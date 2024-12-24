ارتفاع أسعار الذهب لتعزز مكاسبها السنوية إلى 27% جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتعزز مكاسبها على مدار عام 2024 إلى 27% في ظل مخاطر نشوب حرب تجارية عالمية نتيجة السياسات الحمائية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” اتباعها.

زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.16% أو ما يعادل 4.3 دولار إلى 2632.50 دولار للأوقية.

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وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب 0.21% إلى 2618.29 دولار للأوقية، وكذلك عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.30% إلى 30.28 دولار، فيما تراجع سعر البلاتين الفوري 0.14% إلى 940.51 دولار للأوقية.

ينصب تركيز المستثمرين في الوقت الراهن على مخاطر التوترات التجارية المحتملة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 يناير القادم.

لكن تقليص أعضاء الفيدرالي توقعاتهم للتيسير النقدي في عام 2025، وضعف حركة التداول بالأسواق بسبب موسم العطلات أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.

وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.12% إلى 108.17 نقطة.

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