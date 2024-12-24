مطلع يناير.. بدء استقبال طلبات تراخيص المبانى بالمدن الجديدة إلكترونيًا جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان، تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونياً، اعتباراً من مطلع يناير 2025.

وأوضح شريف الشربيني الإسكان، أنه يتم تقديم الطلبات ورفع الرسومات والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم من خلال الموقع الالكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرابط ، دون الحاجة للتوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة.

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وأشار الشربيني، إلى أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.