“الضرائب”: أولوية للممولين الملتزمين للاستفادة من خدمات“دعم المستثمرين” جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة.

وقالت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها مؤخرا تستهدف تعزيز بيئة العمل الضريبية وزيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين التابعة للمصلحة، والتي تختص بالتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، بما في ذلك تطبيق التشريعات الضريبية ذات الصلة.

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وأضافت أن الوحدة تشهد تحولا كبيرا في آليات العمل والتواصل من خلال الميكنة الكاملة لإجراءات العمل، بما يشمل استقبال الشكاوى والاستفسارات إلكترونيا، والرد عليها بسرعة وشفافية، وتقديم المستندات، وإصدار الآراء القانونية والتنفيذية.

وأكدت أهمية توفير أدلة إرشادية دقيقة تحدث باستمرار، وتتاح عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، لتسهيل فهم التشريعات والإجراءات الضريبية.

وأشارت إلى تعزيز وحدة دعم المستثمرين بعناصر فنية وإدارية مؤهلة على مستوى أنواع الضرائب؛ مما يضمن جودة وسرعة الخدمات المقدمة، مشددة على حرص المصلحة على التنسيق مع منظمات العمل المدني، والمؤسسات المهنية، وجمعيات المستثمرين، بهدف تحديد المشكلات الضريبية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها بآليات مبتكرة وسريعة.

وأكدت على التعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لضمان سرعة الاستجابة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وجلسات استماع لتقييم إستراتيجيات الدعم وتحديثها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

ولفتت إلى أن الممولين الملتزمين ضريبيا سيكون لهم الأولوية للاستفادة من خدمات وحدة دعم المستثمرين، وذلك في إطار جهود المصلحة لتعزيز الالتزام الطوعي وإرساء علاقة قائمة على الثقة مع الممولين.

وأوضحت أن الهدف هو تحقيق شراكة حقيقية ومستدامة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، مؤكدة أن المصلحة ستواصل تقديم الدعم الكامل للمستثمرين لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.