر سيكون بمنطقة الساحل الشمالى على مساحة 150 فدانًا بنشاط سياحى فندقى.

أوضح أن مشروع الشركة بالسعودية سيقام بمدينة الرياض على مساحة 50 فدانا بنشاط سكنى متكامل وبحجم استثمارات كبير.

أشار إلى أن الشركة تستعد لتسليم مشروع“مول زيا بيزنس” فى العاصمة الإدارية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال إن المشروع بنشاط إدارى تجارى طبى ويتكون من طابقين تحت الأرض وطابق أرضى و10 أدوار علوية، بمساحات تبدأ من 35 متر مربع للوحدات التجارية، و21 مترا مربع للوحدات الطبية، و24 مترا مربعا للوحدات التجارية.

أضاف الأعصر، أن“مارجينز للتطوير” تمتلك محفظة مشروعات متنوعة تلبى مستهدفات الشركة عمرانيًا وتتماشى مع خطتها الاستراتيجية فى التوسع بعدد من المناطق الاستثمارية الأكثر جاذبية وذات ربحية عالية.

أوضح أنه يتم مراعاة جميع التفاصيل الخاصة بالتصميم المعمارى وتنويع المساحات وتوفير كافة الخدمات الحيوية والترفيهية والرياضية التى تجعل المكان عبارة عن منتجع سكنى متكامل الخدمات.

أشار إلى أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ ثلاث مشروعات متنوعة، منها مشروع“مول زيا بيزنس” بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو أول مجمع أعمال فى مصر يحصل على شهادة Well العالمية، ومشروع“أوكس” ويقع فى العاصمة الإدارية ويضم أول فندق لمجموعة ماينور العالمية وتم بيع 40% من المشروع لعملاء أجانب.

وقال إن المشروع الثالث هو“ شيراتون ريزيدنس ” بمدينة المستقبل والذى يضم العلامة التجارية شيراتون ليصبح واحداً من ضمن 8 مشروعات تحمل علامة شيراتون ريزيدنس على مستوى العالم داخل مشروع سكنى والأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط.

أضاف أن الشركة تحرص على اختيار شركائها من كبرى مكاتب الاستشارات والتخطيط الهندسى مما يعكس مدى التزامها بتنفيذ مشروعات مختلفة فى كافة التفاصيل.

أوضح أن“مارجينز” تعمل فى قطاعات أخرى بخلاف القطاع العقارى، فالشركة تمتلك ثلاث مصانع لإنتاج الأدوية وتستعد خلال الربع الأول من العام المقبل لافتتاح مصنعها الرابع بالإضافة إلى مصنعين للأثاث كما أنها تمتلك شركتى سياحة بمصر والسعودية.

وقال الأعصر، إن السوق العقارى تعرض خلال الفترة الماضية لمتغيرات كثيرة أثرت على التكلفة والتدفقات المالية لكافة الشركات.

أضاف أن“مارجينز” تتبع سياسات تحوط متعددة قائمة على الاحتفاظ بمخزون عقارى فى كافة المراحل التى يتم بيعها بنسبة 20% لتجنب أى فروق فى التكلفة سواء بسبب سعر العملة أو التضخم، بالإضافة إلى الإسراع فى معدلات الإنشاءات وضخ تدفقات مالية فى أعمال المقاولات والتعاقد على مخزون كاف من المواد الخام، كما أن سياسة الشركة فى إنجاز نسبة من المشروع قبل الطرح هو جزء من التحوط لأنها تضمن عدم تعرض الشركة لصدمات كبيرة فى فوارق التكلفة كما أنها خطوة للحفاظ على ثقة العميل.

وطالب الأعصر بمزيد من التيسيرات التى يمكن أن تقدمها البنوك لشركات القطاع العقارى أسوة بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة من خلال تقديم مبادرات تمويلية للشركات العقارية بفائدة ميسرة، بالإضافة إلى تنشيط قطاع التمويل العقارى من خلال السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء.