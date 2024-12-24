صندوق الثروة النرويجي يستثمر نحو مليار دولار في عقارات مكتبية أمريكية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال صندوق الثروة النرويجي إنه استحوذ على حصص إضافية في 8 عقارات
مكتبية بالولايات المتحدة موزعة بين بوسطن، وسان فرانسيسكو، وواشنطن العاصمة.
وأوضح الصندوق الأكبر من نوعه على مستوى العالم في بيان أمس الإثنين، أنه اشترى حصة 50.1% المتبقية التي لم تكن تخضع لملكيته في هذه العقارات، مقابل 976.8 مليون دولار، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
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وقال الصندوق إن تقييم هذه العقارات في الصفقة الأخيرة بلغ 1.95 مليار دولار، وذكر“بير لوكين” الرئيس العالمي المشارك للعقارات غير المدرجة، أن قطاع الأبنية المكتبية يشهد فترة من الاضطراب، وتوجد حالياً فرصة مناسبة للاستثمار به.
وأضاف أن الاستحواذ بالكامل على نحو 3.7 مليون قدم مربعة (34.37 ألف متر مربع تقريباً) من العقارات المكتبية، يعكس رؤية الصندوق بأن الأبنية التي تتمتع بمواقع جيدة، وجودة عالية سوف تستمر في توليد القيمة مستقبلاً.
وورد في البيان أن الحصة المبيعة من العقارات كانت مملوكة لوحدات تابعة لشركة التأمين الأمريكية“تي آي إيه إيه”.
المصدر:
MENAFN24122024000202011048ID1109026337
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