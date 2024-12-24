مطلع يناير.. بدء استقبال طلبات تراخيص المبانى بالمدن الجديدة إلكترونيًا جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة الإسكان، تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونياً، اعتباراً من مطلع يناير 2025.
وأوضح شريف الشربيني وزير الإسكان، أنه يتم تقديم الطلبات ورفع الرسومات والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم من خلال الموقع الالكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرابط ، دون الحاجة للتوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة.
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وأشار الشربيني، إلى أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.
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