قفزة فى أسعار الدولار بالبنوك المصرية مع ترقب قرار“المركزى” بشأن الفائدة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استمرت أسعار الدولار فى تسجيل معدلات قياسية مقابل الجنيه، فى التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، اليوم الثلاثاء، مع ترقب قرار البنك المركزى
المصرى بشأن الفائدة، يوم الخميس المقبل.
وكان الدولار قد كسر حاجز 51 جنيهًا بالتعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، أمس الإثنين.
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أعلى سعر للدولار
البنك المركزى المصرى
لأسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل، رغم تباطؤ التضخم مؤخرًا، والذى يرى المحللون أنه يجب التعامل معه بحذر.
وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية، 51.13 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع، فى مصرف أبو ظبى الإسلامى.
وجاء ثانى أعلى سعر عند 51.11 جنيه للشراء، و51.21 جنيه للبيع، فى بنك الإسكندرية.
وسجل ثالث أعلى سعر، 15.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع، فى البنك التجارى الدولى، بنك مصر، وبنك البركة.
فيما سجل أدنى سعر للدولار عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع لدى بنك أبو ظبى التجارى.
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