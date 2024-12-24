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طرح 5 آلاف وحدة وفيلا سكنية ضمن مبادرة“بيتك فى مصر” للمغتربين جريدة البورصة

12/24/2024 4:23:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجهز وزارة الإسكان لطرح 5 آلاف وحدة وفيلا سكنية ضمن مبادرة“بيتك فى مصر” للمصريين بالخارج، فى عدد من المدن الجديدة.

وعقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، اجتماعا لاستعراض آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بإطلاق مبادرة“بيتك فى مصر” للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

موضوعات متعلقة مطلع يناير.. بدء استقبال طلبات تراخيص المبانى بالمدن الجديدة إلكترونيًا قفزة فى أسعار الدولار بالبنوك المصرية مع ترقب قرار“المركزى” بشأن الفائدة إنطلاق منتدى الأعمال المصرى الإيطالى الربع الأول من 2025

وقال الشربينى، إن وزارة الإسكان تعمل على توفير عدد من المحفزات والمميزات للمصريين بالخارج ضمن مبادرة“بيتك فى مصر”، مشيرا الى أن المبادرة تستهدف تنفيذ 5000 وحدة وفيلا سكنية، فى مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينتى، وعدد من المدن الأخرى.

وأوضح أنه سيتم خلال شهر يناير المقبل إطلاق موقع إلكترونى لطرح وحجز وحدات المبادرة، مؤكدا أنه سيتم العمل على تلبية مختلف احتياجات وطلبات المصريين بالخارج، من توفير وحدات سكنية تناسب شرائح الدخل المخلفة للجاليات المصرية بالخارج، مستعرضا الاقتراحات الخاصة بالمحفزات والمميزات التى سيتم توفيرها ضمن المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للمصريين بالخارج.

وفى ختام الاجتماع، وجه الشربينى بإعداد تصور نهائى لكل الخطوات التنفيذية لمبادرة“بيتك فى مصر” ومراجعة الإجراءات الخاصة بالمبادرة، على أن يتضمن التصور المميزات والمحفزات التى سيتم توفيرها فضلا عن تحديد المواقع المناسبة للوحدات بالمشروعات لطرحها ضمن المبادرة.

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