اليوم.. نهاية حق توزيع 19.7 قرشًا لسهم“إي فاينانس” جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت إداارة البورصة
أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لسهم شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بإغلاق جلسة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر.
وتقرر توزيع كوبون إي فاينانس رقم (16) بواقع 0.1973658091 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 29 ديسمبر الجاري.
موضوعات متعلقة
“القاهرة للأدوية” تربح 74.3 مليون جنيه في الربع الأول
“المصرية للاتصالات” تعتمد موازنة 2025.. وتستهدف نمو الإيرادات بأكثر من 20%
“توفيق شحاتة” يعود مجددًا لمكتب“زكى هاشم”
ارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بنسبة 23.3% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 1.43 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.44 مليار جنيه، مقابل 2.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حساب توزيع الأرباح المقترح بواقع 0.19736 جنيه لكل سهم عن النصف الأول من العام الجاري.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية عن النصف الأول من العام الجاري.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 19.7 قرشًا عن النصف الأول من العام الجاري.
ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 0.197 جنيه للسهم، على أن يتم عرض المقترح على الجمعية العامة العادية لاعتماده.
وارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 784.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 726.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.73 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
MENAFN24122024000202011048ID1109026346
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.