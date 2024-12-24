ارتفاع أسعار الذهب لتعزز مكاسبها السنوية إلى 27% جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتعزز مكاسبها على مدار عام 2024 إلى 27% في ظل مخاطر نشوب حرب تجارية عالمية نتيجة السياسات الحمائية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” اتباعها.
زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.16% أو ما يعادل 4.3 دولار إلى 2632.50 دولار للأوقية.
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وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب 0.21% إلى 2618.29 دولار للأوقية، وكذلك عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.30% إلى 30.28 دولار، فيما تراجع سعر البلاتين الفوري 0.14% إلى 940.51 دولار للأوقية.
ينصب تركيز المستثمرين في الوقت الراهن على مخاطر التوترات التجارية المحتملة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 يناير القادم.
لكن تقليص أعضاء الفيدرالي توقعاتهم للتيسير النقدي في عام 2025، وضعف حركة التداول بالأسواق بسبب موسم العطلات أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.
وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.12% إلى 108.17 نقطة.
المصدر:
MENAFN24122024000202011048ID1109026342
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