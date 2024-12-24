إنطلاق منتدى الأعمال المصرى الإيطالى الربع الأول من 2025 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنطلق فعاليات منتدى الأعمال المصرى الإيطالى، خلال الربع الأول من العام المقبل، فى إيطاليا.
ويزور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إيطاليا، خلال الربع الأول من 2025، لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
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وتعد إيطاليا أكبر شريك تجاري لمصر بالاتحاد الأوروبي، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين، 6 مليارات يورو، خلال عام 2023، وسجلت قيمة الاستثمارات الإيطالية 3 مليارات دولار، في 1288 شركة، وفق بيانات حكومية.
مباحثات لتعزيز العلاقات
وبحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة، المؤشرات الإيجابية لإطلاق خط النقل البحري“ الرورو “، الذي يربط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وقال الخطيب، إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تقوم بالترويج لخط النقل البحري“الرورو” بين دوائر الأعمال المصرية والأوروبية من خلال المكاتب التجارية المصرية بالدول الأوروبية، وكذا من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
واستعرض اللقاء؛ إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال“رقمنة الإجراءات الجمركية” لا سيما أن إيطاليا تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في هذا الصدد.
وتم أيضا بحث إمكانيات عقد برامج تدريبية مشتركة في هذا المجال، وكذا إمكانيات إيفاد وفد يضم ممثلين عن كافة الجهات المصرية المعنية بالإفراج الجمركي إلى إيطاليا للإطلاع على التجربة الإيطالية في هذا المجال.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تعمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الإجرائية بهدف لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط العام المقبل، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال، وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وتحسين مركز مصر بالمؤشرات التجارية الدولية.
وبحث الجانبان، إمكانيات تنمية علاقات التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين في مجالات صناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق العالمية.
شركات إيطالية مهتمة بالتوسع فى مصر
من جانبه، أكد ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، مشيراً إلى اهتمام عدد كبير من الشركات الإيطالية بالاستثمار والتوسع في السوق المصري في مجالات صناعة المركبات وإعادة التدوير وإنتاج الوقود.
وأشار كواروني، إلى أن الفترة الحالية تشهد قيام الجانبين بالتحضير لزيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري لإيطاليا خلال الربع الأول من العام المقبل، والتي تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأوضح أن الزيارة ستتضمن عقد منتدى أعمال مصري إيطالي مشترك؛ لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بين البلدين، وإمكانيات إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة لتلبية احتياجات أسواق البلدين والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات العاملة في المجالات محل الاهتمام المشترك.
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