قفزة فى أسعار الدولار بالبنوك المصرية مع ترقب قرار“المركزى” بشأن الفائدة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استمرت أسعار الدولار فى تسجيل معدلات قياسية مقابل الجنيه، فى التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، اليوم الثلاثاء، مع ترقب قرار المصرى بشأن الفائدة، يوم الخميس المقبل.

وكان الدولار قد كسر حاجز 51 جنيهًا بالتعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، أمس الإثنين.

موضوعاتإنطلاق منتدى الأعمال المصرى الإيطالى الربع الأول من 2025 طرح 5 آلاف وحدة وفيلا سكنية ضمن مبادرة“بيتك فى مصر” للمغتربين “الضرائب”: أولوية للممولين الملتزمين للاستفادة من خدمات“دعم المستثمرين”

ويرجح غالبية المحللين كفة تثبيت

البنك المركزى المصرى

لأسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل، رغم تباطؤ التضخم مؤخرًا، والذى يرى المحللون أنه يجب التعامل معه بحذر.

وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية، 51.13 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع، فى مصرف أبو ظبى الإسلامى.

وجاء ثانى أعلى سعر عند 51.11 جنيه للشراء، و51.21 جنيه للبيع، فى بنك الإسكندرية.

وسجل ثالث أعلى سعر، 15.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع، فى البنك التجارى الدولى، بنك مصر، وبنك البركة.

فيما سجل أدنى سعر للدولار عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع لدى بنك أبو ظبى التجارى.