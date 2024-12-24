اليوم.. نهاية حق توزيع 19.7 قرشًا لسهم“إي فاينانس” جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إداارة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لسهم شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بإغلاق جلسة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر.

وتقرر توزيع كوبون إي فاينانس رقم (16) بواقع 0.1973658091 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 29 ديسمبر الجاري.

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ارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بنسبة 23.3% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 1.43 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.44 مليار جنيه، مقابل 2.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حساب توزيع الأرباح المقترح بواقع 0.19736 جنيه لكل سهم عن النصف الأول من العام الجاري.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية عن النصف الأول من العام الجاري.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 19.7 قرشًا عن النصف الأول من العام الجاري.

ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 0.197 جنيه للسهم، على أن يتم عرض المقترح على الجمعية العامة العادية لاعتماده.

وارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 784.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 726.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.73 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.