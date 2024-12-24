إنطلاق منتدى الأعمال المصرى الإيطالى الربع الأول من 2025 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق فعاليات منتدى الأعمال المصرى الإيطالى، خلال الربع الأول من العام المقبل، فى إيطاليا.

ويزور حسن الخطيب، الاستثمار والتجارة الخارجية، إيطاليا، خلال الربع الأول من 2025، لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

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وتعد إيطاليا أكبر شريك تجاري لمصر بالاتحاد الأوروبي، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين، 6 مليارات يورو، خلال عام 2023، وسجلت قيمة الاستثمارات الإيطالية 3 مليارات دولار، في 1288 شركة، وفق بيانات حكومية.

وبحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة، المؤشرات الإيجابية لإطلاق خط النقل البحري“ الرورو “، الذي يربط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

وقال الخطيب، إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تقوم بالترويج لخط النقل البحري“الرورو” بين دوائر الأعمال المصرية والأوروبية من خلال المكاتب التجارية المصرية بالدول الأوروبية، وكذا من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

واستعرض اللقاء؛ إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال“رقمنة الإجراءات الجمركية” لا سيما أن إيطاليا تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في هذا الصدد.

وتم أيضا بحث إمكانيات عقد برامج تدريبية مشتركة في هذا المجال، وكذا إمكانيات إيفاد وفد يضم ممثلين عن كافة الجهات المصرية المعنية بالإفراج الجمركي إلى إيطاليا للإطلاع على التجربة الإيطالية في هذا المجال.

وأشار الخطيب إلى أن الدولة تعمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الإجرائية بهدف لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط العام المقبل، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال، وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وتحسين مركز مصر بالمؤشرات التجارية الدولية.

وبحث الجانبان، إمكانيات تنمية علاقات التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين في مجالات صناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، مشيراً إلى اهتمام عدد كبير من الشركات الإيطالية بالاستثمار والتوسع في السوق المصري في مجالات صناعة المركبات وإعادة التدوير وإنتاج الوقود.

وأشار كواروني، إلى أن الفترة الحالية تشهد قيام الجانبين بالتحضير لزيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري لإيطاليا خلال الربع الأول من العام المقبل، والتي تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح أن الزيارة ستتضمن عقد منتدى أعمال مصري إيطالي مشترك؛ لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بين البلدين، وإمكانيات إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة لتلبية احتياجات أسواق البلدين والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات العاملة في المجالات محل الاهتمام المشترك.