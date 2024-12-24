رهان على البنوك لقيادة مؤشر بورصة السعودية نحو قمم جديدة في 2025 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ترتفع الرهانات من جديد على أسهم قطاع البنوك السعودية، بعد تضييق فجوات التقييم بين مؤشر“تاسي” ومؤشرات الأسواق الناشئة.

وضعت أبحاث“إي إف جي هيرميس” قطاع البنوك السعودية على رأس تفضيلاتها للعام 2025 في الأسواق العربية التي تغطيها، بعد انخفاض مكررات الربحية، والنمو المتوقع لإقراض الشركات خلال الفترة المقبلة، المدفوع بالمشاريع العملاقة، والارتفاع المرتقب للتمويل العقاري، إلى جانب تحسن قروض الأفراد. ورفع أكبر بنك استثمار بالمنطقة توصيته على السوق السعودية إلى“زيادة الوزن” للعام المقبل.

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تصدّر قطاع البنوك نشاط السوق أمس الاثنين بعد ارتفاعه بأكثر من 2%، ليقود مؤشر البورصة السعودية للتحول نحو الصعود مجدداً.

أحمد الرشيد، محلل أول صحيفة“الاقتصادية”، يرى أن تماسك السوق في ختام التداولات؛“يعكس الحيرة والتردد بين المستثمرين حول مستقبل الأسهم وقدرتها على التماسك”. متوقعاً ارتفاع شهية المخاطرة وتحسن النظرة بشأن حركة المؤشر، الذي سيستهدف، بنظره، مستويات تتجاوز 12000 نقطة مجدداً.

تتداول السوق السعودية عند مكرر ربحية مستقبلي يبلغ 15 مرة، مقارنةً بمتوسط تاريخي يبلغ 17 إلى 18 مرة، ما ضيّق فجوة التقييم مع نظيراتها من الأسواق الناشئة.

“لا تزال هناك فرص في قطاع المصارف، الذي يتداول بمكررات منخفضة مقارنةً بقطاعات السوق الأخرى، ويتمتع بعوائد نقدية مغرية، وسط توقعات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.”، وفق الرشيد، الذي يرى أن“الفيدرالي” بدأ يحتسب تأثير سياسات ترمب على التضخم وسيناريوهات تحرك الفائدة.

سهما“البنك الأهلي السعودي” و”مصرف الراجحي” يأتيان على رأس الخيارات المفضلة للعام المقبل، استناداً للمذكرة البحثية السنوية لـ”هيرميس”.

صراع على السيولة مع الاكتتابات

يأتي ذلك، فيما لا تزال مستويات السيولة تمثل تحدياً رئيسياً أمام قدرة مؤشر بورصة الرياض على مواصلة الصعود.

ويعتبر غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة“معيار المالية”، أن الاكتتابات تنافس السوق على السيولة، مع جدول مزدحم من الطروحات في نهاية العام الجاري، وخطط الإدراج للعام المقبل.

“القطاعات ذات التوجه المحلي، ستكون مستفيداً رئيسياً من توسع الإنفاق الحكومي، ويأتي على رأسها شركات الإنشاءات، والقطاعات الاستهلاكية.” بحسب الذكير، الذي يرى أن الاكتتابات الكثيفة رغم مزاحمتها لنشاط التداول على السيولة حالياً، إلا أنها ستكون عاملاً هاماً في تنويع السوق وتقليص الوزن النسبي لقطاعي الطاقة والبنوك على مؤشر“تاسي”.

صناديق عقارية بمليارات

ستراقب السوق اليوم أسهم قطاع إدارة وتطوير العقارات، وسط سلسلة من الإعلانات عن تأسيس صناديق عقارية لتطوير مشاريع بمليارات الريالات.

ستطلق شركة“مدينة المعرفة الاقتصادية” صندوقاً للاستثمار العقاري بقيمة تتجاوز مليار ريال بحلول الربع الأول من العام المقبل لتطوير مشروع“ضحى المدينة”. كما أبرمت الشركة عقوداً بقيمة 232 مليون ريال لتنفيذ الأعمال الكهربائية، والميكانيكية لبرج فندق“هيلتون” وبرج شقق فندقية فاخرة ضمن مشروع ملتقى المدينة.

“مدينة المعرفة” تنضم إلى فورة إفصاحات عن صناديق عقارية مليارية في السعودية، للاستفادة من الزخم المتزايد، حيث تشهد المملكة نشاطاً لافتاً لصناديق الاستثمار العقاري الهادفة لتطوير مشاريع، في ظل طفرة بناء المنتجعات الفاخرة وتوفير مئات آلاف الوحدات السكنية ضمن خطة التحول الاقتصادي”رؤية 2030′′.

وجرى الإعلان عن مشاريع عقارية وبنية تحتية في المملكة بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون دولار خلال السنوات الثماني الماضية، بحسب ما أوردته“بلومبرغ”.

اكتتابات نهاية العام

سيغلق اليوم باب الاكتتاب العام الأولي المخصص للأفراد في طرح“الموسى الصحية”. بينما سيفتح باب الاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد في شركة“نايس ون”.

كما شهد يوم أمس الاثنين موافقة مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة“إجادة للنظم”، التابعة لـ”مصرف الراجحي”، لطرح 45% من أسهمها للاكتتاب العام، بما يمثل 20.25 مليون سهم. ويُتوقّع أن يتم الاكتتاب في أقرب وقت من 2025.

شهد العام الجاري 16 اكتتاباً عاماً أولياً في السوق المالية السعودية الرئيسية، جمعت ما يزيد عن 4.1 مليار دولار، وفق حسابات“الشرق”.

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