طرح 5 آلاف وحدة وفيلا سكنية ضمن مبادرة“بيتك فى مصر” للمغتربين جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجهز وزارة الإسكان لطرح 5 آلاف وحدة وفيلا سكنية ضمن مبادرة“بيتك فى مصر” للمصريين بالخارج، فى عدد من المدن الجديدة.
وعقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، اجتماعا لاستعراض آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بإطلاق مبادرة“بيتك فى مصر” للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
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وقال الشربينى، إن وزارة الإسكان تعمل على توفير عدد من المحفزات والمميزات للمصريين بالخارج ضمن مبادرة“بيتك فى مصر”، مشيرا الى أن المبادرة تستهدف تنفيذ 5000 وحدة وفيلا سكنية، فى مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينتى، وعدد من المدن الأخرى.
وأوضح أنه سيتم خلال شهر يناير المقبل إطلاق موقع إلكترونى لطرح وحجز وحدات المبادرة، مؤكدا أنه سيتم العمل على تلبية مختلف احتياجات وطلبات المصريين بالخارج، من توفير وحدات سكنية تناسب شرائح الدخل المخلفة للجاليات المصرية بالخارج، مستعرضا الاقتراحات الخاصة بالمحفزات والمميزات التى سيتم توفيرها ضمن المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للمصريين بالخارج.
وفى ختام الاجتماع، وجه الشربينى بإعداد تصور نهائى لكل الخطوات التنفيذية لمبادرة“بيتك فى مصر” ومراجعة الإجراءات الخاصة بالمبادرة، على أن يتضمن التصور المميزات والمحفزات التى سيتم توفيرها فضلا عن تحديد المواقع المناسبة للوحدات بالمشروعات لطرحها ضمن المبادرة.
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