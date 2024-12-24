سوق سندات الكوارث تقترب من 50 مليار دولار بعد إصدارات قياسية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ إصدار سندات الكوارث مستوى قياسياً العام الجاري، ما رفع السوق الإجمالية إلى ما يقارب 50 مليار دولار، مع شركات التأمين المزيد من المخاطر الناتجة عن كوارث المناخ باهظة التكلفة لمستثمرين بالقطاع الخاص.

حققت مبيعات السندات المخصصة للتغطية التأمينية الإضافية للعواصف الكبرى والزلازل وغيرها من الأحداث 17.7 مليار دولار، بزيادة 7% عن الرقم القياسي السابق المسجل العام الماضي، وفق شركة“أرتميس” (Artemis) التي تتابع سوق الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. تشمل هذه الأرقام المخاطر السيبرانية والمعاملات الخاصة.

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ذكرت تانجا وروش، رئيسة إدارة محافظ سندات الكوارث في شركة“تويلف كابيتال” (Twelve Capital) التي يقع مقرها في زيورخ:“شهدت سوق سندات الكوارث عاماً آخر من النمو القوي. تشكل الأسواق الأكبر والأكثر تنوعاً والأوسع المفتاح لنجاح واستدامة حلول واستراتيجيات الاستثمار في سندات الكوارث”.

توفر سندات الكوارث عوائد للمشترين مقابل تحمل مخاطر سوق التأمين المرتبطة بالكوارث الطبيعية. إذا وقع حدث محدد سلفاً، يمكن أن يتكبد حاملو السندات خسائر كبيرة، وإذا لم يحدث، يمكنهم تحقيق عوائد تفوق 10%.

أصبحت شركات التأمين والجهات الأخرى أكثر رغبة في إصدار سندات الكوارث، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع معدلات التضخم، ما جعل إعادة بناء الممتلكات التي دمرتها العواصف والكوارث الأخرى أكثر تكلفة. في الوقت نفسه، ارتفعت الخسائر المؤمن عليها مع اشتداد الظواهر الجوية بسبب تغير المناخ.

خلال الشهر الجاري، أبرمت شركة“أولستيت” (Allstate) ثاني أكبر صفقة سندات كوارث في تاريخها، إذ حصلت على حماية إعادة تأمين بقيمة 650 مليون دولار ضد العواصف وحرائق الغابات والكوارث الطبيعية الأخرى. وكانت الصفقة أكبر بنسبة 86% من الهدف الأولي، وفق“أرتميس”.

عوائد مرتفعة من سندات الكوارث

تواصل سندات الكوارث تقديم عوائد أعلى من العديد من الأصول ذات الدخل الثابت. من المتوقع أن تصل عوائد المستثمرين العام الحالي إلى 16%، مقارنة بالرقم القياسي البالغ 20% خلال 2023.

يتكون العائد على سند الكوارث من فروق العائد على المخاطر، بالإضافة إلى أسعار الفائدة لصناديق أسواق المال القائمة. استفاد المستثمرون من كل من فروق العائد على المخاطر الجذابة وارتفاع عائدات صناديق أسواق المال بنسبة تتراوح بين 4.5% و5%، مقارنة بـ 0.25% أو أقل خلال فترة وباء كورونا.

شهدت فروق العائد على المخاطر تقلبات كبيرة خلال 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى التغيرات المفاجئة في وفرة رأس المال أو ندرته. بينت وروش أن هذه الديناميكية السوقية تزداد أهمية مقارنة بأسس المخاطر المرتبطة بالعوامل الأساسية.

تتوقع“تويلف كابيتال” أن تتراوح فروق العائد على المخاطر بين 5% و7% العام المقبل، بعد أن بلغت 8.4% خلال 2024، وفق بيانات“أرتميس”.

أشارت وروش إلى أن مستثمري سندات الكوارث“يمكنهم توقع عوائد إجمالية تتراوح بين أرقام مرتفعة قريبة من 10% أو تتجاوز ذلك بقليل خلال 2025. ويتوقع محللون في“بلينوم إنفستمنتس” (Plenum Investments)، وهي شركة أخرى تستثمر في سندات الكوارث يقع مقرها في زيورخ، تحقيق مكاسب مشابهة.

سندات خسائر الأحداث المجمعة

صُممت سندات الكوارث لتكون بمثابة آلية لامتصاص صدمات للأحداث النادرة لكنها مدمرة للغاية والمتعلقة بكوارث الأحوال الجوية. في الوقت الحالي، تسعى شركات التأمين بشكل متزايد إلى استخدام هذه الأوراق المالية لدعم الخسائر المتنامية الناجمة عن مخاطر أقل شدة ولكنها أكثر تكراراً مثل حرائق الغابات والعواصف الرعدية. ربما يكون لهذه الأحداث تأثير محدود بشكل فردي، لكنها قد تتسبب في خسائر كبيرة لمجمل الأحداث.

رغم تحسن النماذج العلمية التي تستند إليها المخاطر الثانوية، إلا أنها ليست موثوقة بنفس درجة نماذج الزلازل أو الأعاصير. يجعل هذا من الصعب حساب المخاطر. يبقى أن نرى ما إذا كان مستثمرو سندات الكوارث سيكونون على استعداد للمراهنة على السندات التي تشمل خسائر الأحداث المجمعة، بدلاً من السندات المتعلقة بأحداث فردية مثل إعصار في فلوريدا.

اختتمت وروش:“ما زلنا نرى أن المستثمرين يفضلون بصورة أقوى الهياكل القائمة على الأحداث الفردية. وهذا صحيح قطعاً بالنسبة لنا”.

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