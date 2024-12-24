صندوق الثروة النرويجي يستثمر نحو مليار دولار في عقارات مكتبية أمريكية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال صندوق الثروة النرويجي إنه استحوذ على حصص إضافية في 8 مكتبية بالولايات المتحدة موزعة بين بوسطن، وسان فرانسيسكو، وواشنطن العاصمة.

وأوضح الصندوق الأكبر من نوعه على مستوى العالم في بيان أمس الإثنين، أنه اشترى حصة 50.1% المتبقية التي لم تكن تخضع لملكيته في هذه العقارات، مقابل 976.8 مليون دولار، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

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وقال الصندوق إن تقييم هذه العقارات في الصفقة الأخيرة بلغ 1.95 مليار دولار، وذكر“بير لوكين” الرئيس العالمي المشارك للعقارات غير المدرجة، أن قطاع الأبنية المكتبية يشهد فترة من الاضطراب، وتوجد حالياً فرصة مناسبة للاستثمار به.

وأضاف أن الاستحواذ بالكامل على نحو 3.7 مليون قدم مربعة (34.37 ألف متر مربع تقريباً) من العقارات المكتبية، يعكس رؤية الصندوق بأن الأبنية التي تتمتع بمواقع جيدة، وجودة عالية سوف تستمر في توليد القيمة مستقبلاً.

وورد في البيان أن الحصة المبيعة من العقارات كانت مملوكة لوحدات تابعة لشركة التأمين الأمريكية“تي آي إيه إيه”.

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