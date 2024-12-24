Tuesday, 24 December 2024 10:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار الذهب لتعزز مكاسبها السنوية إلى 27% جريدة البورصة

12/24/2024 4:23:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتعزز مكاسبها على مدار عام 2024 إلى 27% في ظل مخاطر نشوب حرب تجارية عالمية نتيجة السياسات الحمائية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” اتباعها.

زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.16% أو ما يعادل 4.3 دولار إلى 2632.50 دولار للأوقية.

موضوعات متعلقة خام الحديد ينخفض دون 100 دولارًا للطن مع تفاقم أزمة العقارات بالصين صندوق الثروة النرويجي يستثمر نحو مليار دولار في عقارات مكتبية أمريكية رهان على البنوك لقيادة مؤشر بورصة السعودية نحو قمم جديدة في 2025

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب 0.21% إلى 2618.29 دولار للأوقية، وكذلك عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.30% إلى 30.28 دولار، فيما تراجع سعر البلاتين الفوري 0.14% إلى 940.51 دولار للأوقية.

ينصب تركيز المستثمرين في الوقت الراهن على مخاطر التوترات التجارية المحتملة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 يناير القادم.

لكن تقليص أعضاء الفيدرالي توقعاتهم للتيسير النقدي في عام 2025، وضعف حركة التداول بالأسواق بسبب موسم العطلات أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.

وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.12% إلى 108.17 نقطة.

المصدر:

MENAFN24122024000202011048ID1109026342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث