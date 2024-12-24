استقرار اليوان الصيني قرب أدنى مستوى منذ 13 شهراً جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت العملة الصينية قرب أدنى مستوى منذ 13 شهراً خلال تعاملات الثلاثاء، مع اتساع الفارق بين عوائد ديون بكين وواشنطن في ظل توقعات تنفيذ حزمة تيسير نقدي موسعة.

حدد بنك الشعب الصيني قبل افتتاح السوق المحلية اليوم السعر المرجعي لليوان عند 7.1876 للدولار، وهو المستوى الذي يسمح عنده بتغير سعر الصرف بنسبة 2% صعوداً أو هبوطاً.

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في حين استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بسوق المعاملات الفورية الدولية عند 7.2989 يوان في تمام الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ليظل اليوان قرب أدنى قيمة له منذ نوفمبر من عام 2023.

تزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات السيادية الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 1.737%، لكنها تعد قرب أدى مستوى على الإطلاق عند 1.7%.

جاء انخفاض قيمة اليوان نتيجة اتساع الفارق بين عوائد الديون الصينية ونظيرتها الأمريكية لمستوى غير مسبوق منذ عام 2000، ما أدى إلى تدفق رؤوس الأموال لسوق سندات الولايات المتحدة.

وهذا على خلفية توقعات تنفيذ المركزي الصيني حزمة تيسير نقدي واسعة النطاق في عام 2025، لكن المستثمرين يتوقعون استجابة ضعيفة للاقتصاد.

وقال محللو بنك“باركليز” في مذكرة، إن التيسير النقدي خطوة مؤكدة، وزادت الضغوط التي تعرض لها عوائد الديون السيادية والعملة المحلية، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

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