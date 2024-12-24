استقرار اليوان الصيني قرب أدنى مستوى منذ 13 شهراً جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت العملة الصينية قرب أدنى مستوى منذ 13 شهراً خلال تعاملات الثلاثاء، مع اتساع الفارق بين عوائد ديون بكين وواشنطن في ظل توقعات تنفيذ البنك المركزي
حزمة تيسير نقدي موسعة.
حدد بنك الشعب الصيني قبل افتتاح السوق المحلية اليوم السعر المرجعي لليوان عند 7.1876 للدولار، وهو المستوى الذي يسمح عنده بتغير سعر الصرف بنسبة 2% صعوداً أو هبوطاً.
موضوعات متعلقة
خام الحديد ينخفض دون 100 دولارًا للطن مع تفاقم أزمة العقارات بالصين
صندوق الثروة النرويجي يستثمر نحو مليار دولار في عقارات
مكتبية أمريكية
ارتفاع أسعار الذهب لتعزز مكاسبها السنوية إلى 27%
في حين استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بسوق المعاملات الفورية الدولية عند 7.2989 يوان في تمام الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ليظل اليوان قرب أدنى قيمة له منذ نوفمبر من عام 2023.
تزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات السيادية الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 1.737%، لكنها تعد قرب أدى مستوى على الإطلاق عند 1.7%.
جاء انخفاض قيمة اليوان نتيجة اتساع الفارق بين عوائد الديون الصينية ونظيرتها الأمريكية لمستوى غير مسبوق منذ عام 2000، ما أدى إلى تدفق رؤوس الأموال لسوق سندات الولايات المتحدة.
وهذا على خلفية توقعات تنفيذ المركزي الصيني حزمة تيسير نقدي واسعة النطاق في عام 2025، لكن المستثمرين يتوقعون استجابة ضعيفة للاقتصاد.
وقال محللو بنك“باركليز” في مذكرة، إن التيسير النقدي خطوة مؤكدة، وزادت الضغوط التي تعرض لها عوائد الديون السيادية والعملة المحلية، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
المصدر:
MENAFN24122024000202011048ID1109026348
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.